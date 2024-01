Los festivales de música de Málaga más ‘sonados’ de 2024

Málaga suena cada año más. Su nombre se multiplica en boca de todos cuando se habla de tecnología, de crecimiento económico, de turismo y de museos. Pero también de música. La provincia es referente desde hace algunos años en conciertos y festivales que, aunque sin el alcance todavía de las grandes metrópolis, la convierten en punto de encuentro de miles de amantes de los directos.

El ambiente comienza a caldearse poco después de las Navidades. Del 1 al 4 de febrero se celebra el Rockin’ Race Jamboree, un evento que celebra su 30 edición en Torremolinos con más de 40 artistas y convertido en el festival más importante de Europa del rock original de los años 50 y 60.

Una vez celebrada esta cita invernal, a partir de mediados de mayo, los directos se multiplican y no habrá agenda ni bolsillo que aguante el ritmo. Habrá que elegir y aquí están las propuestas que ya han presentado fecha y, algunas de ellas, hasta cartel. Otros festivales se anunciarán en los próximos meses pero ya se sabe que traerán grandes nombres a los que habrá que guardar hueco.

Galaxy Sound

Los días 16, 17 y 18 de mayo arranca en Málaga, por primera vez, el Galaxy Sound. El auditorio del Cortijo de Torres será su sede y se siguen sumando grupos al cartel. Crystal Fighters, Les Castizos y los malagueños JavyPablo también tocarán en Málaga, compartiendo escenario con otros artistas cada vez más conocidos del panorama indie como Arde Bogotá, Sen Senra, Rufus T. Firefly, Sienna, Sarria, We Are Not Dj's y Carmesí.

Como explican desde la organización del Galaxy Sound, estos “son los primeros confirmados y solo algunos de los muchos artistas que pasará por esta primera edición” y aseguran que la primera edición llega cargada de “grandes nombres, variedad de estilos y un amplio abanico de voces que no dejarán indiferente a nadie”.

Las entradas ya están a la venta en enterticket.es y los abonos de los tres días tienen un precio de 45 euros para los más rápidos en hacer su compra. Además del indie y el pop, el evento contará con sesiones de Djs para cerrar la noche.

Oh, See! Málaga

No les dará tiempo a recoger los bártulos cuando el siguiente fin de semana, el viernes 24 y el sábado 25 de mayo, el Cortijo de Torres volverá acoger otro festival, este ya con más solera, el Oh, See! Málaga. La cita cumple su quinto aniversario este 2024 y ya tiene anunciados los grupos que conformarán su propuesta. La Casa Azul, Dani Fernández, Ginebras, Ojete Calor, Niños Mutantes, Delaporte, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Niña Polaca, Sexy Zebras, Siloé, Veintiuno, Besmaya y Trashi.

Los conciertos suelen empezar a primera hora de la tarde y se extienden hasta las 1:00 de la madrugada y el aforo a 7.000 personas “garantizará uno de los puntos clave de su primera edición, un festival sin colas, sin aglomeraciones y donde poder disfrutar de 20 horas de música en directo”, como explican desde la organización. También los niños están invitados y para ellos se organiza el Oh,kids!, una zona de talleres donde disfrutarán de las manualidades y el baile. Los foodtrucks alimentarán a los aficionados a un evento que nunca decepciona. Ojo, los abonos más baratos ya están agotados.

Marenostrum Fuengirola

En esta misma fecha, el 25 de mayo, dará comienzo el Festival Marenostrum de Fuengirola, una cita ineludible frente al mar y junto a las murallas del castillo Sohail que durante varios meses agrupa en sus instalaciones muchos de los directos más relevantes que pasan por España. El Fulanita Fest, que contará con Amaral y Ladilla Rusa como grupos confirmados por el momento, abrirá fuego.

Luego vendrán El Barrio, el 8 de junio, Sidecars y El columpio asesino, el 14 de junio, Manolo García el 15 de junio, Maná el 22 y Queens of the Stone Age el 23. En los meses de julio y agosto todavía hay pocos artistas en cartel, pero los que ya tienen fecha son Kany García el 3 de julio, la despedida de Los Chichos, el 12, de ese mes, Gilberto Santa Rosa el 15, el encuentro Locos por la música, el día 20 y Estopa, el 10 de agosto. La organización irá ampliando el programa en los primeros meses del año y volverán a repetir el éxito de la pasada edición, que tuvo más de 189.000 asistentes y generó un impacto de 30 millones de euros.

101 Music Festival

La cuarta edición del 101 Music Festival también trae una oferta más que interesante de conciertos individuales pero reunidos bajo este paraguas desde el 31 de mayo al 20 de julio, si no se añade alguna fecha más. En la plaza de Toros de la Malagueta tiene su sede y su seña de identidad, en “la variedad de estilos y públicos”, como explican sus responsables. El último día del mes de mayo, el malagueño Pablo López será el encargado de inaugurarlo.

