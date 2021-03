Centro Pompidou y Museo Ruso: un lustro a destiempo

El objetivo había sido celebrar el quinto aniversario del Museo Ruso y el Centro Pompidou el año pasado como merecía la cuestión, pero finalmente la lógica del coronavirus fue más fuerte y hubo que suspender los actos previstos por obra y gracia del confinamiento y el Estado de Alarma (lo que resultó especialmente doloroso en el Centro Pompidou, que acababa de inaugurar hacía unos días su nueva exposición semipermanente, De Miró a Barceló. Un siglo de arte español). Esta semana, el Museo Ruso (este jueves 25) y el Centro Pompidou (el domingo 28) celebran respectivamente su sexto aniversario, con lo que, aunque la efeméride no sea precisamente redonda, la Agencia municipal para la gestión de los equipamientos museísticos pretende subsanar el hueco que quedó en 2020. Lo hará con jornadas de puertas abiertas (este jueves en el Ruso y el domingo en el Pompidou), talleres, visitas guiadas y una programación especial que girará en torno al cine y la música, argumentos esenciales de las propuestas expositivas actualmente vigentes en ambos museos. Los centros llegan a su sexto cumpleaños en mitad de una crisis aguda, que ha mermado la afluencia de visitantes y que ha obligado a sus equipos, al igual que en el resto de museos malagueños, a afrontar una reconversión digital cuyas consecuencias constituyen, todavía, un enigma. Eso sí, tal y como recuerda el director de la Agencia, José María Luna, la llegada de estos museos entrañó en 2015 "una mayor proyección de Málaga y la incorporación de nuevos símbolos y emblemas a su paisaje. Aunque el turismo no haya sido nunca nuestro primera razón a la hora de realizar nuestras propuestas, en estos seis años el número de visitantes en la ciudad se ha multiplicado por cuatro, y es evidente que algo tenemos que ver"; por no hablar "de una oferta cultural que, más allá de las exposiciones, ofrece alternativas a públicos cada vez más amplios. Ése es nuestro empeño".

Así, la Agencia ha programado una serie de actividades gratuitas, además de las jornadas de puertas abiertas. Las visitas serán temáticas "y abordarán asuntos relacionados con la obra de arte, la conservación, la restauración y detalles poco conocidos de las piezas que componen las muestras actuales y de los artistas más representativos", tal y como explicaron desde la misma. El visitante "tendrá una oportunidad única y enriquecedora de conocer cómo se proyecta una exposición y qué trabajos son necesarios para disfrutarla finalmente en una sala expositiva. José María Luna, director de estos centros; Elisa Quiles y Elena Robles, responsables de colecciones y conservación del Museo Ruso y el Centro Pompidou Málaga, respectivamente, así como los equipos de mediación de estos espacios son los encargados de explicar los entresijos de las muestras actuales".

El cine y las piezas audiovisuales son una parte esencial de la actividad cultural y artística de la programación de actividades. De hecho, las muestras temporales del Museo Ruso están inspiradas en el séptimo arte. En consonancia, el auditorio acogerá la proyección de "una selección de películas del género del cine mudo recuperadas del ciclo Historias sin palabras, que abarca desde los orígenes presoviéticos de este género hasta los años 30 del siglo pasado". Por su parte, el Centro Pompidou Málaga recuperará las piezas audiovisuales de cine experimental que formaron parte del ciclo Utopías Modernas "para proyectarlas en el auditorio de forma ininterrumpida durante la jornada".

En cuanto a la aportación musical, en la zona de acceso a la exposición anual del Museo Ruso, el DJ Camilo Cubillas acompañará con su música a los visitantes que disfruten de las actividades. En el acceso a la exposición semipermanente del Pompidou, el DJ RJayMusiq acompañará con varias sesiones a los visitantes durante la jornada de aniversario. Todo esto, unido a la oferta expositiva de los dos museos, promete la celebración merecida muy a pesar de los protocolos de seguridad impuestos por la pandemia. Que los museos también son, al fin y al cabo, nuestros.