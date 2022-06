David Ávila: "Hacer reír es de las cosas más motivadoras que hay para un artista"

El Teatro Cervantes se convirtió el jueves en el templo de la carcajada. Con un humor limpio, absurdo y gestual se interpretó La función que sale mal. Una comedia para todos los públicos al más estilo británico. David Ávila interpreta a Max, un actor novel cargado de nervios y poco profesional. El productor, director y actor realiza un recorrido por la obra e invita a que esta noche los malagueños no se pierdan la última oportunidad de reír, sin más.

-La descripción que dan de la obra es que es una comedia, mezcla entre Monty Python y Sherlock Holmes, en la que todo sale mal. A priori, parece una sinopsis difícil de comprender ¿Cómo la definiría usted?

-Le voy a llevar la contraria porque creo que definirla es muy fácil. Nuestro título es el spoiler más gordo de toda la obra: Todo sale mal. Trabajamos un humor muy de cuerpo, completamente blanco, no insultamos, no nos metemos con nadie y no hay agresiones. Con lo cual, toda la familia viene a vernos y eso es la fiesta de la carcajada.

-¿Qué diferencia hay con la obra original escrita en 2012 por Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry Shields y la adaptación teatral?

-Absolutamente ninguna, es una obra que se escribió en 2012 y la seguimos representando exactamente igual. Se adapta en los más de 30 países en los que se está representando, pero el libreto es exactamente igual.

-Háblenos sobre Max, el personaje que usted interpreta

-Max es un actor primerizo con mucha ilusión, que todos los días actúa por primera vez y es tan novato que no sabe lo que es la cuarta pared. El tipo sale y saluda al público. Es un personaje que a mí me esta dando muchas satisfacciones y alegría. La verdad es que le adoro, es el caramelito de la función.

-¿Qué es lo que más le está gustando de interpretar este papel?

-Me ha hecho recontarme con las primeras veces que yo actuaba. Como con él estoy actuando por primera vez cada noche, me encuentro con el David Ávila de mis comienzos.

-¿Cómo ha hecho para poder meterse en la piel de Max?

-Primero hice un trabajo de documentación sobre el personaje, luego hicimos un workshow. Después estuvimos un mes ensayando la relación con los personajes y la jerarquía. También he estado mejorando la preparación física porque en esta obra hay mucho desgaste físico en el escenario. Nos caemos, se cae el escenario, corremos de un lado para otro. Interpretar La función que sale mal es como hacer un deporte de riesgo.

-¿Hay improvisación?

-Sí la hay. El 99% del show está guionizado pero hay dos momentos que nunca son iguales.

-¿Cómo es ensayar esta improvisación?

-No es que se ensaye la improvisación, es que se ensayan todas las situaciones que nos pueden llevar a ella y cómo resolverlas. Además de eso, una impro es una impro: recoges lo que te ha dado el público, la relación con tus compañeros y más factores. Vas con una mochila preparada con armas, pero tiras de lo que viene.

-¿Dónde cree que reside el éxito de esta función?

-Sin duda alguna en el diseño del espectáculo y en el sentido del humor que trabajamos. En España no estamos acostumbrados a trabajar este tipo de comedia en el teatro. Es muy británica pero ha funcionado en más de 30 países y gusta mucho.

-¿Cómo es interpretar un humor tan diferente al que estamos acostumbrados?

-Yo lo considero un regalo de la profesión. Al ser una comedia británica hemos aprendido mucho de esa parte y sobre compañías como Monty Phyton. También hemos aprendido sobre el trabajo del cuerpo para el humor, ese humor absurdo y no solo de palabras. Es un lujazo, un aprendizaje brutal.

-¿Cree que el público se llega a sentir conexión con lo absurdo?

-Sí, completamente. Se pueden llegar a sentir muy identificado, sobretodo la gente de la profesión artística porque lo que nos pasa a nosotros en el escenario probablemente les haya pasado a ellos alguna vez.

-¿Tiene algún mensaje más allá de la risa?

-No, es entretenimiento puro y duro.

-Después de una trayectoria por musicales como El Rey León, Mamma Mia, Mayumaná Rumba o Flashdance ¿en qué momento de su carrera se encuentras?

-Además de actuar soy director de audiovisual, productor y productor sonoro. En estos momentos estoy dirigiendo muchas ficciones sonoras para varias plataformas, escribiendo una nueva serie para plataforma y actuando en LFQSM. No me da tiempo a aburrirme.

-Y, a nivel personal respecto a la profesión, ¿cómo se encuentra?

-Estoy muy feliz con esta obra, el hecho de hacer reír es de las cosas más motivadora que hay para un artista.