El Museo Carmen Thyssen Málaga acoge la mirada arquitectónica del pintor Rafael Canogar

Rafael Canogar trae al Museo Carmen Thyssen Málaga la exposición temporal De architectura. Las obras forman parte de la colección del artista y están realizadas entre 1993 a 2009. La muestra, que se puede visitar a partir de este martes hasta el 10 de diciembre en la Sala Noble del Palacio de Villalón, se sumerge en la visión arquitectónica del artista gracias a unos cuadros realizados con collages de papeles pintados que aportan tridimensionalidad y textura.

"Podría llenar el museo entero, he pintado mucho en mi vida", asegura Canogar, uno de los grandes representantes de la pintura informalista española. El artista cuenta con una producción de más de 6.000 obras, pero en esta ocasión solo se exponen 10 de ellas. Canogar ha participado activamente en la elección y el préstamo de las mismas.

El artista no ha querido en esta ocasión reflejar el movimiento de El Paso, grupo de relevancia artística en la vanguardia española de finales de los cincuenta y al que pertenece. En esta exposición trabaja en un tipo de abstracción distinta a sus inicios. Por su parte, Lourdes Moreno, directora artística del Museo Carmen Thyssen Málaga, lo define como "un artista con alma de arquitecto". En esta muestra domina una pintura basada en la arquitectura y la estructura a través de la superposición de materiales.

Las obras del autor requieren de una gestación laboriosa y Moreno lo explica así: "Los cuadros se realizan con masas de papel trabajadas con las manos y adheridas con cola a la tabla". Este material provoca que las piezas adquieran texturas, suaves o ásperas y densidades distintas. Las obras se caracterizan por su "refinado minimalismo", con formas escuetas y sencillas. La paleta de colores es breve pero intensa, el artista utiliza tonos grises, negros, azules y rojos.

“Desde los 13 años sabía que quería pintar y a mis padres les parecía que me iba a morir de hambre”, señala Canogar. El artista cuenta con una larga trayectoria profesional, setenta años como representante de la historia plástica del país, Premio Nacional de Bellas Artes y Académico de San Fernando.

Su carrera artística

Durante sus primeros años de carrera artística formó parte del movimiento El Paso. “Nosotros estábamos convencidos de que nuestra obra no iba a venderse nunca ya que era un arte difícil, cada vez que exponíamos había mucha actividad en contra de lo que estábamos haciendo”, remarca el pintor.

En 1958, la suerte cambió para el grupo cuando les ofertaron exponer en la Bienal de Venecia, donde lograron un gran éxito que permitió dar visibilidad al arte contemporáneo español. “Todos los museos querían exponernos, los coleccionistas comprarnos obras y los críticos hablar de la pintura, de no vender nada a venderlo todo”, explica.

“Me siento un artista afortunado. He hecho siempre lo que he querido, he dedicado mi vida a algo que me apasiona”, comenta el Rafael Canogar sobre su trayectoria. Una pequeña muestra de ella está ahora al alcance de malagueños y visitantes en el Museo Carmen Thyssen.