La animadora malagueña Cristina de Manuel da vida a los protagonistas de 'Robot Dreams', nominada a cuatro Goya

La película de animación española Robot Dreams hizo su aparición estelar en los cines hace una semana y ya está cosechando éxitos. La malagueña Cristina de Manuel ha sido una de las caras invisibles detrás de todo el trabajo que engloba una producción de este estilo. De Manuel ha trabajado en la empresa Arcadia Motion Pictures como animadora para dar vida a los protagonistas de este proyecto; una curiosa pareja formada por un perro y un robot.

El filme, que ha tardado más de cinco años en realizarse, ha roto con las demandas que mueven le economía de la industria del cine actual, apostando por el cine mudo y convirtiéndose en un referente para la animación 2D en España. Son cuatro ya las categorías a las que está nominada en los próximos premios Goya: mejor película de animación, mejor guion, mejor banda sonora y mejor montaje. Además de formar parte en la preselección de posibles candidatos a los premios Oscar en la categoría de mejor película de animación.

De Manuel estudió Bellas Artes en Málaga, movida por el deseo de dedicarse al mundo del cómic, pero fue en los últimos años de carrera cuando se enamoró de la animación. Con los años se trasladó a Madrid, donde se especializó e hizo un curso sobre su nueva pasión, para luego convertirse en profesora de Animación 2D en el grado específico del Centro Universitario U-tad. Actualmente compagina en paralelo su trabajo de docente con el de animadora, y ha trabajado en proyectos nacionales e internacionales como Klaus, El ascenso de las Tortugas Ninja, Hilda y My Little Pony: La película.

Posible candidata a los Premios Oscar

En cuanto a los ingredientes que han hecho de esta película la candidata perfecta a recibir un Oscar en su próximo edición de 2024, la animadora malagueña ha afirmado que es "muy distinta a cualquier cosa que se haya visto en los últimos años, es una película única, que transmite muchísimos sentimientos sin usar una sola palabra".

"No recuerdo ninguna película que se le parezca. Nos habla de las relaciones humanas en general; de pareja, de amistad; del paso del tiempo también, de la soledad. Pero lo que la hace especial es que afronta el tema de la soledad de una forma dinámica, no como otras producciones, que enfocan este sentimiento de forma lenta, con temáticas oscuras y pesadas. Robot Dreams es colorida, alegre, no sabes por dónde te va a llevar, no es para nada predecible", ha explicado De Manuel.

En lo referente al público al que va dirigida la película, no quiere decir que porque sea animada el espectador objetivo sean precisamente los niños. La profesional de la animación ha definido el filme como una producción "muy asequible para cualquier tipo de público", ya que "al ser muda no hace falta doblarla, por lo que la puede ver cualquier persona independientemente de su idioma y su edad, e incluso la gente que posee alguna discapacidad auditiva".

"Puedes ver la película sin saber que es muda, y después de mucho tiempo es cuando te das cuenta de ello, porque comunica tanto con las imágenes, los sonidos y la música, que no necesita nada más". Aunque esté dirigida a un perfil adulto, según ha explicado De Manuel: "Lo que varía realmente es la interpretación de la trama, ya que las personas más mayores pueden llegar a entenderla mejor, pero cualquier persona puede verla y disfrutar mucho con ella. Solo cambia la lectura que se le dé, que diferirá dependiendo de la edad. Los niños se fijan en cosas distintas y se dan cuenta de detalles que los adultos no ven".

Pablo Berger se adentra en la animación

Esta sería la primera incursión del director bilbaíno Pablo Berger en el mundo de la animación. Berger es conocido por sus películas mudas como es el caso de Blancanieves, que se hizo con diez Goyas en 2013. A lo largo de su trayectoria se ha caracterizado además por centrarse en el arte de transmitir emociones a través de imágenes, sin basarse tanto en las palabras, fórmula que le ha funcionado muy bien y a la que ha vuelto a recurrir con Robot Dreams.

Otro de los elementos clave que ha ayudado a transmitir emociones y dar profundidad a la obra ha sido la música. La banda sonora he estado a cargo de Alfonso de Vilallonga, y cuenta con temas míticos de los años 80, como September, de Earth, Wind and Fire.

Esta producción cuenta la historia de Dog, un perro que vive en Manhattan y que decide construirse un día un robot para aliviar su soledad. El pasado mes de junio se hizo con su primer premio, concretamente con el de mejor película en la sección ContreChamp del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, siendo la primera película española en conseguir esta distinción internacional. Además hace cuestión de días ha sido galardonada como mejor film de animación en los Premios del Cine Europeo EFA.

El renacer del 2D

El mundo de la animación está experimentando un cambio; se encuentra en un punto de inflexión, sobre todo a nivel español tras el estreno de Klaus en 2019, una película que revivió el 2D aportando una estética 3D a la imagen. De Manuel ha opinado acerca del tema: "Me parece muy loco, en el buen sentido, que en 2024 vaya a haber tres películas en 2D produciéndose en paralelo en España".

La malagueña ha reiterado que "está habiendo un repunte en la producción del 2D en nuestro país", haciendo hincapié en que España "exporta mucho talento", y que los españoles "estamos muy bien reconocidos y valorados en la industria de la animación a nivel mundial". "Somos muy de darle importancia al producto de fuera, cuando deberíamos consumir y dar más importancia al cine español, que está arrasando y ganando festivales en todo el mundo", ha declarado.

Además, desde su puesto de docente en la Universidad U-tad en el Grado de Animación ha podido comprobar que la nuevas generaciones vienen pisando fuerte y están "muy bien preparadas y tienen mucho potencial". En parte esto también es gracias al servicio que ofrece la universidad, que pone a disposición de los estudiantes "los recursos necesarios para que los florezcan académica y profesionalmente".

Las nuevas tecnologías han sido uno de los factores cruciales para este resurgir del 2D. De Manuel ha explicado que la industria del D2 "se daba por muerta". Su vuelta a la vida está muy anclada a las tecnologías. "Antes se trabajada el 2D en papel, y ahora al hacerlo en digital es más rápido, económico y se obtiene un resultado con mayor calidad más fácilmente. Entre otras cosas, cuando animas en papel no puedes dar play y ver cómo funciona el movimiento que has incorporado a los dibujos, una posibilidad que sí te lo da el formato digital".

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Las nuevas tecnologías han traído cosas buenas, pero también malas. El rápido desarrollo de las IA ha afectado ya de manera negativa a los profesionales del mundo de la animación. Según De Manuel, algunos estudios las usan como excusa para "reducir el personal de manera errónea", sustituyendo el trabajo de muchos artistas por las creaciones de este recurso digital.

Ha defendido además que las IA si se utilizan "como herramienta para facilitar y agilizar el proceso no son un mal recurso", el problema viene cuando este recurso está perjudicando más que ayudando, llegando a generar despidos. "Al final las creaciones de las IA nacen de bancos de imágenes, y esto desemboca en el plagio a las obras de muchos artistas. No generan nada nuevo, simplemente están usando el trabajo de mucha gente sin darle crédito a nadie. Al final corremos el peligro de dejar de crear cosas nuevas, y que todo sea igual y repetitivo. Hay que saber usarlas y no menospreciar el arte".