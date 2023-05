Tomatito: "El flamenco necesita respeto. Eso del flamenquito es algo que no entiendo"

El guitarrista José Fernández Torres, Tomatito, asegura que el flamenco acepta las aportaciones externas, "siempre con respeto", aunque es tajante con lo que denomina "flamenquito". "Eso del flamenquito no lo entiendo y suena un poco despectivo".

"El flamenco es una música sabia, y todo lo que entra y no cae bien en el flamenco, se va. Por ejemplo, Paco de Lucía trajo el cajón al flamenco y se ha quedado, porque ha servido para el flamenco", afirma Tomatito en una entrevista con EFE.

"Lo que no estoy de acuerdo es con eso del flamenquito, porque el flamenco es mucho más serio que eso. ¿Está bien que en el clásico digamos que es clasiquito?", subraya el guitarrista almeriense, que este domingo ofrecerá un concierto en Torremolinos incluido dentro de la octava Bienal de Arte Flamenco de Málaga.

Respecto a la fusión, asevera que "se llama fusión, flamenco no es, y si se le llama flamenco a la fusión, el que lo está diciendo no está entendiendo nada". "Es como si yo hago en un disco con Michel Camilo una fusión entre el jazz y el flamenco. No vamos a decir que es un disco flamenco. Lo está tocando un guitarrista flamenco, pero no es flamenco".

Sobre Rosalía, opina que "ella no dice que es flamenco lo que está haciendo, entonces hay que respetar eso y se puede hacer, porque hay democracia en todos los aspectos y en la música también, puedes hacer lo que te dé la gana". "Ella no dice que está cantando flamenco, está haciendo una fusión con lo que ella quiera, que me parece muy bien. ¿Que lo hace bonito y a la juventud le gusta? Pues estupendamente".

Y añade que, "a lo mejor, gracias a lo que está haciendo ella, que no le llama flamenco, luego conoce a Camarón o a Antonio Mairena gente que no está introducida y se profundiza más en el flamenco".

Criado junto a los genios

Nacido en una saga de guitarristas, Tomatito no se imagina "una vida sin la guitarra" y se siente "un privilegiado" por haberse "criado" junto a grandes artistas como Camarón de la Isla o Paco de Lucía."Hago una cosa que me gusta, y encima me he criado con los genios. ¿Qué más quiero? Como digo yo, misión cumplida".

Empezó cuando tenía 15 años y continuó con Camarón hasta su muerte, a quien define como "un genio por los siglos de los siglos" que, de no morir de forma tan prematura, habría llegado "a todo lo que hubiera querido y más".

"Estaba tan enamorado del arte y le gustaba tanto aprender e investigar que era un genio. Yo creo que los genios a veces se van pronto porque ya lo han hecho todo".

En la intimidad era "una persona maravillosa, bondadoso, generoso y cariñoso", al que nunca escuchó "hablar mal de nadie". "Le conocen como tímido, pero claro, con todo el mundo aclamándolo, tú verás. No era un hombre que presumía, al revés, quería ser normal".

También tocó con Enrique Morente, "otro fenómeno, y como persona todo bondad, generosidad, risa y simpatía". "Cuando veo a otros que no son tan genios, digo: 'Madre mía, si estos genios eran así, ¿cómo no podemos ser los demás así?'".

De Paco de Lucía resalta que "recorrió el mundo entero y abrió las puertas del mundo a la generación un poco más joven que venía detrás", resalta Tomatito, que de su gira con Frank Sinatra recuerda que le trató "muy bien". "Se ponía en la puerta del camerino a escucharme tocar".

La guitarra es universal

Tomatito cree que tiene la "facilidad" de que, cuando sale al extranjero, "la guitarra no tiene idioma, es universal", y si la toca "aquí, en Londres, en Tokio o en Estambul, cada uno lo sentirá a su manera, pero no es un idioma que no van a entender".

El flamenco es Patrimonio de la Humanidad y es la música que España tiene "para exportar al mundo", y por eso ya "grandes compositores como Falla, Albéniz, Turina o Granados siempre tenían en sus composiciones un destello de flamenco".

Subraya que la mayoría de los flamencos no cantan ni tocan "para vender discos ni para meter a 10.000 personas en un campo de fútbol". "El flamenco es otra cosa, es el dolor de un pueblo, como el jazz, viene de abajo, no es una música que ha venido de la nube, y por tanto es muy auténtico".

Porque, añade Tomatito, "el jazz es el dolor de un pueblo marginado, que eran los negros cuando estaban en el algodón, ahí cantaban y de ahí deriva el blues y el jazz, y el flamenco viene de los gitanos y los no gitanos en la fragua pegando martillazos y doblando el hierro".

"Eso se hace de verdad, no es lo mismo que, tomando un refresco, empieces a cantar. No es la misma fatiga".