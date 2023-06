Martirio: "La copla estaba asociada a la banda sonora del franquismo; al escucharla en jazz ha abierto los oídos"

Un cuarto de siglo después de su lanzamiento, 'Coplas de Madrugá' sigue siendo un referente de innovación dentro de los géneros de la copla y el jazz. Por ello, los creadores de este álbum nacido en 1996, Martirio y Chano Domínguez, celebran lo que han denominado como 'Bodas de plata de la Copla y el Jazz' llevándolo al Teatro Soho CaixaBank de Málaga el próximo 29 de junio. Hablamos con Martirio sobre este proyecto que tendrá una única función en el teatro:

¿Cómo afronta la actuación en el Teatro Soho CaixaBank?

Pues mira, nos da muchísima ilusión estar en ese teatro maravilloso que yo creo que ha supuesto una gran bandera para el arte en Málaga. Me apetece muchísimo conocerlo y más aún estrenar ahí estas ‘Bodas de plata de la Copla y el Jazz’. Hace 25 años que hicimos ‘Coplas de Madrugá’ y estamos haciendo un homenaje a ese disco que por primera vez se unió a la copa y el jazz, y nos dio tantas satisfacciones como trabajo. Al principio, nos costó muchísimo esfuerzo, pero después ha sido uno de los discos más importantes de nuestra carrera, tanto de la mía como en la de Chano. Además, vamos con un trío de músicos fabuloso y de por sí Chano, que para mí el mejor pianista de jazz flamenco que hay. Tiene la copla metida dentro porque, como cualquier andaluz, la ha escuchado de su madre desde la infancia y la trata con un cariño, un respeto y una investigación para poder unirlo con género con absoluta naturalidad. Fue muy bonito y ahora mismo es como una fiesta. La gente está mucho más preparada para oír este trabajo, con un regusto con paladar, con conocimiento y aceptación de la unión. Todo eso lo hace muy enriquecedor, porque ya le aporta la copla la sorpresa improvisada de jazz, la interpretación cambia, la popularidad de la copla le da lirismo, una poesía de un argumento, y el jazz le da frescura e improvisación, búsqueda otros caminos para la interpretación siempre con mucho teatro, porque la copla, para mí, es absolutamente teatral. Todo eso unido a que va a ser en Málaga, ciudad que tanto frecuento y en la que tengo tantos amigos, se convierte en un verdadero placer. Además, no conozco el teatro en persona, va a ser llegar y topar, pero solo he escuchado cosas estupendas de él, de donde está y del trabajo que ha costado abrirlo.

El álbum tuvo un gran impacto en la cultura musical cuando se estrenó y por ello es conocido en la actualidad entre muchos amantes de la copla de esa generación. ¿Cómo cree que lo van a vivir las generaciones más jóvenes que vayan al teatro a escucharlo y que quizás tengan menos contacto con su trabajo?

Pues la gente que le gusta la copla sí va a ver que se amplía el abanico de posibilidades que tiene este género maravilloso de nuestra música popular, y para la gente que le gusta el jazz va a escuchar un trío excepcional con todas las reminiscencias de la copla, pero también con un estilo de jazz muy flamenco y muy contemporáneo. Entonces, yo creo que escuchar estas historias, que son verdaderas novelas, verdaderos argumentos de película en esa música abren mucho la mente. A mucha gente en su momento no le gustaba la copla porque la tenía asociada a la banda sonora del franquismo y al escucharla en jazz han abierto los oídos, se han dado cuenta de que, no solamente no tiene tintes políticos la copla, sino que la tienen metida dentro porque la han escuchado desde pequeños. Entonces se produce ahí una unión muy bonita entre grandes amantes de la copla y gente que, en principio, le tenía un poco de prejuicio y ya se les han quitado.

¿Cómo ha sido trabajar con Chano sobre lo mismo que ya hicisteis años atrás?

Bueno, nosotros tenemos una complicidad muy grande desde hace muchísimo tiempo, porque nos conocemos desde el año 85 y hemos seguido una amistad y un cariño muy grande. Además, yo soy de Huelva y él de Cádiz, entonces estamos siempre fuera de nuestra tierra pero cuando nos unimos es como volver a ella. Es una cosa muy bonita. Por otro lado, tenemos una carrera muy parecida en la en la en la búsqueda del arte, de la libertad, en entonces, cuando nos unimos es algo muy bonito, nos reímos, somos muy andaluces ¿no? Ninguno ha perdido el acento y es todo un placer trabajar siempre con él.

