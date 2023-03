'Más IN', la gala inclusiva más importante de Europa llena de talento el Teatro del Soho de Málaga

La gala inclusiva más importante de Europa, Más IN, ha sobrepasado todas las expectativas en Málaga. Con un lleno total en el Teatro del Soho Caixabank, el público vibró de emoción ante el talento de medio centenar de artistas, con y sin discapacidad, que ofrecieron un espectáculo al más alto nivel en la tarde del pasado martes.

El evento estuvo presentado por Sara Andrés, profesora y deportista de atletismo adaptado, ganadora de dos bronces en el campeonato del Mundo y una plata en el campeonato de Europa y una de las deportistas becadas por la Fundación Grupo SIFU. Sara asegura "prefiere no tener pies y saber donde voy, que tenerlos pero estar perdida".

Artistas con diversidad funcional de todas las disciplinas han tenido la oportunidad de demostrar que la discapacidad puede ser sinónimo de talento, compromiso y esfuerzo. Dirigidos por el maestro Oriol Saña, el espectáculo sorprendió con las actuaciones. Así, Rubén Roldán e Iván Pérez adentraron al público en el arte del Parkour. Rubén es un joven malagueño que, a pesar de tener una sola pierna, dejó sin palabras a los asistentes con sus acrobacias.

Mientras, Jana Ginesta, oboísta con autismo, Ana Urrejola, bailarina con discapacidad visual y María José Moya, bailarina con discapacidad física, desataron los aplausos del público con la interpretación de My Way de Frank Sinatra.

Joel Bueno junto a su padre Jordi Bueno, toca el eyeharp, una actuación que demuestra que el arte y la tecnología, pueden hacer milagros. Además de los anteriores, participaron otros músicos como Pol Oñate, pianista con discapacidad visual, Ester Sanmartin, violinista con discapacidad auditiva, y Lucia Sanguino, contrabajista con síndrome de down.

El fin de fiesta llegó con Pascal Kleiman, DJ con discapacidad física, acompañado por Andrea Zamora, pianista con discapacidad visual, Antonio Belmonte, al contrabajo, Eric Díaz al violonchelo, Jana Ginesta al oboe, becados Superarte y otros músicos del Conservatorio Superior del Liceo dirigidos por Oriol Saña, director artístico de la Fundación Grupo Sifo. Todos ellos pusieron al público en pie con la versión más electrónica de la conocida pieza Take On Me.

"El talento no entiende de discapacidades"

La Gala celebrada en el Teatro del Soho de Málaga cuenta con la colaboración de Fundación La Caixa, Área de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, EPAM y Vueling. El presidente de la Fundación Grupo Sifu, Cristian Rovira ejerció de anfitrión recibiendo a las autoridades presentes, entre las que estaban la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López Gamarro. Le acompañaron la delegada de su área en Málaga, Ruth Sarabia, y el delegado territorial de Salud y Consumo Carlos Bautista Ojeda.

Junto a ellos, Joan Francesc Marco, director general de INAEM, del ministerio de Cultura; el concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Pomares; la diputada de Igualdad, Servicios Sociales y Familia Lourdes Piña; el fundador de Grupo Sifu Albert Campbadal Mas y el vicepresidente de la Fundación Grupo Sifu, Albert Campbadal Blanco.

Importante también la presencia de Ievgen Berezenko, director de EPAM Spain y colaborador principal de la gala Más IN que señaló que "en EPAM, adoptamos nuestra cultura dinámica e inclusiva. Estamos orgullosos de ser el socio principal de la Gala Más IN 2023, un evento artístico único que resuena bien con los valores y principios fundamentales de EPAM".

La consejera Loles López, salía emocionada y reconocía la importancia de “visibilizar el talento de las personas con discapacidad en Andalucía”, “el talento no entiende de barreras ni discapacidades”. "Hoy hemos tenido una lección de vida”, afirmó.

Fundación Grupo Sifu lleva celebrando este evento de concienciación y sensibilización desde 2016. Y lo seguirá haciendo en próximas ediciones para promover el arte inclusivo. Siempre en consonancia con su objetivo de trabajar para la plena inclusión social y laboral de las personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social.

Otras de las empresas que colaboran son Bayer, Fundació Jesús Serra, Mediapro, Fundació Conservatori Liceu, Conservatorio Superior de Música de Málaga, Webhelp, Teatro del Soho CaixaBank, Ecolania Municipal EMMACA, Cervezas Victoria y Soho Boutique Hoteles.

Fundación Grupo Sifu

Entidad sin ánimo de lucro que nace en 2006 para promover y fomentar la inserción social y laboral de las personas con discapacidad. La Fundación desarrolla proyectos con implicación social para contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con diversidad funcional, a través de iniciativas para concienciar a la sociedad. Su ámbito de acción es la integración socio-laboral, sensibilización y concienciación social y desarrollo de proyectos de Responsabilidad Social Corporativa para empresas a través de acciones como testimoniales exposiciones y el programa de becas para artistas con discapacidad.

La Fundación es una entidad de referencia, promotora de la inserción socio-laboral de persona en riesgo de exclusión y prestadora de servicios de personas con diversidad funcional o especiales dificultades de inserción. Es líder en proyectos sociales de gran impacto y actúa a nivel nacional con más de 40 oficinas en toda España, Andorra y Francia y con una red de más de 600 entidades sociales colaboradoras, con casi 8.500 profesionales, 4.500 de ellos con discapacidad y un 35% de trabajadores considerados de difícil inserción con una cartera de 2.100 clientes que confían en su gestión.

Becas 'SuperArte'

Entre los artistas participantes en la gala Más IN de Málaga, figuran algunos que recibieron la beca 'SuperArte' otorgada por Fundación Grupo Sifu que en 2022 reconoció el trabajo de 14 nuevos talentos. Los objetivos de la Beca SuperArte son la Integración, ofreciendo a sus becados formación, profesionalización e integración en el mundo laboral dentro del ámbito cultural, Inclusión, protagonizando un espectáculo 100% inclusivo que recorre el país, además de participar en proyectos creativos e Interpretación mostrando la excelencia técnica y desarrollo artístico de las personas con discapacidad.

Pero Fundación Grupo Sifu va más allá, no solo reconoce, forma, acompaña y da la posibilidad a estos artistas de mostrar su arte promoviendo una sociedad más inclusiva, también realiza un proyecto tecnológico en la búsqueda y realización de instrumentos adaptados como el Eyeharp que se toca con la mirada y otros ejemplos en los que la tecnología se pone al servicio de la eliminación de barreras para ayudar a los artistas a sacar su arte y mostrarlo a los demás.

Además de las Becas SuperArte, Fundación Grupo Sifu ofrece otros proyectos como la creación de exposiciones itinerantes donde ponen en valor la realidad que existe detrás de cada uno de ellos o proyectos pedagógicos de formación inclusiva.