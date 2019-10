Terror, ciencia-ficción y fantasía utópica en la próxima edición de Fancine

El Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga, Fancine, ya tiene a punto las películas que competirán a concurso en esta 29 edición del 13 al 21 de noviembre en el Cine Albéniz; una decena de títulos que optarán al galardón máximo del certamen, dotado con nueve mil euros.

Entre ellas estará Bacurau, una cinta brasileña que mezcla elementos propios del western y del gore en una alegoría de los efectos negativos de la especulación y la connivencia entre los poderes políticos y económicos sobre los pequeños núcleos rurales. El tándem formado por los cineastas Juliano Dornelles y Kleber Mendoça asume la dirección y escritura de esta historia, que cuenta con Sonia Braga en su reparto y que ha conseguido distinciones en diferentes festivales de renombre, como el Premio Especial del Jurado en Cannes, o el Premio de la Crítica y Jurado Joven en Sitges. También competirá la rareza austríaca Little Joe, de Jessica Hausner, en la que una madre soltera que cría plantas busca obtener nuevas especies florales, hasta conseguir una variante con la capacidad de hacer feliz a la gente. Contraviniendo las órdenes de su empresa, un día decide llevarle un ejemplar de este extraño espécimen a su hijo y pronto se dará cuenta de que la planta no es tan inofensiva como ella pensaba.

El misterio es asimismo la fórmula que repite la curiosa The Room, en la que el francés Christian Volckman sitúa la acción de la película en una habitación mágica que cumple los deseos de sus inquilinos. Como todo truco de magia, el espacio sólo puede hacer realidad las peticiones materiales, frustrando aún más el anhelo de la pareja dueña de la casa de ser padres y tentándolos a pedir un hijo a pesar de saber las restricciones. De igual modo, el cineasta francés Quentin Dupieux estará de nuevo en concurso tras la participación de Au Poste en la pasada edición con su reciente proyecto, Deerskin, una película en la que un hombre se obsesiona con una chaqueta de piel de ciervo hasta tal extremo que llega a meterse de lleno a cometer crímenes. Situaciones absurdas resueltas con mucho humor se suceden durante todo el metraje, que pondrá la nota cómica a la sección oficial, con el sello satírico del director.

El realizador francés Quentin Dupieux regresa al Fancine con su comedia ‘Deerskin’

El último de los títulos desvelados en competición es Koko-di Koko-da, una coproducción escandinava en la que un matrimonio afligido por la muerte de su hija se ve preso en un bucle terrorífico del que tratan desesperadamente de escapar. Este quinteto se une a las películas ya adelantadas en anteriores avances de programación, como Color Out of Space, la colorida propuesta cósmica de ciencia ficción protagonizada por Nicolas Cage; Darlin, la primera película dirigida por la conocida actriz Pollyanna McIntosh, que, además, también visitará el festival; y Come to Daddy, el nuevo trabajo del popular intérprete Elijah Wood. También estarán The Golden Glove, la producción alemana dirigida por Fatih Akin nominada al Oso de Oro en Berlín, y la inquietante Vivarium, que se encargará asimismo de estrenar los nueve días de cine que el próximo 13 de noviembre se inauguran en el Albéniz.

Por otro lado, fuentes de la oganización confirmaron que esta decena de títulos tendrán su correspondiente pegatina del Pasaporte Fancine, que invita a los espectadores del festival a visionar una selección de películas de toda la parrilla del certamen a cambio de llevarse por cada entrada un adhesivo que el público puede colocar en este libreto, convertido ya en un artículo de colección tras cuatro ediciones desde su puesta en marcha. Este año, el encargado de diseñar las imágenes para el pasaporte ha sido el ilustrador malagueño Ángel Idígoras, que ha plasmado su particular estilo a cada pegatina, protagonizado por el icónico maneki-neko Bad Luck, símbolo y mascota de Fancine, con referencias a las películas a las que representa.