Sting regresa al Festival Starlite de Marbella con un concierto el 23 de julio

Cuando los termómetros permiten que se presienta ya el verano, a pesar de que aún restan meses para que llegue el tiempo de festivales y conciertos al aire libre, los nombres propios ponen sus fechas en el calendario y comienza la venta de entradas. Y uno de los eventos de referencia para reunir a grandes nombres de la escena musical internacional es el Starlite de Marbella. La organización confirmó ayer dos nuevos nombres para la edición de 2019, Sting y Ben Harper & The Innocent Criminals.

Si el año pasado deleitó a miles de espectadores en la cantera marbellí, el cantante británico regresará al escenario del Starlite 2019 el martes 23 de julio para presentar su última gira My Songs, “un espectáculo dinámico y alegre, y una oportunidad única de presenciar el concierto de uno de los solistas más distinguidos del mundo”, explicaron desde la organización.

Una ocasión para rememorar grandes éxitos

Acompañado por una banda de rock, Sting rememorá sus grandes éxitos sobre las tablas malagueñas después de pasar por una treintena de ciudades en las que ya tiene fechas cerradas desde el mes de junio. Para esta ocasión, el músico británico ha lanzado una colección de versiones re-imaginadas de canciones de su vasto catálogo y ha ideado un repertorio desenfrenado con el que hará un repaso a su carrera.

Brand New Day es solo el primero de varios temas conocidos que Sting volverá a visitar en esta gira My Songs, que comienza el 1 de junio en Europa. También se podrán escuchar temas tan emblemáticos como Englishman in New York, Fields Of Gold, Shape Of My Heart, Every Breath You Take, Roxanne y Message In A Bottle.

Ben Harper actuará el 28 de julio

Cinco días más tarde, le tocará el turno a Ben Harper & The Innocent Criminals, que actuarán en Starlite el domingo 28 de julio. La organización hacía pública también esta cita ya que el lunes 4 de marzo a las 12:00 se ponen las entradas a la venta general, una vez finalizado el periodo exclusivo de preventa.

Tras su visita en solitario en 2017 “con un concierto acústico en el que hizo gala de su voz dulce y de su virtuosismo musical”, como explican en la web del festival marbellí, Ben Harper estará de vuelta en 2019. En esta ocasión lo hará con The Innocent Criminals, una banda formada por músicos cuyos diferentes estilos se complementan y que desde sus comienzos en 1993 ha participado en la mayoría de los proyectos del cantante.

Explican desde la organización que Ben Harper, conocido por abarcar diferentes géneros musicales y por su capacidad de fusionar en sus letras vivencias personales con temas sociales y políticos, comenzó su carrera musical con el álbum Welcome to The Cruel World, en 1994. Desde entonces, ocho discos de estudio le han seguido durante más de una década y media, siempre con la colaboración de The Innocent Criminals.

Una agenda llena de estrellas

Las dos nuevas citas se suman a una agenda que ya tiene confirmados a un nutrido grupo de artistas nacionales e internacionales y que comenzará con el concierto de Manuel Carrasco el 5 de julio. Pablo López, The Beach Boys, Il Divo, Supertramp’s Roger Hodgson, Diana Krall, Raphael, Maluma, David Bisbal, Melendi, Ketama, Morat, José Mercé y Tomatito, Manzanero y Mocedades o Los Morancos, entre otros, tienen ya sus actuaciones previstas en el auditorio de La Cantera. Pongan sus agendas al día. El verano malagueño comienza a sonar.