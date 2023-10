Rafael Amargo, Antonio Zafra y Rosa Romero, a escena en el Museo Carmen Thyssen Málaga

El Museo Carmen Thyssen Málaga acoge la puesta en escena de los cuatro proyectos seleccionados de la IV convocatoria pública para el desarrollo de proyectos escénicos adaptados al espacio del Museo, que este año ha recibido el nombre de ‘Vulnerables’, y cuya temática orbita en torno a la exposición temporal ‘Fieramente humanos. Retratos de santidad barroca’, recientemente inaugurada.

Rafael Amargo junto al Carrete de Málaga y Luisa Chicano, Antonio Zafra, Rosa Romero y Chechu Gómez junto a Rafa Alférez y Salvador Castey, han sido los creadores de los proyectos seleccionados, que llevarán a cabo sus propuestas el viernes 20 de octubre y los jueves 9, 16 y 23 de noviembre.

Todas las citas comenzarán a las 20.30 horas.

El programa se inicia el viernes 20 de octubre con la obra Y le cortaron la cabeza, de Rafael Amargo, con Luisa Chicano y el Carrete de Málaga al baile. Amargo se inspira en la obra de Caravaggio con esta propuesta de danza flamenca que “se aleja de lo puramente esteticista para presentar un flamenco menos idealizado, un poco raquítico y hasta tenebroso, un trabajo dramático que juega al equilibrio entre lo animal – o fiero – y lo humano”.

El jueves 9 de noviembre le tocará el turno a Antonio Zafra y su obra Perdona que te escriba. La propuesta incluye música en directo, un elenco actoral inclusivo y la participación del público. La obra es “un compendio de cartas de despedida, de amor, de desesperanza. Cartas reales de personajes ilustres de la historia, que en momentos de vulnerabilidad, se lanzan a escribir como único modo de decir lo que en persona no han podido, no han sabido o no son capaces”.

Soy un baile, dirigida e interpretada por Rosa Romero, será la pieza que se represente el jueves 16 de noviembre. En su obra, Rosa Romero reflexiona sobre el baile y el cuerpo: “La mecánica sistémica actual capitaliza los cuerpos hasta tal punto que hace que la única forma posible de contraatacar sea destruirlos. Para ello, sería necesario inventar nuevas alternativas de cuerpo, nuevas cajas donde encerrarlos y nuevos métodos para que sigan siendo entes vivos y sensibles no materializados en la fisicidad. “Ser un baile” debería ser una forma digna de cuerpo”.

Cierra el ciclo Los umbrales de la inercia, de Chechu Gómez junto a Rafa Alférez y Salvador Castey; una obra que trata de hablar y dar voz a aquellos que se encuentran al margen del margen, y a su necesidad de escuchar y ser escuchados. “El mundo de las redes sociales, con su doble rasero, ha colocado la normatividad física como bandera guía, dejando atrás al resto del colectivo masculino gay que no deja de necesitar el mismo tipo de presencia y que sufre consecuencias como los TCA, la depresión, la ansiedad o la disforia física”.

La entrada, de 10 euros, se puede adquirir de forma online en la web del museo e incluirá la posibilidad de visitar, antes del 30 de noviembre, la exposición temporal ligada al programa: ‘Fieramente humanos. Retratos de santidad barroca’, así como el resto de contenidos expositivos del Museo.

Y le cortaron la cabeza, Perdona que te escriba, Soy un baile y Los umbrales de la inercia fueron seleccionados de entre un total de 74 obras, y han sido dotados con 2.000 euros brutos para su realización. El jurado de esta IV convocatoria se conformó por Pablo Bujalance, crítico y dramaturgo; Francisco José Sánchez Martín, director de ESAD Málaga, y Mónica Pérez Blanker, directora de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos. Junto a ellos, y por parte del Museo Carmen Thyssen Málaga han participado en el jurado el gerente del Museo, Javier Ferrer, la directora artística, Lourdes Moreno, y la jefa del Área de Educación y Acción cultural, Eva Sanguino.