'El Mesías' viene a lo grande

El de El Mesías participativo es uno de los proyectos culturales más emblemáticos y de más largo recorrido de la Fundación La Caixa en toda España. Su premisa consiste en la interpretación íntegra del inmortal oratorio de Haendel a manos tanto de orquestas y coros profesionales como de voces no profesionales, unidas para la ocasión en una propuesta dirigida a romper barreras en los teatros entre los artistas y el público, bajo una concepción de la gran música como fiesta a la que todo el mundo está invitado. Hasta ahora, y a lo largo de los años, estos conciertos se han celebrado en más de cuarenta ciudades españolas, con actuaciones enmarcadas en el calendario navideño en las que han participado más de 55.000 cantantes con una asistencia global de cerca de medio millón de personas. Y es ahora, por primera vez, cuando Málaga ha quedado incluida en el proyecto: será en el Teatro Cervantes el próximo 17 de diciembre, a las 19:30, en una cita para la que están convocados la Orquesta del Siglo XVIII, el coro Cappella de Amsterdam y un total de 174 cantantes de coros no profesionales de la provincia. El menú promete ser suculento, pero, eso sí, las entradas para el concierto ya están agotadas.

En lo que corresponde al apartado profesional, la interpretación de la obra quedará en manos de la Orquesta del Siglo XVIII, que, según recordó este jueves en la presentación del concierto la directora del programa de Música de la Fundación La Caixa, Núria Oller, "es una de las formaciones orquestas más importantes y reconocidas internacionalmente en cuanto al repertorio barroco". La dirección tanto de la orquesta como del coro Cappella de Amsterdam (otra de las agrupaciones europeas más importantes en su género) quedará en manos de todo un referente en la puesta al día del barroco, Daniel Reuss, mientras que el plantel de voces solistas incluye a la soprano Ruby Hugues, la contralto Luciana Mancini, el tenor Stuart Jackson y el bajo James Newby. Todos ellos actuarán en el escenario del Cervantes mientras en el patio de butacas cantarán las 174 voces procedentes del la Coral Santa Cecilia de Rincón de la Victoria, la Coral Stella Maris de Torre del Mar, el Coro de Cámara Santa Cecilia del Conservatorio Profesional de Música Manuel Carra de Málaga, el Coro Nostro Tempo del Conservatorio Elemental de Música Eduardo Ocón de Málaga, el Coro de la Universidad de Málaga y el Orfeón Universitario y Preuniversitario de la misma Universidad.

El concierto se inscribe en el convenio de la Fundación La Caixa y el Ayuntamiento para la financiación y desarrollo de actividades culturales durante tres años

Oller explicó que, en un principio, la intención de este proyecto de La Caixa era "recrear el espíritu de los conciertos de El Mesías en Londres, donde hasta hace no mucho era habitual que se incorporaran al coro voces del público de manera espontánea. Pero había que rendirse a la evidencia de que la sociedad española no tienen por lo general un nivel de formación musical de la altura de la sociedad británica. Así que decidimos compensarlo abriendo el proyecto a coros no profesionales que pudieran preparar la partitura previamente par después interpretar la obra con las agrupaciones profesionales". Así, los coros malagueños implicados llevan ya tres meses ensayando por separado este Mesías y será en el ensayo general del día 16, la jornada previa al concierto, cuando se reúnan todos los artífices por primera vez. "En un principio, el público encontrará a los músicos profesionales en el escenario, como en un concierto normal. Pero conforme comiencen las partes del coro, los cantantes de los diversos coros irán interviniendo en pie desde el patio de butacas, con lo que se creará una bidireccionalidad única. La impresión que tendrá el público es que la música saldrá de todas partes. Por lo general, los espectadores siempre nos comunican que las casi tres horas que dura El Mesías se le sapsa volando", explicó Oller.

Por su parte, el director territorial de CaixaBank, Juan Ignacio Zafra, recordó que la llegada de El Mesías participativo a Málaga se inscribe en el convenio con el Ayuntamiento de Málaga para la financiación de y desarrollo de actividades culturales en la ciudad durante tres años, y tras confirmar la repetición de la experiencia el año que viene se mostró dispuesto a estudiar para entonces la programación de una segunda función, dado el éxito de convocatoria de esta primera ocasión, "siempre que sea posible compatibilizarlo con la agenda del Teatro Cervantes".