Spoksponha se convierte en el "líder del reciclaje" para inaugurar con rap el 32 Fancine de Málaga

Reciclaje y rap. Fancine, el festival de cine fantástico de la Universidad de Málaga ha inaugurado este jueves su edición número 32 en el Cine Albéniz con una ceremonia de apertura que ha tenido música, humor y ecologismo como ingredientes principales. La gala, ideada por Dos Bengalas, el tándem de creadoras formado por Violeta Niebla y Alessandra García, ha tenido como invitado de honor al streamer malagueño SpokSponha, que se metió en la piel de un gobernador elegido democráticamente en las urnas cuya misión es salvar al planeta a través de un paquete de medidas medioambientales de obligado cumplimiento.

La sala 1 de Alcazabilla se convirtió por tanto en el Congreso de los Diputados para acoger una sesión plenaria ambientada en 2047 presidida por la cantante Adriana Rogan, que interpretó como bienvenida de los asistentes una versión libre y a capella del tema central de la serie de animación Bob Esponja.

Tras el alegato ecologista del presentador, que improvisó un divertido guion con constantes referencias locales, pasearon por el escenario los alumnos del taller de teatro del Contenedor Cultural #UMAescena con trajes confeccionados con envases reciclados. En ese desfile participó además la vicerrectora de Cultura Tecla Lumbreras, que firmó su tradicional cameo en la gala inaugural arreglada con un vestido hecho con ramas, hojas y bolsas de aperitivos.

Para cerrar, el popular creador de contenidos y rapero ha improvisado un tema con palabras escritas en notas por el público describiendo cómo veían el futuro de la humanidad y ha doblado el tráiler oficial del 32 Fancine poniendo voces de personajes de barrio.

Una vez finalizada la ceremonia, el proyector del Albéniz se ha encendido por primera vez este año en Fancine con la película The Visitor from the Future, que, en la línea temática del “miedoambiente”, sitúa su trama en un futuro distópico en el que la civilización tal y como la conocemos ha sido destruida por una catástrofe natural. Se trata de la ópera prima del cineasta Francçois Descraques, que debuta en el largometraje con esta comedia que mezcla viajes en el tiempo y un mensaje con una importante carga ecologista.

Programación jueves 10 de noviembre

Tras la jornada inaugural, la actividad continuará en la tarde del jueves con los primeros pases a concurso de la programación y las actividades paralelas, que incluirá el concierto de rock del grupo Orina con los Yolos en el Contenedor Cultural.

En el Albéniz, comenzarán las votaciones del público con el pase The Lair, un thriller bélico que supone el regreso a la gran pantalla del director británico Neil Marshall. La segunda película a competición que se exhibirá será Flux Gourmet, el nuevo proyecto de Peter Strickland, que nos sumerge en un colorido y extravagante universo estético para dar forma a una sutil crítica al mundo del arte contemporáneo y la alta cocina.

Igualmente, arrancan las proyecciones del resto de secciones de la cartelera. Entre las sesiones del día estarán los títulos New Normal, The Mountain, Atlantis o Anima, que contará con la presencia de su directora, Cao Jinling, para mantener un coloquio con el público después de la película.