Zenet: "Le tengo mucho respeto a la palabra música, subirme a un escenario supone compartir lo más sagrado"

Inquieto y explorador por naturaleza, Toni Zenet (Málaga, 1967) tuvo claro desde el primer día de confinamiento que no se iba a quedar parado. Después de sumergirse de lleno en el bolero con La Guapería, tocaba levantar otro proyecto que hacía tiempo le rondaba por la cabeza, un disco de duetos con el que repasar su carrera. Junto a 15 artistas y según las restricciones sanitarias fueron permitiendo, grabó en directo Zenetianos y lo colgó gratis en su canal de Youtube. La primera fecha para presentarlo en el Teatro Cervantes tuvo que ser cancelada por la reducción de aforo. Finalmente, el cantante malagueño se subirá este domingo al escenario en muy buena compañía.

-¿Qué une a la comunidad de Zenetianos?

-Los seguidores Zenetianos, por lo que puedo leer en redes y lo que me llega, son gente a la que les gusta mucho la música, la música con mayúsculas. Son gente que disfruta de cada solo de trompeta o violín, que son sensibles a las letras, a la emoción que va unida a la música. Le tengo mucho respeto a la palabra música y siempre que hago un disco o me subo a un escenario supone compartir lo más sagrado con ellos.

-¿Cómo surgió este nuevo disco de duetos?

-Tenía tres ideas en la cabeza antes de la pandemia, hace como unos tres años. Una de ellas hacer una inmersión absoluta en el bolero, un trabajo prácticamente académico. Yo no conocía mucho el género y me apetecía meterme hasta el cuello. Otro de ellos era el proyecto de duetos y otro el que estoy componiendo ahora. Tenía claro que iba a hacer los tres, me dijeron que estaba loco, en el mejor sentido de la palabra, algo a lo que ya estoy acostumbrado. Pero tiré hacia adelante y surgió La Guapería. El Instituto Cubano de la Música nos dio el premio al mejor disco extranjero, hicimos gira en México y luego vino la pandemia.

-¿Y qué pasó en ese momento?

-Que no me pude quedar quieto. Soy culo de mal asiento y pensé que había que moverse y empecé a hacer llamadas para el disco de duetos. Primero con mucho pudor, porque había personas con las que tengo más confianza como Ruibal y El Kanka y podía liar, pero con otras no había hablando nunca, no nos conocíamos. Pensé que el no ya lo tenía, que había que intentarlo. Mi sorpresa fue que a todo el que llamaba decía que sí, que sería un placer y un honor, me sorprendió que muchos conocieran mi trabajo, como Coque Malla, al que abordé en la panadería de mi barrio.

-¿Cómo contactó con otros artistas?

-Con Silvia Pérez Cruz me dio mucho corte, pedí desde mi oficina que me ayudaran a contactar con su manager, fue un proceso de terceros hasta que pudimos hablar los dos. Me parece una de las voces más alucinantes que tenemos en este país, ha sido algo muy sagrado, un verdadero honor. Y con otra gente maravillosa como Pasión Vega, Miguel Poveda, con quien grabamos en el Museo de Málaga… Empezaron a pasar cosas muy bonitas. Nos prestaron el Museo de Jorge Rando para poder grabar con Vanesa Martín, todo fluyó...

"'Zenetianos' es un disco creado por el placer de hacer música, surge y termina siendo una cuestión emocional"

-¿Por qué quiso colgar el disco de forma gratuita?

-Quería colgarlo en mi canal de youtube y que la gente pudiera disfrutarlo de manera gratuita porque es un disco creado por el placer de hacer música. Es un disco independiente, muy poco comercial, más bien una locura. Surge y termina siendo una cuestión emocional, pero su recorrido comercial es poco. Hemos podido hacer cuatro o cinco conciertos en capitales importantes de España porque resulta una locura cuadrar las agendas y que los distintos artistas se comprometan contigo a estar un día. Es dificilísimo conseguir un concierto de Zenetianos, es como una raya en el agua. Y me quedaba Málaga, que se ha resistido, se ha quedado la última, pero estoy encantado. Es como cerrar un círculo con paisanos míos sobre el escenario.

-¿Por qué los artistas que están en el disco?

