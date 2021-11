María Victoria Atencia, 90 homenajes a nueve décadas de una vida surcada por la poesía

No cabía más cariño en el salón de actos de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. En el Palacio de la Aduana, con muchos presentes y el alma de los ausentes, se rindió homenaje este martes a la poeta María Victoria Atencia, que el pasado 28 de noviembre cumplió 90 años. A las nueve décadas de una vida guiada por la poesía se consagró el "libro objeto" Certeza de la luz, editado por la Academia con la colaboración de la Fundación CEM y la Familia Torres.

"Estoy contentísima, todavía un poco obnubilada, pero muy feliz. En estos años, he conocido a muchos creadores, a dos o tres generaciones de académicos con los que he tenido mucho cariño y mucha amistad, han sido como una familia grande", comentó María Victoria Atencia después del acto en el que se presentó la obra y la protagonista leyó algunos poemas, como el que da título a la obra.

"Los poemas para mí no son como la prosa o la novela, que la piensas y luego la encajas entera, la poesía es algo que te tiene que venir, algo te provoca, alguna circunstancia de tu vida, y a veces se desborda, la poesía es la que viene y escribes como si volaras", agregó.

Y explicó que "hay veces que he escrito casi seguido un libro y otras que he tenido que esperar casi 12 años para escribir de nuevo, porque he vivido un momento muy duro y por esa pena he necesitado volver a escribir. No dispongo de ello, la poesía dispone de mi".

Tampoco considera Atencia que la poesía tenga edad. "Lo que sí hay que nacer es con una gracia especial. Yo creo que para todas las artes, para la pintura, la música, luego tienes que trabajarlas, está claro", dijo y apuntó que pronto saldrá un libro con su obra completa y con la que se podrán repasar todos los periodos de su vida.

En Certeza de la luz, Francisco Ruiz Noguera y José Infante han sido los encargados de la coordinación de los textos y de las artes visuales José Manuel Cabra de Luna y Sebastián García Garrido, "que ha hecho una verdadera maravilla con este libro objeto", estima Ruiz Noguera. Y señala que "todos los colaboradores se han prestado a participar en esta obra porque María Victoria es una persona muy querida".

El libro está compuesto por 45 colaboraciones textuales, poemas, textos de rememoración y homenaje o breves textos críticos que ocupan una página y otras 45 de artes gráficas, todos dedicados a la poeta malagueña. También se ha incluido una selección de textos de la propia María Victoria, una antología personal con más de una veintena de poemas que recorren su obra.

Además, el lector cuenta con una relación de carácter bibliográfico de María Victoria Atencia, que abarca toda su obra, sus libros, sus cuadernos y sus antologías, más una selección de ediciones antológicas de las muchas en las que ha participado.

"En la parte de homenaje se ha alternado textos con obra gráfica de muy distinta naturaleza. Hay pintura, dibujo, reproducción de esculturas, grabados...", desgrana Ruiz Noguera, para quien Atencia es "una poeta de la generación del 50 que tiene la singularidad de que siempre ha tenido un camino al margen de modas, forma parte de un grupo muy importante en la Málaga de mediados del pasado siglo, en torno a la revista Caracola, y de ahí despegó".

Para Ruiz Noguera, "la suya es una poesía personalísima, de una gran elegancia, de un cuidado enorme en el lenguaje y un mundo muy personal". Es, dice, "su experiencia personal trasladada al poema con una elegancia estupenda y un gran equilibrio".

José Manuel Cabra de Luna, presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, y Javier González de Lara, presidente de la Fundación CEM, introdujeron el acto. "No conocemos precedentes como el de hoy, en el que pintores, escultores, arquitectos, músicos, diseñadores, escritores han decidido trabajar juntos para mostrar su respeto y su cariño a María Victoria Atencia", dijo Cabra de Luna.

Y añadió que "los artistas que la acompañan en el libro aman su poesía y le agradecen que haya sido capaz de crearla, porque nuestro mundo es más bello con su poesía". La homenajeada quiso agradecer a todos su "dedicación y su trabajo, todos formáis parte de mi mundo y os estaré eternamente agradecida".