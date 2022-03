Noelia Losada: "Parece que hay buena disposición para dejar los cuadros colgados en el Museo Ruso"

Durante una moción de Unidas Podemos en la Comisión de Cultura pidiendo realizar una exposición por la paz en el Museo Ruso de San Petersburgo que acoge el edificio de la Tabacalera la edil del ramo, Noelia Losada ha dado la campanada. "Parece que hay buena disposición del Museo de San Petersburgo para dejar los cuadros colgados en el Museo Ruso", ha afirmado Losada, lo que permitiría seguir con las obras expuestas después del 24 de abril, tal y cómo se acordó en el Pleno Extraordinario de este mes dedicado a la pinacoteca.

Entonces ya pidieron desde el grupo municipal de izquierdas que se llevase a cabo esta exposición por la paz, idea que el alcalde aseguró que "podría estudiarse", pero quedaba en el aire si pese a la intención del Consistorio de mantener la muestra después del 24 de abril, cuando habría de desmontarse y renovarse por contrato, se podría hacer unilateralmente.

Según las palabras de la concejala, parece que desde Rusia ven con buenos ojos mantener Guerra y Paz –como se titula la muestra en honor a Tólstoi– en Málaga, ya que podría garantizar la seguridad de las obras de arte. En caso de que esta propuesta siguiese adelante las condiciones que ha puesto la edil de Ciudadanos es que "no cueste ni un euro" a las arcas públicos, como ha venido manteniendo hasta ahora.

Ya es conocido que La pinacoteca no podrá renovar su colección debido a las sanciones que se le aplican a Rusia por la invasión de Ucrania, que no permiten las transferencias económicas comprometidas por el Ayuntamiento con el Estado ruso. El acuerdo hasta 2035 firmado con el Museo Estatal de Arte Ruso de San Petersburgo prevé que se disponga de su colección de obras para que se instalen exposiciones en Málaga, por lo que el Ayuntamiento paga a dicha pinacoteca 400.000 euros anuales.

Durante el Pleno Extraordinario, De la Torre informó de que el último pago por la exposición que hoy cuelga de las paredes de la pinacoteca se hizo en 2021, no constando ningún pago en 2022, según le trasladó José María Luna, que pese a estar presente en el Salón de Plenos del Consistorio no tomó la palabra.

Noelia Losada, por parte del grupo Ciudadanos, mantuvo la postura que venía defendiendo, "no podrá hacerse ningún pago al gobierno ruso desde las arcas públicas, pese a que haya que mantener abierto el museo; sus trabajadores no pueden pagar el pato". Además, instó a tomar decisiones, "no a que vengan dadas desde el Gobierno".

A esto último quiso responder el alcalde asegurando que las competencias en relaciones internacionales son del Gobierno central, "¿en qué cabeza cabe que nosotros pudiéramos hacer transferencias sin estar permitido?", se preguntó el regidor.

Parece que las obras seguirán colgando en el Museo Ruso para que todos los malagueños las sigan disfrutando, siendo capaces de separar entre arte y los gobernantes de un país que inició un conflicto bélico.