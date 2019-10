De la Torre plantea alianzas con el Museo Británico y el Arqueológico Nacional para el Convento de la Trinidad

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, volvió a referirse este miércoles al proyecto de creación de un museo arqueológico en el Convento de la Trinidad con fondos de titularidad autonómica, ya anunciado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. De la Torre apostó por "un museo singular" y "poder plantear exposiciones, buscando una cosa muy educativa". Además de que los visitantes tengan también la posibilidad de "profundizar" en técnicas de arqueología, artesanales... Hacer una cosa más allá de lo que es habitual en los propios museos arqueológicos". Para ello, y especialmente con vistas a las actividades que puedan desarrollarse en las posibles "salas de exposiciones temporales", el alcalde puso sobre la mesa la intención de establecer alianzas con instituciones como el Museo Británico y el Museo Arqueológico Nacional. Eso sí, añadió que el proyecto "tiene que empezar su recorrido y estamos en ello".

Igualmente, Francisco de la Torre expresó su deseo de que los arquitectos responsables de la rehabilitación del Palacio de la Aduana para su transformación en la sede del Museo de Málaga, Fernando Pardo Calvo, Bernardo García Tapias y Ángel Pérez Mora, se incorporen a los estudios preliminares del proyecto para definir las posibilidades museográficas del inmueble.

Respecto a la implicación de la Consejería de Cultura, De la Torre señaló su satisfacción: "Me alegra que la Junta esté en una disposición tan diferente", afirmó, a la vez que comparaba "lo que ahora plantea el Gobierno andaluz abierto al diálogo con nosotros y la postura cerrada, absolutamente cerrada, de la Junta años atrás". "El no preguntar, el no dialogar desde la Junta es lo que ha caracterizado este tema antes, y lo que ahora caracteriza al nuevo Gobierno andaluz es que nos pregunta", añadió.

Por su parte, el consejero andaluz de la Presidencia, Elías Bendodo, insistió al respecto en que en la Trinidad "se van a plantear las cuestiones que al Ayuntamiento le parezcan bien", y recordó que en el Presupuesto de 2020 hay una partida para empezar a trabajar en la redacción de los proyectos de rehabilitación del espacio con 60.000 euros. "La Trinidad tiene una solución esta legislatura porque lleva muchos años de abandono y desidia por parte del anterior gobierno. La diferencia es que ahora nos vamos a poner de acuerdo para el uso cultural", concluyó Bendodo.