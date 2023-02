Nuria Fergó: “Nunca he flaqueado porque siento que estoy aquí para esto”

Dice Nuria Fergó que “cuando una está a pico y pala los frutos tienen que llegar”. Así que a esta artista trabajadora, exigente e incansable, que ha sabido gestionar una carrera de más de dos décadas, le ha llegado un “dulcecito” que espera disfrutar. Sobre el escenario le rendirá tributo a Sara Montiel con una obra escrita por David Planell y dirigida por Eva Manjón, que se estrena en el Teatro del Soho Caixabank el 16 de febrero y que estará en cartel hasta el 19.

–Meterse en la piel de Sara Montiel no tiene que ser fácil… ¿cómo ha afrontado el proyecto?

–Con mucha ilusión, como un regalo, como una experiencia única, esto no me va a volver a pasar, me ha venido sin buscarlo y en el momento en el que me lo propusieron dije que sí, no me lo pensé nada. La interpretación está dentro de mí, siempre me ha gustado y no he hecho más cosas porque no me han salido ni tampoco las he buscado, pero cuando me vino esto solo pensé en que tenía que hacerlo. Luego cayó el peso del reto y la responsabilidad, pero también lo bonito que es conocer a Sara más en profundidad poder cantar sus canciones, que son temazos.

–¿Cuál ha sido la mayor dificultad como cantante?

–La directora, Eva Manjón, me dejó claro que no era una imitación de Sara Montiel, la gente tiene claro que va a venir a ver a Nuria Fergó. No es un Tu cara me suena, hubiera dicho que no porque no me gusta ni sé imitar. Esto es un homenaje a Sara Montiel, a su vida, a reconocer lo que ha hecho pero con mi toque.

–¿Este será su debut teatral?

–Ya hice Lucía, la maga, un musical protagonizado por mí y con muchos más actores en el escenario, que estrené en el Echegaray hace diez años, pero no he hecho nada de este calado. Que me llegue este pastelito ahora, en esta etapa de mi carrera, es un reto y lo afronto con mucha ilusión. Sobre todo lo quiero disfrutar.

–¿Cómo se está sintiendo sobre las tablas?

–Me exijo porque quiero hacerlo bien, obviamente, así que me machaco. Porque no solo son las canciones es la hora y media de presencia sobre el escenario, no salgo de escena.

–¿Qué va a encontrar el público en Mi última noche con Sara, la mujer detrás del mito?

–Pues es descubrirla a nivel profesional, cómo es y cómo quiere las cosas, a nivel personal también, su parte divertida, sobre todo se desvela el carácter, su personalidad, lo tenía todo muy claro. No se puede contar toda su vida en hora y media, pero salen anécdotas de vivencias, de nombres, de películas... y también, como es lógico, conflictos.

–¿Cómo se ha construido la historia, qué narra el espectáculo?

–Pues cuenta cómo Sara, que viene de una corrida de toros, decide terminar el disco que tiene que grabar con su mánager porque se quiere ir a Italia, tiene nuevos proyectos pero la ata el contrato con su representante y se lo quiere quitar de encima en una noche. Y ahí pasa de todo, se entrelazan varias subtramas. Todo ocurre en un estudio de grabación y, por eso, las canciones no son momentos inconexos, aquí es Sara grabando su disco. Además, los temas están relacionados con las conversaciones de cada momento, todo está hilado.

–¿Son diez canciones fundamentales de su carrera?

–Sí, todos sus grandes éxitos, sus temas míticos, Fumando espero, Volver, Nena, Bésame mucho, La violetera, todos.

–¿Cree que va a reclutar a público de varias generaciones

–La gente mayor creo que irá por recordar al personaje y otros quizás más jóvenes, a los que le guste yo como artista también pienso que irán por saber lo que voy a hacer. Esa es la idea, al menos.

–¿Qué le supone estrenar en el Teatro del Soho?

–Pues otro regalo, porque podíamos haber estrenado en otro sitio pero ha surgido y contentísima en que sea en mi Málaga, con toda mi gente, mi familia, en mi tierra.

–¿Eso la pone más o menos nerviosa?

–Es que no lo pienso, no lo quiero pensar, ya me impongo yo demasiada presión como para añadirle más. Pero estoy feliz, me siento arropada.

–Hace ya mas de 20 años de Operación Triunfo. ¿Cómo ha sido esta carrera de fondo?

–Yo creo que me he mantenido en la música todo este tiempo, sin vivir cosas malas ni penurias, al margen de que nuestra profesión sea una montaña rusa, porque me he sabido adaptar a las circunstancias. Lo primero ha sido no tener miedo a quedarme sin trabajo y, lo más importante, no he flaqueado porque sabido siempre que estoy aquí para hacer esto. Esto no ha sido una casualidad, yo siento que el universo me ha puesto aquí para hacer esto, mi vocación es sentir la música y transmitírselo a la gente, como yo lo veo. También, como quería trabajar me he adaptado, si había crisis me bajaba el caché, tampoco soy caprichosa porque lo material no me hace feliz. Creo que la clave está ahí, en creer y confiar en uno mismo, en no perder la ilusión y seguir poniéndote metas. Si te visualizas en ellas y trabajas, llegas.

–Este musical se mezcla con la promoción de su último disco…

–Sí, mi disco salió en mayo, fue una apuesta muy grande porque lo he producido yo, pero confío en el proyecto de rancheras para salir fuera, que es lo que me falta por hacer. Ahora sale el vinilo y en cuanto estrene Sara voy a comenzar la promoción en México, que era mi objetivo. Se pueden compaginar ambas cosas porque la temporada de conciertos es más veraniega. Ha costado mucho trabajo hacer el disco, mucho esfuerzo e inversión y hay que seguir, vamos a por todas.