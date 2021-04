La mirada múltiple de Nalini Malani sobre la injusticia y el feminismo llega al CAC Málaga

El CAC Málaga presenta la obra Can You Hear Me? (2018-2020) de la artista india Nalini Malani, una instalación audiovisual o animation chamber en palabras de la artista, compuesta por 88 animaciones en stop motion mediante dos canales con sonido, con una duración aproximada de 54 minutos. El trabajo de la artista, que podrá verse en el Espacio 5 hasta el 25 de julio, muestra imágenes, sonidos y citas superpuestas dibujadas a mano sobre un iPad que invitan a reflexionar sobre los problemas globales del feminismo y la injusticia social, según explicaron desde el mismo CAC Málaga.

Nalini Malani ha explorado diversos formatos interdisciplinares durante su trayectoria artística, comenzando con la fotografía en blanco y negro, el cine experimental y la pintura abstracta en 1969. A principios de los años 90, la artista comenzó a trabajar en vídeo, llegando a considerarla como una de las artistas pioneras del videoarte en India. Así, utiliza diversos medios para la creación de sus obras como película, fotografía, pintura al óleo, acuarelas, libros de artista, impresión, teatro, vídeo escultura, documental de artista, escultura de neón o animación de iPad, entre otros; lo que le ha llevado a acuñar su propia terminología para designar algunas de sus obras, como es este caso.

La obra titulada Can You Hear Me? se proyecta directamente sobre las paredes del Espacio 5 con dos proyecciones superpuestas donde pueden observarse textos e imágenes en forma de grafitis que a través de la técnica del stop motion cobran movimiento. El título de la obra hace referencia a una noticia que conmocionó a la artista por la gravedad de los hechos debido al secuestro, drogadicción, violación en grupo y asesinato de una niña de ocho años en la India.

Malani realiza sus animaciones directamente sobre la pantalla del iPad a modo de lienzo, donde dibuja, frota, raya y escribe con los dedos, inspirada en la historia, la cultura y su propia experiencia de refugiada. Desde esa perspectiva analiza temas como la violencia, el feminismo, la política, la discriminación racial, la desigualdad social o los poderes represivos de la India. Cada animación dibujada en el iPad actúa como un cuaderno de notas realizadas por la artista que utiliza para exponer los temas que la inquietan. Se trata de breves fragmentos de actos de violencia que han sido difundido por los medios de comunicación en la India. Además, aparecen textos que se desvanecen antes de que el visitante pueda leerlos. Estos textos parten de citas de escritores que han influido en la artista: así, aparecen referencias a los poemas de Adrienne Rich; imágenes y frases de Ubu Roi, la sátira sobre la avaricia y el abuso de poder de Alfred Jarry; y guiños a Fin de partida y Esperando a Godot de Samuel Beckett, entre otros autores.