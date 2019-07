La noche más movida del Starlite, con el pop rock de los 80

El Festival Starlite de Marbella vivió este jueves una de sus noches más esperadas, la del recuerdo de la época con más personalidad de la música española, la década de los 80, conocida como movida madrileña. Una noche en la que grandes músicos de esa etapa dorada como Coti, Marta Sánchez, Ricardo Marín, Nacho García Vega, Nacho Campillo, Javier Gurruchaga, Pablo Carbonell y Cómplices se reencuentran en el escenario de Starlite para celebrar la grandiosidad de la música, que traspasa fronteras y establece lazos indisolubles. La fiesta más movida de Starlite cumple su séptima edición en 2019 y cada año da un paso más. En esta ocasión contó con la participación, por primera vez, de la madrileña Marta Sánchez, componente en los años 80 del mítico grupo Olé Olé, que cosechó numerosos éxitos tanto dentro como fuera de España. Además, tal como adelantó Coti momentos antes del concierto "en esta ocasión cada uno de nosotros, además de hacer nuestras canciones, vamos a cantar una muy conocida de otro grupo", han explicado desde el Festival Starlite en un comunicado. Así, por citar algunos casos, Ricardo Marín abrió el show con el tema Bienvenidos, de Miguel Ríos; Coti cantó Princesa, de Joaquín Sabina y Marta Sánchez hizo un homenaje a Alaska y los Pegamoides con la canción Bailando. También hubo ocasión de recordar a Santiago Auserón, Antonio Vega, Enrique Urquijo y Golpes Bajos, nombres imprescindibles sin los cuales la historia de la música española habría sido totalmente diferente. Los toques de humor corrieron a cargo de Pablo Carbonell y Javier Gurruchaga. El primero, ataviado con un mono de trabajo color anaranjado, avisó a los espectadores antes de entonar Yo no me llamo Javier: "Voy a cantar probablemente el tema más serio de la noche". Desató risas, unas detrás de otras, con Agüita Amarilla y Gurruchaga hizo lo propio con Caperucita y Lola Lola. Atrapados en la red de Nacho Campillo recordó al grupo que lideró durante las décadas de los 80 y 90, Tam Tam Go!, Tocar Madera a Manolo Tena y Escuela de calor a Radio Futura. El momento más especial tuvo lugar con la canción que se ha convertido en himno de la movida madrileña, La Chica de Ayer, compuesta por Antonio Vega durante su servicio militar en 1977. En Noche Movida fue interpretada con evidente emoción por su primo y cofundador de Nacha Pop, Nacho García Vega. Para cerrar la noche, los componentes de Noche Movida eligieron el tema Maneras de Vivir -del grupo de rock español Leño- para cantarlo de manera conjunta, con la compañía sobre las tablas de la fundadora de Starlite, Sandra García-Sanjuán, quien quiso agradecer a PwC (Price Waterhouse Coopers) y a Ford por su colaboración y a los artistas de Noche Movida "porque han hecho esta noche algo fantástico". La magia de Starlite se prolongó en el Espacio Sessions con la música after party de los DJs residentes del festival, y el esperado set de Juan Magán, quien volverá a revolucionar la pista de este mismo escenario los próximos días: lunes, 5 de agosto y martes, 13 de agosto. Magán afirmaba antes de comenzar su sesión que sus expectativas "son siempre igual de positivas que el primer día, ya que es un privilegio tocar en un lugar como La Cantera de Marbella". La programación de Starlite continuará esta noche con Jamie Cullum, el sábado 20 de julio, Starlite recibirá a Roger Hodgson y cerrará la semana el italiano Eros Ramazzotti, el domingo 21 de julio.