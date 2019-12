'The Door' de Jo Strømgren y el 'Romancero gitano' de Núria Espert llegarán en febrero al Teatro del Soho

La incógnita de lo que habría de suceder con el Teatro del Soho Caixabank tras las funciones ya anunciadas de A Chorus Line, el musical que protagoniza Antonio Banderas, hasta el 26 de enero, va quedando despejada. El teatro tiene ya bien avanzada la programación que Lluís Pasqual, su director, ha diseñado para su desarrollo desde febrero hasta junio, y este viernes el mismo Teatro del Soho ha avanzado a través de una nota los dos primeros, que podrán verse en febrero: The Door, una producción del Lithuanian National Drama Theatre dirigida por el creador noruego Jo Strømgren (que podrá verse el 7 el 8 de febrero); y el Romancero gitano, lectura escénica de la obra de Federico García Lorca con Núria Espert en escena bajo la dirección del mismo Lluís Pasqual (con funciones anunciadas para los días 14, 15, 16 y 21, 22, 23 de febrero). A la espera de que dé a conocer el resto de la programación, lo cierto es que estas dos propuestas dan buena de la intención de Lluís Pasqual de brindar un escaparate diverso que se nutrirá tanto de teatro (como es el caso) como de música y danza. The Door y Romancero gitano son dos espectáculos muy distintos pero altamente significativos como declaración de intenciones.

Con la llegada de Lluís Pasqual al Teatro del Soho cabía esperar la puesta en escena de algunos de los espectáculos más relevantes de la escena contemporánea europea, y eso es justo lo que ofrece The Door, del Lithuanian National Drama Theatre: un espectáculo multidisciplinar que integra teatro, danza y artes visuales, con el más fidedigno sello europeo. El director y dramaturgo noruego Jo Strømgren, referente clave de la escena continental y reclamado por sus compañías más importantes, sirve aquí un montaje tan conmovedor como impactante sobre las migraciones europeos con el que en su momento quiso responder a la crisis de los refugiados sirios: la separación de un grupo de personas con un muro que parte en dos la escena sirve a Strømgren para armar un alegato escénico contundente y a la vez hermoso contra el refuerzo de las fronteras. El espectáculo pudo verse el mes pasado en el Teatro Pavón Kamikaze de Madrid con gran éxito de crítica y público. Y cabe subrayar que la programación de un espectáculo de este calibre en Málaga vuelve a convertir en la ciudad en foco de atracción del mejor teatro europeo. No menos revelador es el hecho de que las funciones de The Door coincidan con el tramo final del Festival de Teatro de Málaga, lo que desde el Teatro del Soho valoran desde su empeño en "dialogar con la oferta cultural de Málaga". En el mismo empeño se sitúa un proyecto compartido con el Museo Picasso Málaga que se dará también a conocer próximamente.

Más previsible, por más que no se haya anunciado oficialmente hasta ahora, es la llegada del Romancero gitano que Lluís Pasqual y Núria Espert estrenaron la temporada pasada (en coincidencia con el 120 aniversario del nacimiento de Federico) el Teatro de la Abadía de Madrid y que desde entonces continúa una gira que haya pasado ya por buena parte de España además de los escenarios emblemáticos de ciudades como Buenos Aires, Montevideo y Milán. Con la sola presencia de Espert en escena para una tremenda encarnación de los versos lorquianos, el Romancero constituye además la última colaboración de Espert y Pasqual una alianza sin la que no podría entenderse el teatro español actual y que ha dejado monumentos como el histórico Rei Lear que estrenó el Teatre Lliure en 2015.

Las entradas para los dos espectáculos pueden adquirirse ya desde este sábado en las taquillas del Teatro del Soho, en el portal de venta de entradas de El Corte Inglés y, más adelante, en la página web del teatro.