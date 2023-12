'Uno más uno son 20', la familia Serrano junta de nuevo gracias al proyecto del malagueño Fran Perea

Uno más uno son 20, y 20 son ya los años que han pasado desde que se estrenase la mítica serie Los Serrano. Como homenaje a las dos décadas transcurridas, la familia de la televisión española se ha reunido de nuevo gracias al proyecto conjunto de Fran Perea y Víctor Elías, dos de los actores principales y hermanos en la serie y en la vida.

Esta ha sido la primera ocasión desde que Verónica Sánchez abandonara la serie en 2006 en la que han estado los siete reunidos de nuevo. Perea, Elías, Antonio Resines, Belén Rueda, Jorge Jurado, Natalia y Sánchez se han reencontrado para regalar, en estas vísperas navideñas, a los seguidores de la serie, un programa único y especial. El homenaje será guiado por la cómica y presentadora Carolina Iglesias y verá la luz el jueves 21 de diciembre en exclusiva en el canal de YouTube de Fran Perea.

Tanto Perea como Elías percibieron la realización de este proyecto musical y el aniversario de los 20 años como "un marco muy propicio para juntarnos todos". "No es una cuestión de beneficio, es una cuestión del amor que tenemos hacia la serie y hacia los seguidores. Al principio pensamos en un videoclip, y luego se nos ocurrió que por qué no aprovechar y tener una charla entre todos, con alguien que pudiera guiarla. Tras valorar opciones, elegimos a Iglesias porque encajaba perfectamente con el proyecto, y después de meses de preparación decidimos que lo divulgaríamos en mi canal", ha explicado el malagueño.

La idea inicial del reencuentro fue concebida por Perea y Elías a la par que desarrollaban su proyecto musical Uno más uno son 20; que incluye tanto un disco de colaboraciones como un gira que ya empezó el pasado mes de abril y que continuará a lo largo de 2024 por todo el país. El álbum ha contado con la participación de artistas como Rayden, Ana Guerra, Despistaos, La Oreja de Van Gogh, Ginebras, Álvaro Benito, Bely Basarte, Roi Méndez, Roberto Leal y David Otero. Incluye nueve clásicos entre los que se encuentran 1 más 1 son 7, La Chica de la habitación de al lado o Punto y Aparte y un tema inédito.

Este encuentro de una hora abre telón con un videoclip de la canción 1 más 1 son 7, que muestra ya a la familia al completo. A este nostálgico y sentimental comienzo le sigue una charla entre los Serrano en la que debatirán sobre diversos temas como el final de la serie o lo que la fama supuso para todos ellos, además de recordar anécdotas y revivir momentos inéditos de la serie que se escapaban de las lentes de la cámara.

Según ha expresado Perea: "Fue una experiencia, muy emocionante. Nosotros vivimos algo muy fuerte hace 20 años que no todo el mundo tiene la posibilidad de vivir. La serie fue un boom, y supuso un fenómeno que marcó generacionalmente a este país. Y de pronto, volver a juntarte con todos ellos es, como expresó Natalia, un sentimiento que va más allá del primer impacto de ese primer abrazo, es una sensación que teníamos de que parecía no haber pasado el tiempo".

Para el artista malagueño, Los Serrano supuso un antes y un después tanto en su vida personal como en su carrera: "Te cambia la vida. A nivel profesional quiero pensar que soy un privilegiado, porque me dio la posibilidad de ser conocido, y más tarde de poder elegir lo que quería hacer. A nivel personal creo que para mí fue un cambio en el camino de mi vida. Estoy convencido de que la vida me habría llevado por otros lugares si no hubiese hecho Los Serrano".

Aunque este ha sido el primer acontecimiento que ha reunido a los siete actores, Perea ha afirmado que "no es la primera vez" que ha tenido el placer de coincidir profesionalmente con alguno de sus antiguos compañeros. Con Sánchez por ejemplo, compartió elenco en Las 13 rosas, y con Resines "estoy también muy vinculado pero por otras cosas cuestiones laborales". Mientras que con Elías, además de colaborar en este homenaje, ha estado trabajando en un nuevo proyecto: #YoSostenido.Sonata para juguete roto. Se trata de una obra de teatro basada en las experiencias vitales del madrileño que vio la luz el pasado siete de diciembre.

En cuento a la posibilidad de una secuela de Los Serrano, el malagueño ha declarado que "no está sobre la mesa ahora mismo", pero que de llevarse a cabo "estaríamos todo felices de participar por el cariño y el amor que le tenemos a la serie".