Arctic Monkeys encienden el Cala Mijas

La Costa del Sol inauguró este jueves un nuevo evento musical que promete convertirse en una de las citas habituales del verano. El festival Cala Mijas arrancó con un cartel repleto de artistas nacionales e internacionales donde la electrónica, el indie o el rock se conjugaron de la mano de Arctic Monkeys, Ventury, Uniforms o Bonobo.

Los británicos Arctic Monkeys celebraron en la Costa del Sol el único concierto en España para presentar su séptimo álbum de estudio, The car, que saldrá a la luz este viernes, con una nutrida representación de temas que viajan desde el rock más psicodélico hasta el indie, pasando por otros estilos más experimentales.

Con puntualidad británica, el cuarteto salió a escena ante el reclamo del público, que se agolpaba en el escenario Sunrise, el principal del festival, para disfrutar de la actuación, que arrancó con toques jazzísticos el oscuro Do I wanna now, que rápidamente el público tarareó y grabó con los móviles. Los primeros movimientos comenzaron con el estribillo, que el vocalista, Alex Turner, interpretó con pasmosa quietud. “Bienvenidos, Cornerstone”, enfatizó el artista para introducir la segunda canción, con la que activó a los asistentes desde el inicio.

El cuarteto tocó grandes éxitos como Crying lightning, con el que los tonos terrizos se apoderaron del escenario, mientras que los saltos, los cánticos y el olor a hierba inundaron el foso del escenario acompañados de la primera ovación del concierto. Con el potente Dont sit down, cause i’ve moved your thair continuaron el espectáculo, tras el cual el cantante dio las gracias a su público.

La interpretación de la tétrica Pretty visitors recibió los vítores del público, que se solapó con los primeros acordes de la melódica Tranquility base hotel and casino, que fue igualmente ovacionada, por lo que Turner agradeció la entrega de sus seguidores.

El recinto Sonora Mijas se estrenaba horas antes en esta primera edición del festival Cala Mijas, que abrió sus puertas a las 17:00 con la puesta en marcha de los cuatro escenarios en los que se desarrollará el amplio cartel del evento cultural, siendo la primera actuación la de la banda La vida de Jaime en el escenario La Caleta con su cóctel de funk, disco, hip hop, rhythm & blues y house.

Las instalaciones del nuevo auditorio y su amplitud permitieron quitar la sensación de masificación, y la música sonó en los cuatro escenarios sin solaparse, aunque el principal funcionó de manera independiente. La planificación de la movilidad dio su resultado en la primera jornada y pese a la gran afluencia de público el tráfico discurrió con cierta fluidez y agilidad en los autobuses lanzadera programados para conectar el Sonora Mijas con los tres párquines habilitados.

De forma escalonada dieron comienzo los conciertos del grupo andaluz Uniforms para presentar su segundo álbum Fantasía moral; Crawlers y The Lathums, que se encargaron de encender los escenarios Renault, Victoria y Sunrise respectivamente junto con la llegada de los primeros asistentes.

Le siguió el concierto de Albany alrededor de las 18:30, donde la catalana presentó su primer álbum, XXX, de sonidos sintéticos, glitch, rage, trap e hyperpop. Llegadas las 20:00 arrancaron las actuaciones de Venturi con su indie británico, el rock del cuarteto irlandés Inhaler, la música de Gazzy y buganvilla y los británicos Blossoms con el mejor indie en sus respectivos escenarios, marcando el compás de las primeras horas de nacimiento del festival Cala Mijas.

Caída la noche, el baile y la fiesta se apoderaron del Sonora Mijas con las actuaciones simultáneas de artistas como la exvocalista de Moloko, Róisín Murphy, que no dudó en interpretar el famoso Sing it back. En la misma franja horaria sonaban Sen Sera con su mezcla de soul, electrónica y hip hop y Ross from friends live, que hicieron las delicias de los asistentes con una puesta en escena marcada por la música sintética y el baile.

Pasadas las 22:00 llegó el turno de Horse meat disco, b2b y Kiddy smile; así como la aclamada puesta en escena de los británicos Arctic Monkeys en el escenario principal. Con la madrugada, la música electrónica invadió el recinto con las actuaciones del cantante y compositor australiano Chef Faker, que presentó su nuevo trabajo Hotel Surrender; Marc Rebillet; la dj Josey Rebelle con su mezcla de house, techno y breakbeat; o el músico y DJ Bonobo. A ellos siguieron Dani Less, el dúo inglés Overmono live y el DJ y productor Dinamarca con sus temas enraizados en la percusión, que pusieron el broche de oro a la primera fiesta del festival Cala Mijas.