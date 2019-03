El principio parece un chiste: dos finlandeses, dos españoles y un israelí se reunieron en un hotel en la Costa del Sol y decidieron contar una historia en formato audiovisual sobre la colonia de 15.000 finlandeses que residen de forma permanente en Fuengirola. La premisa era bien concreta: se trataba de indagar en las emociones de quienes deciden irse a vivir a un mundo a priori completamente distinto sin dejar de vivir en su propio mundo, trayendo consigo los rasgos esenciales de su cultura y sus costumbres e insertándolas en un territorio extraño. Y Fuengirola, que según el productor Ran Tellem es "una pequeña Helsinki, con sus supermercados y sus negocios finlandeses", ofrecía el crisol idóneo para el experimento. El proyecto creció en forma de thriller y el resultado es Paradise, una serie de televisión producida por Mediapro, la cadena pública finlandesa YLE y la factoría Matila Röhr Productions (MRP) que, tras tres semanas de rodaje en Finlandia, trasladó los bártulos para la grabación en distintas localizaciones de la Costa del Sol, donde el equipo permanecerá hasta el próximo 10 de abril. Ambientada así entre los dos extremos del continente europeo, y con un reparto procedente también de ambas latitudes, Paradise, que quedará conformada por ocho capítulos de cincuenta minutos de duración, tuvo este jueves una presentación a los medios en el Polo Digital de la mano de los productores Ran Tellem (Mediapro), Marko Röhr (MRP) y Jarmo Lampela (YLE), así como de la directora de la serie, Marja Pykkö, y una selección del reparto: de la parte finlandesa acudió la veterana actriz Riitta Havukainen, y de la representación española lo hicieron los intérpretes María Romero, Óscar Zafra y el malagueño Fran Perea, que ejerce de protagonista con uno de los papeles principales.

Precisamente, Perea interpreta al agente Andrés Villanueva después de haber alcanzado una más que notable popularidad en Finlandia gracias a la emisión en el país escandinavo de la serie Los Serrano. En la serie, Riitta Havukainen interpreta a una detective de la Policía de 62 años, más preocupada por el cuidado de su marido enfermo de alzheimer que, sin embargo, desempeña su oficio con la mayor pulcritud y eficacia en la umbría ciudad finlandesa de Oulu. Un día recibe la llamada de un amigo que le muestra su inquietud al no haber recibido señales de una familia que partió unos días antes a España con la intención de pasar unos días en Fuengirola. Al pasar los días sin más noticias, la detective se ve obligada a desplazarse al municipio, donde poco después aparece una anciana muerta en su cama en circunstancias extrañas. Cuando se dispone a dar el caso por perdido, decide seguir una intuición relacionada con este hallazgo y los cinco miembros de la familia aparecen asesinados a tiros, lo que obliga a la detective a colaborar con Andrés Villanueva y su equipo para la detención de los criminales.

El rodaje de 'Paradise' se prolongará en la Costa del Sol hasta el 10 de abril

Ran Tellem, ganador de un Emmy por su trabajo como productor ejecutivo en la serie Homeland, explicó que ya durante la escritura del guión hicieron varias entrevistas a miembros de la comunidad finlandesa residente en Fuengirola, así como a agentes de la Policía Nacional, para valorar en qué medida encajaba un thriller como Paradise en el municipio. "Hablamos con una señora y cuando le preguntamos si había algún problema en el pueblo ella nos miró y nos respondió: '¿Problemas? Esto es el paraíso'. Además de darnos el título de la serie, nos convenció de que estábamos en el lugar perfecto. La detective Hikka Mäntymäki llega a un sitio muy tranquilo, donde la Policía se aburre y donde lo más grave que ha sucedido últimamente es que alguien se metió en una casa que no era la suya. Y es aquí donde se encuentra un terrible asesinato cuya resolución no va a ser sencilla". Tellem matizó que, en todo caso, si bien es cierto que en Paradise "hay crímenes y explosiones", la idea es presentar una historia "en la que los personajes tienen que lidiar con su pasado, con recuerdos que preferirían no tener y, especialmente, con la culpabilidad".

En cuanto a la coproducción, Marko Rörh explicó que, si bien las alianzas entre distintos países para los proyectos audiovisuales son ya algo común en Europa, "la posibilidad de dar este salto, de unir dos ámbitos tan polarizados como Finlandia y Andalucía, abre puertas muy interesantes que nos gustaría seguir explorando en el futuro". Jarmo Lampela señaló de hecho que "uno de los aspectos que más nos interesaron desde el principio fue la posibilidad de unir dos extremos tan distintos como Finlandia, tan relacionada con el frío y la oscuridad, y Andalucía, con su luz y sus días eternos. Comprendimos que ya sólo en ese contraste había una historia muy interesante de por sí. Y respecto a los personajes, nos permitía presentar a gente que intenta huir de las sombras, que pretende refugiarse en lugares llenos de luz, pero que en el fondo no es capaz de desembarazarse de su pasado". Si bien tanto la YLE como la MRP ya habían desarrollado coproducciones con España, la apuesta finlandesa por la Costa del Sol parece haber sido reveladora, tanto por "la calidad de los técnicos que trabajan aquí" como por "las posibilidades dramáticas" que el contraste encierra; la apuesta, en todo caso, podría tener efectos más que deseables para la consolidación de Málaga como localización para rodajes internacionales.

Tanto Fran Perea como el resto de intérpretes, así como la directora, destacaron el buen ambiente del equipo y el entendimiento "absoluto" a pesar de las diferencias relativas al idioma. Fran Perea definió este trabajo como "un regalo" que de ninguna manera el éxito de Los Serrano en Finlandia le permitiía presagiar: "No ha habido ninguna consecuencia lógica que condujera de aquello a esto. En este trabajo no hay consecuencias lógicas, hay compañeros con mucho talento, actores magníficos, que pasan demasiados periodos sin trabajar. Así que me siento muy agradecido por que la vida me depare este tipo de sorpresas". El malagueño destacó "la conexión y la energía de todo el equipo, la confianza que hemos encontrado todos. Yo he sentido siempre que podía hacer lo que quería, que disponía de total libertad. Y eso es muy difícil de encontrar". Perea incidió también en el buen clima reinante ("El ayudante de dirección no ha tenido que dar una sola voz") y, sobre su personaje, Andrés Villanueva, se despachó igualmente a base de alabanzas: "Está muy bien escrito. Tanto, que he podido sumergirme en él y descubrir muchas cosas. A la hora de crearlo no hemos seguido ningún referente concreto, salvo tal vez alguna mención a películas como Manchester by the sea. Lo hemos hecho todo desde la más absoluta libertad. Y haber tenido dos semanas de ensayo antes del rodaje nos ha permitido llegar a la grabación con una idea muy clara de lo que teníamos que hacer".

Paradise se estrenará a finales de diciembre en las plataformas digitales de la cadena YLE y ya en la segunda semana de enero en las pantallas de la televisión finlandesa. Aunque los productores no han negociado su emisión con ninguna cadena española, Mediapro se hará cargo de la distribución mundial de la producción (salvo en Finlandia). La luz de la costa malagueña se dispone así a brillar bastante más allá de sus dominios habituales. Como en una ingeniosa inversión de los polos.