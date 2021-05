Francisco de la Torre: "No vamos a dejar que caiga Proteo"

El incendio que devastó en la noche del pasado jueves la librería malagueña Proteo ha suscitado una ola de solidaridad y apoyo que perdura a nivel nacional, con llamadas a la compra de libros a través de la página web del establecimiento y la acción coordinada de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal). También se han pronunciado al respecto diversos portavoces y responsables de las administraciones públicas y este lunes lo hizo el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien, preguntado por los periodistas, explicó que el mismo día del suceso se puso en contacto con los responsables de Proteo para "ofrecer la colaboración municipal" en la reconstrucción de la librería. Su dictamen fue, en este sentido, tajante: "No vamos a dejar que caiga Proteo".

Los mismos responsables de Proteo explicaron a De la Torre que "parece que el seguro que tienen no cubre la totalidad de las pérdidas", ante lo que el alcalde ofreció el asesoramiento municipal para la solicitud de ayudas, especialmente en lo relativo a la crisis generada por la epidemia del coronavirus, "que es un tema diferente pero que puede ayudar también". "Les ofrecí toda nuestra colaboración para que nuestra gente más especializada en la materia, junto con las que tienen, les asesoremos para encontrar las ayudas necesarias", apuntó el alcalde, quien manifestó bien a las claras su compromiso: "No vamos a dejar caer a esa librería lo digo muy claro, haremos toda la ayuda que esté en nuestra mano y que sea legal, que no sea discutida, criticada",