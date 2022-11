El festival Oh, See! Málaga vuelve con Dorian, Ivan Ferreiro, Second y Rayden

El festival de música Oh, See! Málaga con novedades tras el anuncio del primer adelanto de su próxima edición en 2023, prevista para los días 26 y 27 de mayo. A la cabeza con Dorian, Iván Ferreiro, Second, Rayden y Siloé, se trata de una cita que nuevamente se convierte en una de las más esperadas por el público y que se afianza como uno de los festivales alternativos más reconocidos del sur de España.

Dentro de los djs, la organización en un comunicado ha confirmado la presencia de Airbag Djs, la mezcla más divertida entre indie y electrónica de Don Fluor, el dúo valenciano Wisement Project, Tali Carreto y Don Gonzalo, el reconocido capo del templo musical granadino Discos Bora Bora.

Un año más, el auditorio municipal de Málaga se convertirá en el epicentro de la música a nivel nacional bajo un formato cuidado al detalle, con un aforo reducido que busca la comodidad del público asistente -solo se pondrán 6.000 abonos a la venta en un espacio preparado para más de 10.000 asistentes-, horarios netamente diurnos que facilitan las actividades paralelas para todo tipo de públicos y la puesta en marcha de dos escenarios, uno para las bandas y otro para los djs.

zona Oh, Kids!

Para tal ocasión, vuelve la zona Oh, Kids!, un entorno donde los niños se convierten en los verdaderos protagonistas de la jornada, llegando a conocer personalmente a algunos de los artistas que pasarán por el escenario a lo largo del fin de semana. La Zona Gastro se convierte en un área de relax donde poder degustar auténticas delicatessen.

Tras haberse agotado los primeros 1.000 abonos en menos de 24 horas a finales del mes de mayo, ya se encuentran disponibles los abonos generales, vip y premium. Las entradas para Oh, Kids (zona exclusiva para niños de entre 4 y 12 años con diversos talleres) se pondrán a la venta próximamente.