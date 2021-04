Daniel Casares: “A la industria se le han visto las tripas con la pandemia”

La conversación tiene lugar con los dedos cruzados. Primero, el ciclo de flamenco del Teatro del Soho iba a celebrarse el pasado febrero, pero la tercera ola de la pandemia obligó a su traslado a abril y mayo; y después, la decisión por parte de la Junta de Andalucía de aplicar criterios más rigurosos para la normativa sanitaria se tradujo en nuevos aplazamientos y cancelaciones. No eran Daniel Casares y Jorge Pardo los encargados previstos de abrir el ciclo (honor que correspondía a Farruquito, cuya actuación tendrá lugar finalmente el 16 de mayo), pero así lo han querido el coronavirus y las circunstancias (de momento): el guitarrista esteponero y el flautista y saxofonista madrileño, verdadera leyenda del flamenco jazz y Premio Nacional de Músicas Actuales, presentarán este viernes en el escenario de Antonio Banderas su nuevo proyecto conjunto, Supertrío, con una artista invitada muy especial: la cantante portuguesa Cuca Roseta, estrella contemporánea del fado.

"Haga lo que haga, Jorge Pardo siempre suena a sí mismo. Y no era cuestión ahora de plantear otra cosa"

Y lo harán así, con la desnudez proverbial de la guitarra de Casares, los vientos de Pardo y la voz para la ocasión de Roseta, sin más coberturas ni ropajes. Recuerda Daniel Casares a Málaga Hoy que en los últimos años han sido diversas las ocasiones que ha tenido de compartir escenario con quien fuera la mano derecha de Paco de Lucía “y siempre habíamos hablado sobre la posibilidad de llevar a cabo un proyecto nuestro. Un momento decisivo fue el concierto que dimos los dos en el Museo Picasso Málaga: allí pudimos comprobar que al público le gustaba especialmente el sonido que creábamos los dos solos. Lo más fácil habría sido añadir bajo y percusión, pero aquella respuesta nos animó a indagar por ahí. Y eso hicimos”. Preguntado por esa investigación, Casares explica que el principal motor ha sido el sonido de Jorge Pardo: “Es un sonido natural, todos hemos crecido escuchándolo, reconociéndolo. Da igual que toque una soleá o una canción de The Beatles, haga lo que haga siempre suena a Jorge Pardo. Y no era cuestión de decirle a estas alturas al maestro cómo tiene que sonar, así que nos hemos atenido a eso. Mi función es más limitada, no tengo mucho espacio para improvisar porque me corresponde un trabajo más armónico, de base, pero hemos disfrutado mucho el proceso”. El repertorio “está formado en su mayor parte por temas originales nuestros. Yo pongo en el horno todo el flamenco que llevo haciendo en los últimos años y Jorge Pardo todo el flamenco jazz que, como te decía, suena siempre a su sello propio haga lo que haga. El resultado está a medio camino entre el flamenco y el jazz, pero de una manera muy natural. Se trata simplemente de juntarnos a tocar y lo que somos cada uno aparece sin más”. Respecto al título Supertrío, la idea es “contar en cada concierto con algún invitado especial, diferente en cada caso. Nuestra intención es que no sean músicos de flamenco, porque el flamenco ya lo ponemos nosotros. En el Teatro del Soho estará Cuca Roseta, con lo que tendremos una cita muy especial”.

Con este Supertrío, Casares avanza en su particular desescalada tras un año que, muy a pesar de la reciente grabación de su aclamado Guitarrísimo, ha resultado particularmente difícil por la pandemia: “Ha habido una mezcla algo confusa de sensaciones. Por una parte, he tenido más tiempo para estar con la familia, para reflexionar y para componer. Tengo acumulado material como para siete discos. Lo bueno es que, al tratarse de una pandemia, todo el mundo ha estado bien localizado, en su casa, ya fuese en Nueva York, en Lisboa o en Estepona. Así que tengo proyectos en marcha con artistas internacionales muy jugosos. Por otra, con todo esto a la industria se le han visto las tripas y se ha demostrado que los músicos le importamos muy poco. Lo mismo que a las instituciones. Es cierto que ahora los músicos hemos mostrado más unidad, pero, lo siento, me cuesta creérmela. Son pocos los músicos que, cuando les va bien, se acuerdan de los que lo están pasando peor. Ahora que estamos todos mal parece que toca aparentar unidad, pero la verdad es que no llevo bien la hipocresía”. Anuncia Casares para despedirse que el Supertrío de Jorge Pardo quedará inmortalizado próximamente en un álbum “en el que participará un artista internacional de gran influencia”. Antes, ya el próximo mes de junio, compartirá una ronda especial de conciertos con la Orquesta Filarmónica de Málaga. Con pandemia o sin ella, el futuro de la música lleva el nombre de Daniel Casares.