Recordaba el director artístico del Museo Picasso Málaga, José Lebrero, la última tendencia anglosajona relativa a los soft museums o museos blandos: el reconocimiento de estos espacios no sólo como recintos expositivos, también como lugares favorables a la generación, promulgación y proyección de ideas, que no pueden ser contempladas como obras de arte pero sí compartidas como estímulos para el pensamiento: "Si los museos son conocidos sobre todo en relación a su misión de exponer e incorporar obras de arte, además de investigar sobre el mismo, es posible proponer una definición de museo que abarque la cultura creativa, la colaboración y el intercambio, la expansión del conocimiento y la enseñanza conectada. Podríamos, entonces, hablar de museos como de la posibilidad de alumbrar ideas útiles en espacios útiles, tendiendo además puentes eficaces entre el ámbito público y el privado". En gran medida, la consignación de los museos blandos tiene que ver con el empeño, necesario, en hacer virtud de la necesidad: ante la dificultad de organizar exposiciones de cierto calibre a cuenta de la epidemia del coronavirus, los museos tienen en las ideas, y en la práctica derivada de las mismas, un ámbito de acción que no necesita transportes ni grandes infraestructuras y que resulta limpio e higiénico como pocos. Dicho y hecho: con parte de las salas de exposiciones vacías hasta la exposición de Miquel Barceló, cuya inauguración está prevista para el próximo 25 de enero, dadas las cancelaciones que ha tenido que afrontar el Museo Picasso, sus responsables decidieron dotar de contenido a las mismas con las ideas como eje esencial. El resultado es El otro museo, un espacio para talleres, debates y conferencias ya operativo que ocupa las salas de muestras temporales de la planta superior del Palacio de Buenavista con una programación que se prolongará hasta el mes de enero. El mismo José Lebrero y la responsable de Educación del centro, María José Valverde, presentaron este miércoles sus contenidos.

El ciclo 'Diálogos con los cinco sentidos' reúne charlas y mesas redondas sobre asuntos tan diversos como la música, el teatro, la prensa y las matemáticas

Como precedente significativo, Lebrero evocó la celebración del seminario Interpretando el presente que, bajo la dirección del ya fallecido arquitecto Carlos Hernández Pezzi, abordaba en el mismo Museo Picasso en 2014 "cuestiones como las ciudades, el turismo y los museos. En aquel encuentro hicimos muchas preguntas y ahora nos encontramos no sólo que las mismas preguntas siguen siendo actuales, sino que la situación presente las ha intensificado. Ahora, El otro museo recoge, "a modo de experimento", el espíritu de aquel seminario "desde el compromiso de un mayor contacto con la ciudadanía". Distribuido en cuatro talleres, El otro museo se ofrece así como un nido de experiencias para grandes y pequeños. Bajo el lema Estampa, hila, modela, el proyecto acoge talleres y masterclasses en torno a la cerámica, el grabado, distintas técnicas de ejecución artística y un taller especial de hilatura que cuenta con la colaboración especial de la diseñadora de moda María Escoté, tal y como subrayó Valverde. Estas actividades se ofrecen tanto a familias, como a centros educativos y personas en riesgo de exclusión social (con la participación de la Obra Social La Caixa), que pueden ya inscribirse en la página web del Museo Picasso para participar (la inscripción es gratuita en algunos casos, si bien en otros es preciso adquirir la entrada al museo). Todos los talleres están inspirados en Diálogos con Picasso, la colección permanente de la pinacoteca.

El apartado de conferencias y debates se concreta en el ciclo Diálogos con los cinco sentidos, que reúne conferencias, debates y mesas redondas en torno a cuestiones tan dispares como la música, las matemáticas, el teatro, el diseño, la ilustración, la prensa, el dandismo y el propio Pablo Picasso, entre muchas otras, con ponentes como el director de la Orquesta Filarmónica de Málaga, José María Moreno; los escritores Alfredo Taján y Rafael Inglada, el cineasta Rafatal, el coleccionista Joao Manuel Magalhaes, el artista Chema Cobo, el diseñador Nielo Muñoz y los profesores Luis Puelles y Salvador Haro. Tal y como explicó Lebrero, se espera que Miquel Barceló, objeto de uno de los debates programados y protagonista de la exposición que se inaugurará en enero, participe de forma activa en el ciclo, bien presencial o virtualmente. Del mismo, preguntado por la continuidad de El otro museo una vez que el Museo Picasso recupere su actividad habitual, el director explicó que su equipo "hará todo lo posible" por hacer perdurable la experiencia. Al cabo, conviene que los museos se resistan a endurecerse del todo.