El Festival de Jazz de Málaga cita a Richard Bona, Kyle Eastwood y Robin McKelle

El pianista armenio Tigran Hamasyan, el músico camerunés Richard Bona y los estadounidenses Kyle Eastwood y Robin McKelle son algunos de los grandes nombres del trigésimo quinto Festival de Jazz de Málaga, que recupera la dimensión internacional y el nivel de calidad previos a la pandemia. Del 4 al 10 de noviembre, Málaga se convertirá un año más “en la única ciudad que puede ofrecer un festival de jazz de verano en el otoño-invierno”, destacó este martes en la presentación Juan Antonio Vigar, director del Teatro Cervantes, que acogerá los conciertos.

La programación se abrirá el 4 de noviembre con el estadounidense de raíces panameñas José James, quien presentará No beginning no end 2, trabajo en el que vuelve al eclecticismo con el que conquistó al público, en formato de big band, ya que habrá once músicos sobre el escenario. Un día más tarde, el trío de Hamasyan ofrecerá su último álbum, The call within, con diez temas originales en los que hay poesía, leyendas, historias populares armenias cristianas y precristianas, astrología, geometría, diseño armenio antiguo, grabados rupestres o cine. Richard Bona, acompañado de la banda de Alfredo Rodríguez, mostrará el 6 de noviembre cómo a lo largo de su carrera ha sabido fusionar los sonidos y tradiciones de su África natal, la influencia europea y el mejor jazz americano.

En la siguiente jornada, Kyle Eastwood interpretará los temas de su disco Cinematic, que incluye piezas de películas dirigidas por su padre, Clint Eastwood, como Gran Torino (compuesta por Kyle) o Sin perdón, además de otros clásicos como Taxi Driver o La pantera rosa. Eastwood recibirá uno de los galardones honoríficos del Festival, el premio Málagajazz, que se concede por la maestría y dedicación a su instrumento, en este caso el contrabajo y el bajo eléctrico.

El 8 de noviembre, el percusionista franco-español Tino di Geraldo estará sobre el escenario integrado en una banda de nueve músicos con la que ofrecerá Concert Bal, un conjunto de rapsodias en las que confluyen el jazz, lo latino, el flamenco, el Magreb, la copla, composiciones propias y versiones de otros artistas. Para Di Geraldo será el otro galardón del certamen, el Premio Cifu, que homenajea desde hace cinco años con su denominación al periodista radiofónico Juan Claudio Cifuentes.

Ya en la recta final del Festival, el saxofonista y compositor Tete Leal mostrará el 9 de noviembre con su septeto su último proyecto, Five elements, desarrollado a partir de melodías de culturas ancestrales, transformadas y llevadas a un formato musical ecléctico. La clausura del ciclo llegará el 10 de noviembre con la cantante Robin McKelle, quien interpretará dentro de un cuarteto los temas de su octavo álbum de estudio, Alteration, en el que incluye temas de algunas divas de la canción que le han inspirado como Dolly Parton, Amy Winehouse, Janis Joplin, Adele, Sade, Carol King o Billie Holiday.

Las entradas para el Festival de Jazz ya han sido puestas a la venta, con el 50% del aforo del Teatro Cervantes permitido actualmente por las autoridades sanitarias, aunque Vigar confía en que la mejora de la situación permita ampliar esta capacidad hasta la celebración de los conciertos.