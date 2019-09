Meryl Streep y Gary Oldman, 'aliados' de Antonio Banderas para el Teatro del Soho

El propio Antonio Banderas es el encargado de prender la mecha del misterio: "Nos espera A Chorus Line en el Teatro del Soho Caixabank... ¿con dos nuevos fichajes?" Y en el vídeo adjunto comparece el mismo actor malagueño con Gary Oldman y Meryl Streep, quienes expresan sus mejores deseos para el nuevo equipamiento escénico mientras deciden subirse al carro en plena emulación musical del glamour de Broadway. El vídeo, que el mismo Banderas ha divulgado este miércoles en las redes sociales, fue grabado hace sólo unos días en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde los tres intérpretes presentaron The laundromat, la nueva película de Steven Soderbergh, que estrenará Netflix el mes que viene. Al coincidir con sus compañeros de reparto en el certamen, y ante toda la expectación mediática, Banderas no dudó en abrir hueco para su proyecto más personal y querido, el Teatro del Soho, en un escaparate de clara resonancia mundial.

Streep y Oldman mostraron así, tal y como se ve en el vídeo, su complicidad a la hora de ejercer de aliados de Banderas para su proyecto. Y, aunque por ahora la alianza quede en este gesto, el mismo actor ha garantizado la presencia de algunos referentes de Hollywood en su teatro, especialmente en lo relacionado con actividades educativas y de formación para jóvenes artistas, así como de varios nombres imprescindibles del teatro español.

Mientras tanto, el proyecto del Teatro del Soho, que abrirá sus puertas el 18 de octubre bajo la dirección de Lluís Pasqual, continúa adelante. Tras varias semanas de preparación en Londres y Nueva York, Banderas se incorpora esta semana a los ensayos de A Chorus Line, el espectáculo inaugural, que tienen lugar en las instalaciones de la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga (Esaem). El próximo día 19 tendrá lugar la presentación del musical con la presencia de todo el reparto y su directora artística, Baayork Lee, y pronto saldrán a la venta las entradas para las funciones programadas hasta diciembre, antes de la gira que llevará A Chorus Line a varias ciudades españolas. La magia prepara así sus últimos retoques con tan insignes compañeros de viaje.

Good morning Málaga!!! ‘A Chorus Line’ is waiting for us in @TeatroDelSoho @caixabank ... with two new faces? who knows?¡Buenos días Málaga!!! Nos espera A Chorus Line en el #TeatroDelSohoCaixaBank... ¿con dos nuevos fichajes?#AChorusLine #MerylStreep #GaryOldman #Málaga 😘 pic.twitter.com/cemepPJVrI