Nile Rodgers & Chic y Simple Minds, confirmados para el próximo Starlite Festival

El Starlite Festival de Marbella sigue confirmando actuaciones para su edición de 2020 y lo hace a lo grande, con dos formaciones de amplia resonancia e influencia en la historia de la música popular del último medio siglo: Nile Rodgers & Chic (22 de julio) y Simple Minds (31 de julio) pasarán por el escenario principal del certamen como dos de sus principales atractivos internacionales, según informaron desde la organización este martes, que también incluye entre sus novedades la actuación de Los Morancos el 25 de julio. Estas propuestas se unen así a un cartel del que también forman parte Ozuna, Il Divo, Roger Hodgson de Supertramp, Morat, Estrella Morente & Diego El Cigala, Lionel Richie, India Martínez, Raphael, José Luis Perales, Estopa, Ara Malikian, Antonio José y Carlos Rivera. Las entradas para los conciertos ahora confirmados estarán a la venta a a partir de este miércoles.

Especial atención merece la llegada por primera vez a Starlite de Nile Rodgers & Chic, quienes actuarán en el escenario Auditorio el miércoles 22 de julio. Entre las leyendas de la música, el caso de Rodgers es excepcional. Como cofundador de Chic, fue pionero de un lenguaje musical que generó éxitos como Le Freak o Good Times, antecedentes directos del hip-hop. Tras su participación en el verdadero himno del siglo XXI que fue Get Lucky de Daft Punk, Rodgers lanzó en septiembre de 2018 el primer álbum de Chic desde 1992, It´s about time, lleno del mismo funk contagioso que ha influido a numerosos grupos de pop y rock en todo el mundo.

Simple Minds actuará por su parte en Starlite el viernes 31 de julio. Tras producir veinte álbumes de estudio, vender más de sesenta millones de discos y alcanzar lo más alto con trabajos como New Gold Dream o Sparkle in the rain, Simple Minds está de vuelta con una gira que celebra su 40 aniversario, y que hará sonar las canciones de su icónico catálogo de éxitos.