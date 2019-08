El PSOE reclama un nuevo concurso “más transparente” para la gestión del CAC Málaga

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha pedido un nuevo concurso “más transparente” para la gestión del CAC Málaga, “que aleje la sombra de Fernando Francés”. Así, el portavoz del grupo municipal socialista, Daniel Pérez, mostró este miércoles su sospecha de que el empresario Fernando Francés “vuelva a tener un sillón en Málaga” tras dimitir como máximo responsable de instituciones culturales de la Junta.

Según el socialista, “este empresario no va a volver a Málaga, porque realmente no se ha ido, sigue la sombra de su gestión en el CAC”. En este sentido, Pérez señaló que la empresa concesionaria que seguirá gestionando el CAC Málaga “es la misma que Fernando Francés dice que dejó de gestionar y que mediante una llamada telefónica verificó su incompatibilidad, algo que no es común y que no se somete a ningún tipo de regulación o de control, máxime cuando la respuesta fue totalmente ambigua”. De igual modo, Pérez criticó que Francés “utilizó el comodín de la llamada. No es serio comprobar a través de una llamada de teléfono la cumplimentación de unos requisitos legales que conllevan incompatibilidad”.

Por ello, el portavoz socialista solicitó un nuevo concurso para el CAC, “pero completamente transparente, que se le dé la oportunidad a empresas con solvencia y sin opacidad”. “Francés siempre ha tenido el apoyo y beneplácito del PP, consiguió de nuevo la adjudicación del CAC por un ajustado término económico, pero hace falta una gestión transparente como se merece este emplazamiento cultural”, insistió Pérez, quien agregó que “resulta cuanto menos curioso que la oferta económica de la empresa de Fernando Francés, por el hecho de ser nueve euros inferior se lleve 14 puntos más que otra empresa que había puntuado más en otras categorías”.