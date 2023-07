Brisa Festival se despide con Lagartija Nick, La Habitación Roja y Rubio Americano en el Jardín Botánico de Málaga

El Jardín Botánico de La Concepción es, por sí solo, un escenario insuperable en Málaga y provincia. Si al entorno le sumas tres conciertos ejecutados con sumo mimo y con un público entregado, el resultado es una noche excepcional como la que se vivió este sábado gracias a Lagartija Nick, La Habitación Roja y los malagueños de Rubio Americano, las bandas encargadas de cerrar este primer ciclo de conciertos de Brisa Festival.

Desde Torremolinos y pisando fuerte, Rubio Americano congregaron a fans, amigos y amantes de la música que, si aún no los conocían, llegaban dispuestos a estar al tanto su propuesta musical. Fueron poco a poco llenando el concierto gracias a la contundencia de sus guitarras, las letras creadas y ejecutadas por Silvia Rasero, vocalista de la formación. Una apertura perfecta para vivir una noche de verano con banda sonora propia.

Con Lagartija Nick, segunda actuación de la noche, una parte fundamental de la historia musical de España aterrizó en el Botánico. Cómo no rendirse ante el rock granaíno con el que llevan danzando desde los 90 cantando a su Granada, a su Andalucía, a Federico García Lorca y también a Luis Buñuel. Antonio Arias, Eric Jiménez, Juan Codorniu y Juan José Machuca dieron un recital de maestría rememorando “Vuelta de paseo” o “Ciudad sin sueño” de Omega, el eterno trabajo que realizaron junto a Enrique Morente,

La fiesta acabó por todo lo alto de la mano de los valencianos de La Habitación Roja, que admitieron no actuar mucho en Málaga, razón de más para que la expectación y la ilusión por cantar al unísono junto a ellos fuese máxima. No faltó ninguno de sus grandes temas, los de siempre y los últimos, todos coreados por el público de La Concepción. Cuando comenzaron los acordes de “Indestructibles”, los asistentes empezaron a buscar a sus amigos, a sus hijos, a sus parejas, era un momento irrepetible para compartir esas estrofas. Y como el clima invitaba tanto a compartir, el vocalista Jorge Martí no dudó en bajar con sus fans para cantar junto a ellos un instante del cierre de su concierto. Una imagen emocionante que se convirtió en el cierre perfecto para las jornadas de música vividas en el Botánico.

Esta semana Jorrnadas especializadas con el que aprender todos los entresijos de la industria musical

Este ha sido el resumen de tres días vibrantes de conciertos de todos los tipos, para todos los gustos, pero con un denominador común: el amor por la música, por la cultura y por la naturaleza. Después de este ciclo de conciertos en el Jardín Botánico de La Concepción, Brisa Festival mantiene su programa de conciertos gratuitos en los distritos malagueños con “Brisa en tu barrio”. Además, del 13 al 15 de julio desarrollará “Brisa Studio”, unas jornadas especializadas con el que aprender todos los entresijos de la industria musical de la mano de los mejores profesionales de cada uno de sus ámbitos. El broche llegará los días 21 y 22 en la Plaza de Toros de La Malagueta con los conciertos de Love of Lesbian, Chambao, Macaco, Carlos Sadness, Depedro, Shinova, Julia Martín y Rosario la Tremendita.

Brisa Festival, y todas sus iniciativas, tienen carácter solidario a beneficio de Cruz Roja y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial de Málaga; el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, cofinanciado con Fondos Europeos, Cervezas Victoria, Málaga de Moda -marca de la Diputación de Málaga-, Turismo y Planificación Costa del Sol, Soho Boutique Hoteles, OPPLUS, BMW Automotor, Verisk, McArthurGlen Designer Outlet Málaga, Foreworth, Famadesa, Grupo Cabello y CaixaBank, además de la colaboración de El Corte Inglés, Muelle Uno, Polo de Contenidos Digitales y medios

