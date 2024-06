El fenómeno argentino de percusión La Bomba de Tiempo debuta en concierto en Málaga este jueves

La Bomba de Tiempo es un grupo argentino de percusión que practica la improvisación a partir de un sistema de más de 70 señas con las que el director conduce a la banda. Ha compartido escenario con artistas y bandas de renombre como Coldplay, Calle 13, Jarabe de Palo, Jorge Drexler, Julieta Venegas, Natalia Lafourcade y Duki, entre otros. Llega por cuarta vez a Europa con un espectáculo lleno de ritmo y magia y, por primera vez, Málaga podrá disfrutar en directo de su capacidad para crear música en tiempo real y contagiar su energía al público. Su concierto es el jueves 6 de junio en la sala La Trinchera a las 21:00 y aún quedan entradas disponibles.

Gabriel Spiller, encargado de dirección y de tocar campanas y tronco, ha declarado que regresan con "ilusión y muchas ganas" a Europa. Las anteriores veces que estuvieron en el continente tuvieron "una muy buena recepción" y fueron unos espectáculos "muy potentes e intensos". Por esta razón, repiten añadiendo nuevas ciudades como Málaga: "No hemos estado nunca, así que estamos todavía más contentos". Además, es la ciudad que abre la gira, por lo que están nerviosos, pero son "nervios de los buenos".

"Hace tiempo que queremos expandir lo que hacemos con el grupo en distintos lugares", ha dicho. El músico ha recordado la acogida que tuvieron en ciudades como Londres y su sorpresa al ser de culturas diferentes. Eso les llevó a plantearse seguir expandiendo su música e ir a tocar a otros lugares como Barcelona o Madrid. "Eran plazas donde sabíamos que había muchos argentinos que tenían ganas de venir", ha señalado. El éxito fue tal que han ido añadiendo más ciudades. En esta ocasión, han sumado también Valencia a nivel nacional, y a nivel internacional pasarán por Ámsterdam, Berlín y Londres.

A Spiller le resulta difícil explicar un concierto de La Bomba de Tiempo y defiende que hay que vivirlo para entenderlo: "Una simplificación muy rápida sería que es como ir a una rave, pero toda la música está producida por tambores". También hay momentos de percusión un poco más complejas, pero, sobre todo, es música para bailar. Hay una interacción "muy grande" entre el público y el director. "Nosotros trabajamos con un sistema de señas que va organizando la música", ha indicado. El director, con unas 70 señas, guía a los músicos. Con ese sistema organizativo, la música "va fluyendo", también en función de lo que ven en la gente y sus reacciones.

"No trabajamos con estilos, de golpe aparece algo que parece una cumbia o música tecno de Berlín", ha señalado el músico. Lo que hacen es improvisar y los asistentes empiezan a mover el cuerpo, se "dejan llevar por los ritmos" y acaban bailando todos. En el concierto de La Trinchera les acompañarán Alba LaMerced y Tabletom, artistas locales. El grupo se muestra "muy contento y agradecido" por aceptar su invitación y "arriesgarse" a tocar con ellos. "La forma de trabajar con los invitados es atípica porque no hay ensayos para prepararlo", ha confesado Gabriel Spiller. El grupo se mentaliza sobre la música del invitado y sobre "estar en su onda", mientras que el trabajo duro recae sobre el director: "Es el que tiene que estudiar muy bien la forma, la estructura y la energía de cada canción".

No tienen una lista de canciones cerrada, porque no hay canciones, sino que es una "orquesta" de tambores. El único momento en el que hay un tema es cuando aparecen los invitados sobre el escenario y el grupo lo acompaña, el resto de la música es instrumental. "Por momentos escuchas música tecno, luego otros estilos, algunos más folclóricos, pero son todos bailables", ha explicado. Todos los que forman parte de la banda han estudiado y tocado música distinta y es "inevitable" que no se mezcle: "Algo puede sonar como una chacarera argentina, por ejemplo, o algo suena más cubano porque muchos estudiaron ese estilo". Spiller estudió música de orquesta y música clásica, mientras que otros miembros se especializaron en el jazz, otros en el rock, e incluso en tecno. "Al ser improvisación, cada uno va aportando el bagaje de cosas que sabe", ha concluido.

La Bomba de Tiempo se formó hace 18 años y empezó con ensayos en abierto para atraer al público. Poco tiempo después, la banda se instaló en la Ciudad Cultural Konex de Buenos Aires. Cada lunes agrupan a 2.000 personas: "Es un día que no es de salir, aparentemente, pero era el único que sabíamos que todos los demás no íbamos a estar con otros proyectos, y funcionó muy bien, estamos muy agradecidos".

El grupo está trabajando en un nuevo disco que mezcla la percusión con la electrónica. Ya están disponibles algunos sencillos y vídeos y pronto llegarán nuevas composiciones grabadas en estudio este año. Revolución Beat, el primer álbum de estudio de La Bomba de Tiempo, fue lanzado a fines de 2019 e incluye nueve canciones de autoría propia. Participan además invitados especiales como Julieta Venegas.

El grupo está formado por María Bergamaschi (tumbadora y chekeré), Nacho Álvarez (tambor repique y tumbadora), Mariano Tiki Cantero (tambor chico), Lucas Helguero (quinto, accesorios y dirección), Juampi Francisconi (tambor piano, chekeré, dum dum y dirección), Mario Gusso (conga y campana), Andy Inchausti (surdo, djembé y dirección), Alejandro Oliva (surdo, conga y dirección), Richard Nant (surdo, trompeta y dirección), Gabriel Spiller (campanas, tronco y dirección), Pablo Palleiro (tumbadora y tambor repique), Luciano Larocca (guira y djembé), Diego Sánchez (djembé, quinto y dirección) y Carto Brandán (semillas y surdo).