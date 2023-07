Rod Stewart, la estrella del rock británico, llega este viernes al festival Starlite de Marbella

El popular artista Rod Stewart llega este viernes al festival Starlite Occident, que tiene lugar en el municipio malagueño de Marbella. El cantante es uno de los artistas musicales más importante de todos los tiempos, con más de 250 millones de álbumes y singles vendidos en todo el mundo a lo largo de una carrera estelar que incluye éxitos en todos los géneros de la música popular, desde el Rock, el Folk, el R&B e incluso los American Standards.

A lo largo de su carrera, Rod Stewart ha sido alabado como el mejor cantante de su generación, ha escrito temas que se han convertido en estándares modernos e himnos que han pasado de generación en generación, llegando a impactar de lleno en la vida de todos sus fans. El Premio ASCAP Founders por composición de canciones, Grammy™ Living Legend o el nombramiento de «Sir Rod Stewart» en el Palacio de Buckingham por sus servicios a la música y la caridad, son solo algunos de los reconocimientos recibidos durante sus más de 50 años en la música.

El cantante, compositor, artista y productor británico Rod Stewart, pisará por primera vez el Auditorio de Starlite para presentar un show único donde interpretará grandes éxitos de su carrera como Forever Young, Can't Stop Me Now, Maggie May, Rhythm of My Heart o Da Ya Think I'm Sexy?, entre otros.

El sábado el festival acogerá la actuación de Antonio Orozco, con su nuevo espectáculo Mitad Antonio, mitad Orozco. El artista cuenta con más de 1.500.000 discos vendidos, 1 disco de diamante, 10 discos de platino y numerosos de oro.

Al inicio de la siguiente semana, Starlite contará con la actuación de David Bisbal, ganador de tres Grammy Latino, tres Billboard Latinos, tres World Music Award y dos Premios Ondas. Concierto para el cual ha agotado todas las entradas. El festival ha enunciado una nueva fecha el 30 de agosto.

Un día después, Marta Sánchez llega con su show sinfónico 30 aniversario como solista. En el que celebra su larga trayectoria y recuerda sus grandes éxitos los temas más importantes de su trayectoria como “Soy Yo”, “Desesperada”, “Arena y Sol” o “Colgando en tus manos”.