Estreno para el órdago de Macarena Astorga

Resultó bien significativo que uno de los rodajes más ambiciosos de cuantos fue capaz de alumbrar el cine español el año pasado, en plena pandemia, llegara de las manos de una directora malagueña: tras desarrollar una carrera cinematográfica marcada por la honestidad, la complicidad y el alumbramiento de un verdadero sello propio frente a la consabida imitación de modelos, con títulos memorables como el documental Los ojos de Brahim (2011) y el corto Tránsito (2012), Macarena Astorga puso toda la carne en el asador y decidió enfrentarse a la adversidad para sacar adelante su primer largometraje, La casa del caracol, rodada en su mayor parte en la provincia de Málaga (donde se ambienta su historia) y protagonizada por Javier Rey y Paz Vega. Garantizada ya su incorporación al catálogo de Amazon Prime Video, Filmax confirmó este lunes que la cinta llegará antes a las salas españolas: lo hará el próximo 11 de junio, con lo que, previsiblemente, la producción tendrá su hueco en la programación del Festival de Málaga, que celebrará su nueva edición del 4 al 13 del mismo mes.

De hecho, La casa del caracol tuvo ya una primera presentación a modo de anticipo en la edición del año pasado del certamen, dentro del ciclo Cinco minutos de cine. Y ya entonces la expectación despertada en torno al thriller con el que Macarena Astorga firma su primer largometraje resultó más que notable. El impulso inicial de la productora gaditana Esto También Pasará ganó para la causa la participación de otras productoras internacionales, hasta conformar una coproducción en la que también participan RTVE, Canal Sur, CREA SGR y Amazon Prime Video, con el apoyo del ICAA y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía. Además, RTVE y Canal Sur han adquirido también los derechos del filme, lo que promete una larga vida a La casa del caracol en circuitos bien amplios. Pedro Casablanc, Elvira Mínguez, Vicente Vergara, Jesús Carroza y Fernando Tejero completan el reparto del filme junto a los actores peruanos Norma Martínez y Carlos Alcántara y las niñas Luna Fulgencio y Ava Salazar.

"Todavía hay que romper el techo de cristal en el cine. Tiene que haber mayor presencia de mujeres en las candidaturas de premios, en jurados y en festivales", afirma Astorga

Emblema del nuevo cine hecho por mujeres, Macarena Astorga sirve en bandeja un thriller psicológico (basado en la novela de Sandra García Nieto, autora igualmente del guión) adscrito al formato clásico del género pero, al mismo tiempo, dueño de una singularidad a prueba de réplicas. En una entrevista concedida a este periódico durante el rodaje, Astorga señalaba que, cuando le ofrecieron dirigir el proyecto, lo que más le gustó del mismo fue, precisamente, la posibilidad de hacer "cine de género. Me ha gustado mucho el cine fantástico y de terror desde pequeña. He podido meter algunos guiños de películas que han crecido conmigo. Todos los personajes son interesantes y tiene algo que contar. No hay nada gratuito en la película. Estoy súper contenta de hacer cine de género y que a las mujeres nos den la oportunidad de contar este tipo de historia es genial".

Preguntada por el techo de cristal en el mundo del cine, la malagueña respondía así: "La situación ha mejorado, pero queda mucho por hacer y camino que recorrer. Debemos romper ese techo de cristal. Tiene que haber mayor presencia de mujeres en las candidaturas de premios, en jurados y en festivales. Estamos aquí y somos un montón. Se trata de igualdad. Estamos uniéndonos en asociaciones de mujeres". Y, con respecto a la misma cuestión en el cine de género, la directora recordaba: "No hay mujeres que hagan cine de terror o fantástico. Ahí están Bayona, Guillermo del Toro. Mujeres no hay. Es un verdadero orgullo ayudar a abrir la brecha. Tengo muchas compañeras que les encanta dirigir cine fantástico, de terror o ciencia ficción. Podemos hacer cine de género al igual que podemos hacer comedia o musicales. Se trata de que nos den la oportunidad. Agradezco a Marilú Gutiérrez y Álvaro Ariza [productores de La casa del caracol] por haber pensado en una mujer para hacer una película así. Eso parte de los productores y manda un mensaje claro: las mujeres también podemos hacer cine de género".

Pero el órdago de Macarena Astorga no se detiene, ni mucho menos, con el estreno de La casa del caracol el 11 de junio: la realizadora prepara actualmente, con vistas a empezar en primavera, el rodaje de su segundo largometraje, una comedia titulada El refugio que volverá a contar con Álvaro Ariza (Esto También Pasará) y María Luisa Gutiérrez (Bowfinger Pictures) en la producción, con el apoyo ya garantizado del ICAA. La pantalla es suya. El placer, de todos.