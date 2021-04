Una ciudad, un libro

Hace ahora un año, como si de una vida anterior se tratase, la pandemia del coronavirus se llevó por delante la celebración del Día del Libro y de la que debía ser la 50 edición de la Feria del Libro de Málaga. Avanzada la correspondiente desescalada, el 24 de julio siguiente, con no poco miedo en el cuerpo y a modo de tentativa, se celebró un particular y aplazado Día del Libro en Málaga que sirvió para poner a prueba la que había debido ser la nueva y flamante sede de la Feria del Libro: la Alameda Principal, culminado ya (o casi) su profundo lavado de cara. El encuentro, con sus puestos, sus firmas y sus rosas, al más puro estilo Sant Jordi, dejó buenas sensaciones y sirvió para recuperar esencias poco antes tristemente marchitas. El siguiente mes de noviembre, con tal de prolongar el tirón y descartada igualmente la celebración de la Feria del Libro en otoño, el Ayuntamiento puso en marcha la primera edición de la Feria del Libro Malagueño, acaso una nueva versión reducida de lo que debió ser la Feria del Libro, con acento local pero la misma disposición a la celebración de la literatura en la calle. La propuesta resultó un gran éxito, dejó contentos a lectores y libreros y confirmó que la Alameda Principal es, ciertamente, el emplazamiento perfecto para los encuentros en torno al libro y al aire libre en Málaga. Con un ojo puesto en la evolución de la pandemia, la ciudad se dispone a celebrar la inminente efeméride del Día del Libro de nuevo en la Alameda, con dos jornadas a compartir los próximos días 23 y 24 y con los ingredientes que cabe esperar (presentaciones, firmas, lecturas y la participación de las librerías malagueñas con sus puestos) de una cita semejante. Con lo que, si el tiempo lo permite, la fiesta en torno a los libros volverá a ejercer su particular consuelo.

De este modo, y como corresponde, las distintas instituciones han preparado sus respectivos programas de actos a desarrollar en estas dos jornadas, con especial incidencia el día 23. Así, el Centro Andaluz de las Letras acogerá en su sede de la calle Álamos una lectura poética del Autor Andaluz del Año, el poeta malagueño Emilio Prados, a cargo de los actores José Carlos Cuevas y Paco Inestrosa. La Fundación Rafael Pérez Estrada celebrará en la Alameda el mismo día una lectura colectiva del Manifiesto por la lectura de Irene Vallejo en la que participarán escritores malagueños y personalidades de la ciudad vinculadas al mundo del libro. La Diputación provincial también ha señalado en la agenda varias actividades al respecto: el día 23, el Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia acogerá un nuevo encuentro del ciclo Filosofía y pensamiento de la mano del escritor Juan Jacinto Muñoz Rengel, mientras que el día 24 la Biblioteca Cánovas del Castillo comenzará una nueva edición a pie de calle de sus rutas literarias por Málaga. No faltarán opciones, pues, para los letraheridos.

Pero sí que habrá que esperar, de momento, a la 50 edición de la Feria del Libro de Málaga: fuentes de la organización confirmaron que se barajan fechas para el próximo mes de octubre, con lo que el certamen se da un plazo para una mayor normalización de la actividad en la medida en que la contención de la epidemia lo permita. La decisión entra en consonancia con otras ciudades que han decidido aplazar sus respectivas ferias para esas fechas: Granada ya ha confirmado que desarrollará su próxima edición del 1 al 10 de octubre, mientras que la de Sevilla tendrá lugar del 7 al 17 del mismo mes. En el caso de Madrid, aunque se había propuesto en un principio el mes de junio, finalmente habrá Feria del Libro en el Retiro del 10 al 26 de septiembre. Las razones apuntadas en todo caso para no celebrar las ferias del libro en su habitual atalaya primaveral tienen que ver con una previsión que apunta aún a semanas difíciles respecto a la pandemia, con restricciones y cierres perimetrales a cuenta de la cuarta ola que dificultarían cualquier organización a la altura. Eso sí, no faltan quienes han decidido dar el paso y adelantarse a los acontecimientos: la sevillana Feria del Libro de Tomares, una de las más destacadas en el mapa andaluz, cierra este domingo su duodécima edición después de haber recibido a algunos de los autores más destacados de la narrativa española contemporánea. También Alicante tiene previsto celebrar antes del verano su primera Feria del Libro organizada por la agencia malagueña Makyre Eventos. Queda, mientras tanto, el Día del Libro en la primavera malagueña. Y la compañía impagable de la lectura como consuelo ante tiempos tan decididamente adversos.