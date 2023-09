Málaga vuelve a ser escenario de rodajes para Disney+

Málaga se está convirtiendo poco a poco en una ciudad cinematográfica. Este año han sido varios los rodajes de series para plataformas audiovisuales como Netflix y Disney+ y los números siguen creciendo. Ha sido esta última, el gran conglomerado de Walt Disney, la que ha vuelto a fijar su vista en la capital para la grabación de su próxima serie: Rivals.

Este lunes han comenzado su primer día de rodaje en la capital, y aunque el proyecto está sujeto a una alta confidencialidad, se estima que serán varios los días en los que continuarán las grabaciones para el siguiente proyecto de Disney+, que filmarán en diferentes localizaciones de la ciudad.

Las grabaciones de este lunes se han situado principalmente en la calle San Agustín, donde había varios vehículos de la época de los 80: dos Seat, uno de ellos un modelo 131, así como varias Vespas de la misma década.

La serie estará basada en la novela Rivals, de Jilly Cooper. Hace unos meses Disney reveló que esta serie reuniría "la diversión, drama, exceso y la más descarada toma de poder de la élite adinerada de los años 80 en Inglaterra".

El reparto fue presentado en marzo de este mismo año y congregará a actores como David Tennant (Doctor Who, Good Omens y Harry Potter); Aidan Turnet (Poldark, El Hobbit y Cazadores de Sombras) y Claire Rushbrook (Enola Holmes y Spider-Man: Lejos de Casa). Se prevé que Rivals vea la luz a comienzos de 2024, aunque todavía no hay una fecha oficial, ya que el rodaje sigue en marcha.

Este año se han podido ver otros rodajes como el de la miniserie titulada We Were the Lucky One (Disney+), basada en la obra de la escritora Georgia Hunter, que cuenta la historia de su familia, judía, durante la Segunda Guerra Mundial y el holocausto.

También Netflix confió este año en las ubicaciones malagueñas para grabar la segunda temporada de la serie española Machos Alfa, que protagonizan actores como Fernando Gil, Raúl Tejón, Gorka Otxoa, Fele Martínez y Santi Millán, y calle Alcazabilla se paralizaba durante varios minutos entre toma y toma, buscando que todo encajara como desesaban.

En 2022 se llevaron a cabo en Málaga 257 rodajes diferentes con unos ingresos económicos de 14,2 millones de euros, muy superior a los cuatro millones que aportó 2021, según datos de Málaga Film Office.