-Son todos artistas que me encantan, a los que admiro mucho por su carrera y su coherencia personal. Algunos se me quedaron atrás, iconos que me han influido mucho y con los que espero poder cantar algún día. Se quedaron muchos fuera de la posibilidad práctica de grabar porque no estaban en Madrid, donde yo vivo. Así que según me iban permitiendo las restricciones sanitarias íbamos grabando. Algunos Zenetianos de Málaga no los pude tener conmigo grabando, pero me acompañarán este domingo en el Teatro Cervantes.

-¿Quiénes estarán sobre el escenario malagueño?

-Javier Ojeda, Dry Martina, Deni Peña, que dio una sorpresa increíble en un concurso televisivo cantando Soñar Contigo y al que queremos apoyar y dar un empujón, y Suzette, una cantante de blues y soul que es una maravilla, con una voz rota espléndida. Con ellos, la guitarra de José Taboada, el violín de Raúl Márquez y la trompeta de Manuel Machado.

-¿Qué ha aportado cada artista invitado a la canción? ¿Cómo fue el proceso creativo?

-Rozalén y El Kanka eligieron canción, lo tenían clarísimo, por ejemplo. Pero yo de entrada se lo quise poner fácil a todos. Intenté acotar el terreno y dar una o dos posibilidades a cada artista, me metía en su tesitura, en su forma, para ver cuál se podía adaptar mejor a cada uno. Pensando en sus voces, en su poética, me pasó con Vanesa Martín, con Depedro...

"Ahora todo tiene que ser comercial, con multicapa y postproducción y nosotros vamos al contrario, sin anestesia, con poca instrumentación y un micrófono"

-¿Zenetianos se grabó totalmente en directo?

-Sí, en puro directo, a toma única, no tiene montaje ni edición, arrancamos y seguimos la canción hasta el final. Sí hay edición de vídeo porque lo hicimos con dos cámaras, pero está tratado con la sencillez de estar en el salón de casa.

-¿Es un alegato a favor de la frescura y en contra de tanta postproducción?

-En cierto modo sí. Ahora todo tiene que ser comercial, vendible, todo es de usar y tirar, todo con multicapa, con una producción que te coge la voz y te la reconvierte veinte veces, te saca tres diferentes y te las afina. Pues nada, nosotros vamos al contrario. Sin anestesia, con poca instrumentación y un micrófono, nada más. Demostramos que la verdadera música se hace así, en directo y sin anestesia. Eso sí, una cosa no quita la otra, luego en el estudio podemos disfrutar y hacer con la tecnología lo que para mí puede ser una paleta de múltiples colores.

-Es actor, cantante, pintor…¿el arte para usted no tiene fronteras?

-No soy un pintor profesional pero he pintado toda la vida, es una de las artes que me acompaña en silencio. Y sí, creo que hay que tener respuestas para una sociedad como esta, en la que cada día está siendo más difícil la posibilidad de monetizar el arte y de vivir de esto en un mercado en el que prima o lo puramente comercial o lo gratuito. Los artistas estamos dándole vueltas a distintas respuestas a esta situación, como la suscripción de fans, el micromecenazgo o el metaverso. Los que estamos en el mundo independiente estamos intentando reaccionar ante los intermediarios, que son los que se llevan la pasta.

-¿Qué está componiendo ahora?

-Llevo ya año y medio recopilando poetas vivos de distintas generaciones, desde los más jóvenes a los que llevan una vida escribiendo. He descubierto que hay mucho y muy buenos, y he estado captando, mirando, comprando libros y leyendo mucho. La primera fase ha sido de llenar el saco y la segunda, de limpiar y quedarme con una selección. Con el destilado final, vamos a trabajar con cada poeta para hacer una canción de sus versos, lo cual es dificilísimo. Requiere mucha colaboración de cada poeta y que cambien el chip.

-¿Ya lo tiene muy avanzado?

-Pues sí. Voy maquetando poco a poco, estoy utilizando la electrónica, que nunca la había utilizado antes y sampleando cosas, por ejemplo, un rallador de queso para utilizarlo como una percusión. En el estudio nos meteremos en junio o julio. Haremos un crowdfunding para hacer partícipes a todos nuestros seguidores. Tendremos las ideas preparadas para trabajar en el estudio, ya tenemos cinco o seis maquetas. Esperamos entrar con el nuevo disco en el mercado de otoño.