¿Cómo es volver a presentar este proyecto ante el público? ¿Qué sensaciones os trasmite?

Cuando lo hicimos, estábamos enseñando un proyecto que ya habíamos investigado y que habíamos sacado adelante con mucho esfuerzo, pasión y seguridad en lo que estábamos haciendo: con mucha fe, en definitiva. Pero ahora es como una fiesta; es celebrar ante un público mucho más preparado para escuchar y con una experiencia, una solera en nosotros mismos, que no teníamos en su momento. Nos encanta hacerlo.

¿Cuál ha sido la aceptación al sacar esta unión de copla y jazz fuera de España?

Es hermosísimo, un baño de amor. Hace un año fue cuando presentamos por primera vez estas ‘Bodas de plata’, esta celebración de los 25 años, y fue en Colombia. Y la gente allí, en Sudamérica, conoce muchísimo la copla y les encanta también con esa sorpresa que aporta el jazz. Fue un placer absoluto llevarla fuera, comprobar cuánto nos quieres y compartir nuestras raíces.

¿Qué le diría a alguien que comienza a interesarse en guiar su camino profesional hacia el arte y el espectáculo?

Bueno, lo primero es pensar muy seriamente qué es lo que tú tienes, que necesitas expresar y que es lo que de verdad tienes que decir. Si no tienes mucho que decir, lee, estudia, ve a exposiciones de pintura, de cine, de teatro: encuentra tu lugar artístico y a qué te quieres dedicar. Échale muchas horas de acierto y error hasta que tú te quede un poco tranquilo contigo mismo. No se trata de soberbia ni de vanidad, sino de tener seguro qué es lo que tú quieres contar y cómo. Es muy importante rodearte de personas que sepan más que tú y no dejarte comer la cabeza por nadie que te ofrezca un paraíso de Pinocho, quedarte con amigos a tu lado que siempre te digan la verdad. Por eso tienes que seguir tú con tu idea, tener muchísima fe y si tienes que estar trabajando en algo para poder llegar a cumplir tus sueños, no lo dudes, pero que tu sueño prevalezca por encima de todo. Y sobre todo, haz lo que te hace, te hace feliz.

¿Qué es para usted la copla?

La copla es, en primer lugar, un tesoro de la música popular española del siglo XX. Por otro lado, es un género que tiene unas piezas inconmensurables a nivel musical, a nivel de arreglos musicales. Tiene una poesía, una lírica y una dramaturgia espectaculares. Creo que hay coplas que no pasarán el filtro del tiempo, porque pueden ser más más locales, más costumbrista o con un discurso que a lo mejor no se adapte al contemporáneo. Lo que es seguro es que las grandes obras clásicas de la copla perdurarán siempre. Fíjate en la cantidad de gente que está cerca de ella, de géneros completamente distintos que se inspiran en la copla. Desde Paco de Lucía a Poveda, Pasión Vega, Diana Navarro. Está muy viva también en gente más joven como en Rosalía o incluso Silvia Pérez Cruz. Hay muchísima gente que se ha acercado a la copla, nombres tan grandes como Julio Iglesias o Plácido Domingo. Al final es cuestión de estudiarla y ver en qué tiempo musical la puedes tu cantar aportando algo nuevo en cuanto a expresión y en cuanto a la interpretación. No se puede copiar a las grandes, porque las grandes lo hicieron maravillosamente; hay que pasarlas por tus filtros artísticos y tus filtros personales y ofrecer algo nuevo con esa misma historia maravillosa.

¿Qué viene después de actuar en el Soho? ¿Qué otros proyectos tienes en mente?

Estoy haciendo ahora tres espectáculos: este de los 25 años de la Copla y el Jazz, también estoy haciendo ‘Travesía’ con mi hijo Raúl Rodríguez, que es un músico excepcional que me acompaña como nadie, y por otro lado, también hago un espectáculo el domingo 4 de junio aquí en Madrid con las cantantes gallegas maravillosas Carmen París, Uxia y Ugía Pedreira donde interpretamos acercándonos las otras, cantando coplas en gallego o con tonos flamencos: es una cosa maravillosa poder contar con tres compañeras de esa categoría, de esa libertad y de ese cariño que nos tenemos. También me apetece mucho, un poco más adelante, poder hacer un disco con canciones sobre mujeres de gran influencia y bueno, a ver si escribo yo algo sobre mujeres de mi edad con un poquito de humor y de gracia, para contar un poco cómo nos sentimos y cómo afrontamos las cosas: dar también esa voz.