También pasarán Camela, que celebrarán sus 30 años sobre los escenarios el 8 de junio, Rozalén, que estrena nuevo disco y lo presenta ante el público malagueño el 15 de junio, el cantaor flamenco Israel Fernández, acompañado a la guitarra por Diego el Morao, actuará el 22 de junio y el 5 de julio lo hará Antoñito Molina con su ‘A la aventura tour’. La Film Symphony Orchestra Henko, Luz Casal y el humor de Los Morancos comparten este festival que cerrarán los madrileños Vetusta Morla, previstos para el 20 de julio.

Starlite Marbella

Mientras esto sucede en la capital malagueña y en Fuengirola, habrá que ir dejando espacio a otro de los indiscutibles eventos de música en directo de la Costa del Sol, el Starlite Marbella, que ya tiene anunciados en su página web a numerosos artistas. Jamie Cullum será la primera estrella en brillar en el ecléctico firmamento de la Cantera de Nagüeles el próximo verano. Su concierto será el 14 de junio.

A partir de ese momento, grandes nombres como Sheryl Crow, Vanesa Martín, Myke Towers, Camilo, Christian Nodal, Take That, Simple Minds, Diana Krall, Luis Miguel, Los Secretos, Antonio José, Miguel Poveda, UB40 featuring Ali Campbell, La oreja de Van Gogh, Sara Baras, Siempre Así y Ana Mena se subirán al escenario hasta el 23 de agosto. Las entradas ya están a la venta.

Selvatic Fest

En el recinto de los antiguos Autocines, lo que desde el pasado octubre es Málaga Forum, se prepara el Selvatic Fest, cambio de nombre del Sabatic Fest de este 2023, una congregación de grandes conciertos que también pondrán a Málaga en el mapa de las giras nacionales e internacionales entre los meses de junio y septiembre. En un espacio con más de 16.000 metros cuadrados dedicados a la música, la gastronomía, la cultura y el esparcimiento, Selvatic Fest va a ser otro de los puntos de encuentro de los grandes planes de verano. En los primeros meses del próximo 2024 pretenden confirmar los más de 30 artistas, además de las fiestas, que comprenderán su programa, que ofrecerá opciones musicales de diversos estilos que darán cabida a todo tipo de públicos.

Weekend Beach

Durante los días 4, 5 y 6 de julio regresa el Weekend Beach de Torre del Mar. Solamente tienen dos artistas confirmados, Melendi, que presenta su directo 20 años sin noticias, y el dj y productor americano Steve Aoki. Pero seguro que los responsables conformarán una programación que seguirá atrayendo a miles de personas hasta las playas de este enclave axárquico para vivir horas de música, acampada y mucha fiesta.

Bigsound Málaga

Otra cita que se estrena en el verano malagueño es el Bigsound Málaga, “el mayor festival de música urbana de España” que, tras celebrar sus tres primeras citas en Valencia, aterriza en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres los días 19 y 20 de julio.

El evento promete 15 horas de música, una zona de gastronomía, un área de mercado, entretenimiento, zonas de descanso y una “variedad de experiencias únicas”, como apuntan en un comunicado, al tiempo que apuntan que la previsión es recibir más de 12.000 personas por día. Los primeros artistas confirmados del Bigsound Málaga son Jhayco, Cali y el Dandee, Henry Mendez, Mar Lucas y Ptazeta. Los abonos y más información ya están disponibles en www.bigsoundfestival.com.

Brisa Festival

Como hemos dicho al comienzo, faltarán días para poder consumir tanta oferta, porque además de lo ya contado regresa el Brisa Festival con un programa más que sugerente, con El Kanka, Mike Izal y Lori Meyers como cabezas de un cartel en el que destacan también Xoel López, Dorian, Kiko Veneno, Ángel Stanich, Karavana, Tabletom y muchos nombres más. Este año el evento se traslada al puerto de Málaga, lo que le permitirá crecer en espectadores. La cuarta edición se celebra los días 25, 26 y 27 de julio.

Junto a los grandes nombres del cartel, aparecen los de grupos emergentes malagueños y andaluces como Alba La Merced, Bromo, Mágicos Cabrones del Ruido, Lord Malvo, Mar Louise, Tirana, Sergio Gómez, Carmencita Calavera, Ángela Hoodoo, Daniel Blacksmith, Anna Milman, Ángela González y Fernando Macías, Break the sense y Carmen Xía. El festival seguirá también con sus secciones paralelas Brisa en tu barrio y Brisa Studio.

Cala Mijas

Y para cerrar el verano, aunque todavía no hayan anunciado los grupos que conformarán la próxima cita, la organización del Cala Mijas anuncia la tercera edición de este festival los días 29, 30 y 31 de agosto. Si no tenían ideas para regalar en estas fiestas, aquí una decena de ellas.