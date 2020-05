Nostalgia y cine ‘on line’: de Oxford a Rincón de la Victoria

La primera discusión cinematográfica que me tocó en suerte fue entre mi padre y mi abuela. Ella, partidaria de renovar el reproductor de vídeo beta; mi padre, más simpatizante por aquel entonces de la modernidad que encarnaba el VHS. Resuelta la disputa en favor del progreso, mi abuela se orientó a la estantería y, mirando sus recientemente obsoletas Sony Betamax, se dolió: “¿y ahora qué hago yo con tantas películas?” Igual de reñida recuerdo la sustitución del viejo Teleindiscreta por el incipiente Supertele. Pues si bien era cierto que la nueva publicación albergaba más y mejores reportajes, la primera contaba a su favor con unas completísimas fichas técnicas de las películas de la semana con cuyos recortes mi tía confeccionaba el catálogo de sus grabaciones.

Años más tarde, tan catártica o más advino la transición al DVD, pues las colecciones de VHS habían dispuesto de mejores recursos para desarrollarse. Las Betamax de 60 minutos habían dejado paso a las TDK de tres o cuatro horas, con las que resultaba el no va más programar la grabación de Cine Club o el Alucine de los viernes noche. Pero la comodidad de los DVD se fue revelando implacable. Fue entonces a mi padre a quien le tocó abdicar ante su abultada videoteca: ¿qué iba a hacer ahora con tantas películas? Eso sí, la historia no se repitió con la posterior llegada del blu-ray, que apenas si le ocupan un par de baldas, firme en el razonamiento de “pagué dos veces para tener Casablanca en VHS, otra para tenerla en DVD por la versión original y los subtítulos; no vamos a comprar una cuarta para tenerla en blu-ray”. Y así los DVDs mantienen la presidencia en el vestíbulo, probablemente recelosos, mientras comentamos lo último publicado en Filmin.

En estos días, la oferta de cine online no deja de multiplicarse y, con otros matices, la pregunta vuelve durante esos minutos de scroll infinito por entre los catálogos de las plataformas: ¿qué hacemos ahora con tantas películas? Vayan por aquí unas sugerencias.

‘Litoral’ y ‘Endeavour’

De recuerdos asociados al cine, al Rincón de la Victoria, y sobre todo a su familia, ha compuesto el realizador Juan José Rueda un cortometraje exquisito titulado Litoral. Basado en un hilo de entrevistas con su abuela, y con una puesta en escena que se adentra cuidadosamente en el collage, Rueda aborda los recuerdos de una familia que es la de casi todos: del sustento económico al amor a las películas, de las reuniones familiares a la letra pequeña hipotecaria. Tras su paso por la Seminci, y los festivales de Sevilla y Málaga, el cortometraje ya está disponible en Filmin.

Siguiendo la línea nostálgica, ha aterrizado en varias plataformas la última temporada de Endeavour, precuela de la célebre Inspector Morse, ficción británica de suspense que se mantuvo en antena en el Reino Unido durante más de 15 años. Compuesta por sólo tres capítulos, la séptima temporada supone una renovada oportunidad de disfrutar con las peripecias de este detective fanático de la ópera en el Oxford de los años 60. Las alambicadas intrigas son sólo el vehículo de una serie deliciosa en la que, como viene siendo habitual en las producciones británicas, sobresale un elenco extraordinario. Para amantes del brit-noir algo más moderno, también se han estrenado recientemente online la solvente The bay (6 capítulos), y la hipnótica Blood, protagonizada por Adrian Dunbar (Line of duty).

Docs Barcelona

Pero tal vez la mejor noticia de la semana para el cine online sea la inauguración el próximo martes de la edición 2020 del festival Docs Barcelona, cuya sección oficial se emitirá íntegramente a través de Filmin. Tras la buena experiencia reciente con el Festival D’A (anoten la islandesa Un blanco, blanco día como una de las sugerencias del año), la pandemia nos concede otra oportunidad, quizá irrepetible, de acceder a algunas de las mejores cintas documentales del año. Entre muchas otras, Forman vs. Forman, biografía del realizador checo. Las películas estarán disponibles sólo hasta el día 30: conviene organizarse.