La 'Rockin' Race Jamboree' llena de estrellas el cartel de su 25 aniversario para 2019

La Rockin' Race Jamboree de Torremolinos está de celebración, ya que en 2019 cumplirá su 25 aniversario. El festival rockabilly se celebrará desde el 7 hasta el 9 de febrero y se trata de una cita que el año pasado convocó al récord de 5.000 asistentes en el auditorio municipal. A falta de nueve meses para que se celebre este multitudinario evento, ya han colgado el cartel de completo de los alojamientos oficiales del festival, según aseguraron desde la organización durante la presentación del cartel de la próxima edición.

El director del festival, Guillermo Jiménez, afirmó ayer, a través de un comunicado, que "se ha producido un efecto llamada de asistentes a nivel mundial debido a la fuerte inversión que hemos realizado con la contratación de artistas de primer nivel". Entre otros, encabezarán la cita bandas de culto como The Blasters, The Paladins, The Original Planet Rockers, JD McPherson, Los Straitjackets, Dale Watson, Hot Boogie Chillun y Johnny Tedesco.

Por su parte, la concejal de Promoción Cultural, Aida Blanes, aseguró que "se trata de unos de los mayores reclamos turísticos de Torremolinos durante el invierno, que se extiende mucho más allá de nuestras fronteras y que contribuye a la desestacionalización en temporada baja". Es por ello, dijo, "que desde el Ayuntamiento siempre hemos tratado de potenciarlo al máximo, tanto es así que este año además de las localizaciones de los conciertos públicos y gratuitos en La Carihuela y La Nogalera, este año se suma El Bajondillo".

Además de las actuaciones, la próxima edición contará con una novedad que bajo el nombre de The Dash albergará una exposición y una carrera de coches clásicos. The Dash tendrá lugar en El Bajondillo, donde se homenajeará la filosofía de vida de los jóvenes americanos de los años 50.