Sorlin, el nuevo proyecto de Antonio Banderas en Málaga

Ante un auditorio sin apenas butacas vacías y atestado de un público enfervorecido por compartir espacio con el malagueño más hollywoodense de toda la capital. Así ha sido el recibimiento que el Teatro del Soho ha brindado este jueves a su principal impulsor: el actor, director y productor Antonio Banderas; que se ha hecho acompañar de la periodista María Casado para ofrecer una conferencia magistral sobre artes escénicas.

Banderas, conocedor del terreno donde se hallaba, ante una audiencia joven y estudiante que asistía a los cursos de veranos de la UMA, ha aprovechado la ocasión para anunciar su nuevo proyecto, Sorlin, un centro de formación y producción teatral, resultado de la fusión entre el Teatro del Soho y la productora Merlin, y para el que ya ha alquilado unas naves en la zona oeste de Málaga de unos 8.000 metros cuadrados. La iniciativa será presentada "a finales de verano o principios de otoño", según ha desvelado.

El actor malagueño, envuelto en una actividad cultural frenética, viene de presentar hace unas semanas en Madrid su nuevo proyecto Amigos para siempre (APS), en el que ha unido fuerzas con el compositor londinense Andrew Lloyd Webber para traducir y producir en castellano sus obras más célebres, entre las que se encuentran Jesucristo Superstar, Evita o El fantasma de la Ópera.

Para Banderas, la situación actual de los estudiantes de interpretación ha dado un giro de 180 grados respecto a lo que el vivió. "Entre las dos escuelas de Málaga habrá unos 1.500 alumnos. No hay espacio para ellos. Tenemos que explicar que hay muchos otros lugares del mundo del teatro que necesitan gente", ha comentado en referencia al personal que trabaja entre bambalinas: peluqueros, regidores, escenógrafos, diseñadores...

"Con 19 años ya estaba en Madrid, estuve un año prácticamente sin trabajar, pasé por nueve pensiones diferentes, me iban echando, y empecé a hacer cosas raras: miraba entre los coches para ver si a la gente se le había caído alguna cosa...", ha explicado en tono jocoso. "¿Buscando monedillas? ¿No?", le replicaba Casado mientras el público estallaba en carcajadas.

En esa época, según ha relatado Banderas, las grandes giras de teatro en España corrían a cargo de un puñado de actores conocidos como José Bódalo, Fernando Guillén o José Luis López Vázquez. Fruto de las pocas oportunidades que había para los jóvenes. "Ser actor era casi una anomalía", ha recordado.

A los jóvenes, pese a que "no me gusta aconsejar" a nadie, les recomienda explorar todas las posibilidades siempre que "su capacidad se lo permita" y evitar la "especialización" en una sola línea. También tocar muchas puertas. "Para las audiciones de Company necesitábamos 19 actores y se presentaron 1.800. Lo importante es no desanimarse nunca: yo he recibido un montón de noes".

Y ha incidido en que en la vida a veces ocurren cosas "curiosas". Como el día en que se iba de Madrid pensando que "lo había intentado" y se encontró a Alicia Moreno, la hija de Núria Espert, en la barra de un bar. "Iba saliendo, me volví y me presenté; me pidió un número de teléfono ¡y yo ni siquiera tenía! Le tuve que dar el de una amiga de Málaga". Al día siguiente lo llamaron, hizo un par de audiciones con Lluís Pasqual... Y todo empezó a funcionar. De ahí, marchó "a rodar con Almodóvar".

Aunque para el actor la esencia más pura se encuentra en el teatro y no en la gran pantalla. Una percepción personal que, además, ve refrendada por la situación que viene viviendo el sector desde hace "dos décadas" al no poder competir con las grandes plataformas que "dominan la producción" y por la "actitud de la sociedad con las nuevas tecnologías".

Y es que Banderas cree que es el momento de comprometerse con la cultura. Porque sus efectos "nos hacen mejores". Con ella, "no podemos ser manipulados". "Para conocernos como pueblo, debemos mirar a nuestros artistas", ha concluido.