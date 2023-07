Ludovico Einaudi en Starlite: una demostración de excelencia

La pasada noche, el afamado pianista y compositor italiano Ludovico Einaudi hizo su debut en el prestigioso escenario de Starlite Occident. El festival boutique recibió con entusiasmo a Ludovico Einaudi, quien ha cosechado grandes triunfos con su música introspectiva y atmosférica. Ludovico protagonizó uno de los shows más emocionantes y conmovedores de esta edición. Con sus raíces en el minimalismo americano y la composición moderna, este virtuoso del piano nacido en Turín se ha convertido en una estrella de alcance global. No solo gracias a sus álbumes sino a sus inolvidables composiciones para el cine. El propio artista defiende que su viaje está siempre enfocando lo esencial, consiguiendo la máxima intensidad utilizando el mínimo indispensable. Tras una educación clásica en los Conservatorios de Turín y Milán, Ludovico empezó a componer para ballet, cine y teatro durante las décadas 80s y 90s pero fue su primer disco en solitario “Le Onde (The Waves)” (1996), inspirado en la novela de Virginia Wolf, el que atrajo la atención del mundo del piano. Ludovico ha continuado componiendo álbumes en los que trabaja solo con su piano, con quintetos de cuerda y músicos de muchas otras partes del mundo. Sus conciertos grabados en la Scala de Milán y el Royal Albert Hall coronan la carrera del artista en los primeros años del siglo XXI.La capacidad al piano del músico italiano creó una atmósfera cautivadora que envolvió a todos los asistentes. El público internacional presente en el evento tuvo la oportunidad de presenciar sus temas emblemáticos del artista como Experience, Flora, Almost June, Natural Light, Wind Song o Atoms.

Entre el público se dejaron ver rostros como Victoria Federica de Marichalar y Borbón. La sobrina del rey afirmó al pianista que "siempre le escucha en sus momentos de paz, que tocaba el piano cuando era pequeña y que le encantaría retomarlo".

Entre los siguientes espectáculos encontramos esta noche a Melendi, que ya ha anunciado una nueva fecha el 2 de septiembre ya que con esta ha conseguido el sold out. Mañana Natalia Lacunza y Belén Aguilera actuaran en el festival. Para el fin de semana llegan las actuaciones de Rod Stewart y Antonio Orozco. La próxima semana pasarán por el escenario de Starlite cantantes cómo: David Bisbal, Marta Sánchez y Malú entre otros.