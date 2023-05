Comienza la instalación de la primera escultura pública de Javier Calleja en Molina Larios de Málaga

La primera escultura pública del artista malagueño Javier Calleja ya está casi lista para el disfrute de todos los vecinos y turistas en su ciudad natal. Las labores de montaje de esta pieza, de más de cinco metros de altura, al inicio de la calle Molina Larios -frente al Hotel AC Málaga Palacio- ya han comenzado.

La obra, que estaba prevista que se inaugurará después de Semana Santa -tal y como informó el propio artista-, se trata de un reflejo del autor con elementos tan icónicos como cabezas de niños sonrientes con ojos grandes de diferentes colores.

El pasado sábado 4 de marzo, Javier Calleja inauguró su muestra Mr. Günter, The Cat Show formada por 209 obras que recogen el trabajo que ha realizado desde 2017 y que coleccionistas de 27 países han enviado a la capital para que su arte sea conocido por todos los malagueños. Estará disponible hasta el 6 de septiembre.

En cada una de las salas del Centro Cultural Fundación Unicaja en las que se encuentran Mr. Günter, The Cat Show se pueden observar diferentes dibujos, pinturas, esculturas, ediciones y procesos nunca expuestos, donde su anfitrión es Günter, que acompaña a los visitantes por las diferentes salas. Un Mickey Mouse gigante, que creó en 2021, recibe a los visitantes en la primera sala con los brazos abiertos. Eso sí, a lo largo de todo el recorrido no podían faltar las esculturas de cabezas y las aclamadas Little Maurizio (2019), Thinking boy (2019) o Pencil boy (2018). Esta última es el centro de una de las obras más llamativas de la exposición: el estudio de un artista. Una mesa, una silla, lápices, folios arrugados en el suelo o una libreta son muchos de los elementos que se encuentran en este estudio a gran escala.

De todos los tamaños y de diferentes materiales. Así son las esculturas de Calleja, donde se puede ver a Günter de un tamaño normal en una esquina observando a todo el que entra o también siendo un felino gigante y estirándose en otra de las salas de este centro cultural.

La exposición también contempla un gran número de pinturas del artista. La gran mayoría de ellas protagonizadas por niños con grandes ojos de diferentes colores que lanzan un mensaje con sus camisetas. Estos textos, junto con las expresiones de sus personajes y el característico juego de colores y escalas son aspectos distintivos del trabajo creativo de Calleja. Muchos de estos dibujos han sido prestados por sus propietarios, que proceden de 27 países diferentes, entre los que están Japón, China, Reino Unido, Estados Unidos y distintos puntos de Europa.