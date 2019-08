La consejera de Cultura "se queda" con el trabajo de Fernando Francés sin entrar en su dimisión

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha asegurado este martes que se queda "con la parte positiva" del trabajo del dimitido secretario general de Innovación Cultural y Museos, Fernando Francés, y no quiso pronunciarse sobre el contenido de su carta de dimisión.

En esa carta, Francés señaló que los criterios que intentó aplicar en su gestión "no han sido comprendidos ni en parte aceptados por quienes tienen dentro de la Consejería las responsabilidades más altas".

Del Pozo, que ha visitado el Museo de Málaga, ha señalado a preguntas de los periodistas que Francés "ha escrito lo que ha escrito, todo el mundo lo ha podido leer, y que cada uno saque sus propias conclusiones", y ha añadido que ha hecho "un buen trabajo" y le desea "lo mejor".

"Ha estado trabajando conmigo estos primeros seis meses y solo quiero agradecer su trabajo, no hacer ninguna valoración de su carta de dimisión. Le he aceptado la dimisión que me ha planteado, y él lo ha decidido así", ha afirmado la consejera, que espera "poder contar en el futuro con sus opiniones".

Museo de Málaga

Por otra parte, respecto al Museo de Málaga, ha anunciado como "inminente" la exposición temporal de piezas del escultor Miguel Ortiz Berrocal en el vestíbulo del Palacio de la Aduana, para la que el anterior gobierno andaluz firmó un convenio en mayo de 2018 y anunció la apertura para el verano de ese año.

También ha asegurado que "más pronto que tarde" se habilitarán las salas para exposiciones temporales, todavía sin uso pese a que el Museo de Málaga se inauguró en diciembre de 2016, y saldrá a licitación la carpintería de esas salas después de que el primer concurso quedara desierto.

Del Pozo ha agradecido, además, al Ministerio de Cultura que haya resuelto "de forma transitoria" los problemas en la climatización del Museo, porque "las obras no pueden estar a 28 o 29 grados".

"A pesar de que el Museo tiene una vida que no llega a los tres años, hay que cambiar todas las instalaciones de climatización, y es una obra de mucha envergadura, para la que se están fabricando las máquinas, y que será una inversión de más de 700.000 euros", ha resaltado.