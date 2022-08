Pablo Alborán se sincera en el número de septiembre de la revista 'ELLE'

Pablo Alborán (Málaga, 1989) posa en un reportaje para el número de septiembre de la revista ELLE y se confiesa en una entrevista sobre su nuevo reto, la Gira por Teatros, en la que ha querido estar más cerca que nunca de sus fans y con la que pone rumbo a Latinoamérica y Estados Unidos.

"Lo afronto con un poco de respeto, porque hace años que no voy a Estados Unidos y, sobre todo, porque es un mes y medio fuera de casa y me cuesta separarme de los míos. Es mucho tiempo sin un cable a tierra y subido en un avión cada dos días, pero el escenario me hace darme cuenta de que merece la pena", comenta Alborán.

El cantante explica además cómo ha retomado la "normalidad" tras la pandemia. "Hicimos una gira en mitad de la pandemia muy rara, con reducción de aforo, sin saber lo que iba a pasar, con un disco en la calle que no podía defender, no podía viajar, no podía hacer entrevistas físicas, sólo por Zoom. Lo pasé realmente mal. Cuando acabó esa etapa y pudimos volver a salir, vi la necesidad de la gente de acercarse a los artistas y la mía de poder volver a mirar a los ojos al espectador".

Una normalidad que Pablo Alborán ha querido celebrar además con nuevo single, Carretera y manta, cuyo significado ha desvelado. "La canción surgió de un viaje con amigos, de esa sensación súper infantil de bajar la ventanilla del coche y hacer el imbécil con la mano, con el aire. De mirar por el retrovisor y ver una carretera que siempre es la misma. Esa sensación de escapada", asegura.

También, dice, "de las ganas de pasarlo bien, de pasar página en cierto modo. Pero de mostrar también que soy un chico joven de 33 años al que le gusta pasárselo bien, bailar, salir, beber... Ese también soy yo. Es un homenaje a la amistad, es fundamental tener buenos amigos que te quieran bien", explica.

El parón provocado por la crisis sanitaria le hizo al malagueño tener sensaciones de comienzo cuando regresó a los escenarios. "A veces se me olvida que soy artista y un personaje público, vivo los conciertos de ahora como los primeros y pienso que no va a venir tanta gente", afirma en la entrevista concedida a Elle.

Agrega que "cuando empezamos a preparar esta gira por teatros, más íntima, al desnudo, sólo con un instrumento, creí realmente que iba a estar en peligro, que no iba a dar la talla, porque ahí se ve absolutamente todo. Si hay un fallo no hay nada que lo tape". Sin embargo, los éxitos cosechados desmontan estos miedos.

También habla Alborán de que "no puedes gustarle a todo el mundo. Y al no pretenderlo, además, ya hay mucho ganado. Hago mi música en mi casa, en mi salón, en mi estudio. No hay nadie más que me condicione".

Otro de los temas que el malagueño desgrana en la entrevista es que le gustaría ser actor. "Me he dedicado a una cosa que me apasiona, pero, de pronto, hace dos años me entraron las ganas de probar y empecé a estudiar Arte Dramático, y estoy súper feliz. Cuando canto sé que hay un conducto, un canal, por el que yo me muevo, me dejo llevar y me importa todo un carajo. Al principio, no lo encontraba en la interpretación, sentía todo muy forzado. Aunque lo he descubierto, un poquito, y ha hecho que me ponga las pilas a tope".