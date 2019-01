Sophie Auster presentará su próximo disco, ‘Next Time’, en el Centro MVA en mayo

La cantante y compositora neoyorquina Sophie Auster se subirá a las tablas del centro cultural provincial María Victoria Atencia (MVA) de la Diputación de Málaga el 16 de mayo, en el marco del ciclo de de conciertos Entrance, para presentar su próximo trabajo titulado Next Time. Así lo adelantó el diputado de Cultura, Víctor González, que ha explicado que será uno de los platos fuertes de Culturama, la programación de la delegación que se presentará en los próximos días. El ciclo Entrance reúne en cada temporada a los grupos más destacados del movimiento indie y emergente a nivel nacional e internacional.

Auster, hija de los escritores Paul Auster y Siri Hustvetd, con experiencia en el cine y el mundo de la moda, hará parada en Málaga como cantante, donde se encontrará con su público para interpretar los temas de su trayectoria musical y presentar su nuevo trabajo.

Tras la publicación de su álbum de debut, Red Weather (2013), llegó Dogs and Men (2015), lo que supuso un punto de inflexión en su carrera musical. Durante su tour de 2016 ganó el premio en The John Lennon Songwritting Contest y el Premio Music Icon de la revista Cosmopolitan en España.

Después de dos años, el próximo 15 de marzo saldrá a la luz su siguiente trabajo bajo la discográfica BMG, titulado Next Time. El álbum cuenta con la producción de Tore Johansson, con el que compartió estudio en Suecia tras conocer el trabajo que realizó en el disco Slow Phaser de Nikole Atkins.

Mexico, el primer single de Next Time, recuerda a una antigua película de los años 50, mientras que el segundo adelanto del disco, Black Water, invoca la pureza del jazz. La artista afirma que el nombre de su nuevo álbum hace referencia a la posibilidad de aprender de los errores y mirar al futuro para hacerlo mejor.

Con formación en canto desde la infancia y con una carrera musical prometedora, Sophie Auster ha dejado también buenas pistas de su talento como actriz en películas como Lulu on the bridge, que escribió y dirigió el propio Paul Auster en 1998 y en la que compartió reparto con Harvey Keitel. Especialmente celebrada fue su participación en The inner life of Martin Frost, también dirigida por Paul Auster y presentada en la Sección Oficial a Concurso del Festival de San Sebastián en 2007. También ha trabajado en otras películas como As Smart As They Are: The Author Project (2005), Stealing summers (2011) y Mozart in the jungle (2015).