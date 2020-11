Los museos de Málaga salen a escena para hacer frente común ante la crisis

Si en algún sector cultural ha quedado claro que la normalidad nunca volverá a ser la que fue antes del coronavirus, ése es el relativo a los museos. Y más aún en una ciudad como Málaga, donde la abultada afluencia turística, ahora desaparecida, constituye una fuente de visitantes decisiva y necesaria cuando no exclusiva. Cuando los museos de la ciudad reabrieron sus puertas a finales del pasado mayo tras la clausura forzosa impuesta por el Estado de Alarma desde marzo, ya sus principales responsables pusieron sobre la mesa la urgencia de establecer estrategias comunes ante una adversidad destinada a ir para largo. La urgencia se hizo más acuciante cuando, tras la reapertura, y en un verano sin apenas turistas, los registros de visitas reflejaban caídas de hasta el 90% respecto al mismo periodo del año anterior en algunos de los museos de referencia en Málaga. Quedó bien claro, entonces, que por mucho que pudiera volver el turismo a sus niveles habituales en los próximos años, la relación de los museos con la ciudad como espacios culturales, y también como espacios públicos, ya no iba a ser la misma. No podía serlo. Y desde el principio consideraron oportuno los responsables de esos museos el establecimiento de alianzas para afrontar de forma conjunta lo que no era otra cosa que un cambio profundo y obligado de un modelo de actividad y de actitud por causa de fuerza mayor. Aunque ya desde el confinamiento se venía hablando de actividades compartidas (una quimera reclamada en Málaga, en realidad, desde bastante antes de la crisis), es ahora cuando se dan los primeros pasos en firme. Ya se sabe que el tiempo con el que los museos reaccionan al entorno no es precisamente ágil; pero de alguna forma había que empezar.

La primera expresión de esta entente es el ciclo Museos a escena, cuyo primer encuentro tendrá lugar este sábado 28 a las 11:30 en el Museo Picasso. El nombre del ciclo obedece a la primera sede prevista para su desarrollo, el Teatro Echegaray, descartada finalmente tras los ajustes horarios impuestos, de nuevo, por la lucha contra la epidemia del coronavirus. Se trata de una propuesta organizada por la Agencia municipal para la gestión de espacios museísticos (de la que dependen el Centro Pompidou, el Museo Ruso y la Fundación Picasso Casa Natal), el Museo Carmen Thyssen y el Museo Picasso con la idea de celebrar encuentros mensuales en los que participarán responsables y técnicos de éstos y otros centros, además de otros expertos y autoridades invitadas, que sirvan de foro pródigo a las ideas desde el que tomar las decisiones pertinentes. De momento, en el encuentro de este sábado, abierto al público con entrada libre hasta completar el aforo, participarán Javier Ferrer, gerente del Museo Carmen Thyssen; José Lebrero, director artístico del Museo Picasso; José María Luna, director de la Agencia pública para la gestión de la casa natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales; y Juan Antonio Vigar, director-gerente de Málaga Procultura. Como invitada de la sesión participará Pilar Ruiz-Rosa, fundadora de la agencia El Cuartel.

El ciclo invita a reflexionar sobre las circunstancias “anómalas” del sector

“En el compromiso cultural con la ciudadanía de Málaga y sus visitantes, las instituciones museísticas y culturales organizadoras de este encuentro desean contribuir a reactivar el sector creativo y la vida dinámica de los museos, uniéndose para reforzar la conectividad y diseñando proyectos colaborativos de reflexión sobre las anómalas circunstancias actuales, tanto sanitarias como socioeconómicas, en las que se encuentra el sector cultural”, reza la convocatoria del ciclo. De momento, la primera cita, que tendrá lugar en el espacio El Otro Museo del Museo Picasso, “se realizará un análisis prospectivo sobre lo que el museo puede hacer por la sociedad, la cultura y la economía”. Hay debate para largo. Aunque no mucho tiempo.