De Gamepolis a Eros Ramazzotti en Starlite, pasando por el Finde en Blanco de Cártama: abandonad toda esperanza los que entráis aquí

No habrá paz para los veraneantes. Al menos durante este fin de semana, entre el viernes 19 y el domingo 21 de julio. De modo que abandonad toda esperanza los que entráis aquí: porque de la feria Gamepolis al concierto de Eros Ramazzotti en Starlite, pasando por el Finde en Blanco de Cártama, el Festival de Teatro de Mijas, la Nájera Jazz de Antequera o la Familia Addams en Estepona... no tendréis un momento de sosiego en el que coger aire y descansar tranquilos.

Un fin de semana en el que se celebra la llegada, hace ya medio siglo, del hombre a la Luna y que está hasta los topes de eventos, planes, actos, festejos y juergas que nos obligarán a escoger entre numerosas opciones, poniéndonos en la tesitura de tener que decidir qué demonios hacemos durante estos tres días (pero tranquilos, al final elegirán, como siempre, y no sin antes protestar un poquito, nuestras parejas).

Así que ahora repasad esta lista y pensad "juntos" qué podéis hacer este fin de semana:

Viernes 19 de julio de 2019

Sábado 20 de julio de 2019

Danza Invisible en el escenario del Marenostrum

Regata de jábegas en El Palo

XXV Circuito provincial de Baloncesto 3x3 2019 en Almáchar

XIII Encuentro Rociero en Alhaurín de la Torre

Festival de Cine Abierto de Málaga

Domingo 21 de julio de 2019

Eros Ramazzotti en Starlite

Regata de jábegas en Fábrica de Málaga La Araña

II Jornadas de Teatro de Comedias del Siglo de Oro de Alhaurín de la Torre

Festival de Cine Abierto de Málaga

VII Gamepolis de Málaga

Del 19 al 21 de julio viviremos en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga la VII Gamepolis de Málaga que este año llega cargado de grandes novedades, invitados y competiciones que harán vibrar a los gamers malagueños.

Así, Gamepolis regresa un año más para convertir a Málaga en la capital nacional de los videojuegos y en un referente tecnológico.

Gamepolis es un festival de referencia no sólo a nivel nacional, por lo que se trata de una cita ineludible para compañías internacionales, desarrolladoras y profesionales del sector. Intel HP, Microsoft, Nintendo, NVIDIA, PlayStation, MSI, Ozone, Versus y Ubisoft son sólo algunas de las numerosas empresas que nos han elegido para presentar sus últimas novedades.

Un total de 60.000 metros cuadrados para pasarlo en grande con los últimos juegos, grandes torneos, conciertos y, en resumen, la mejor diversión gamer del país.

Gamepolis nació del mismo interés y entusiasmo que hoy le permite ser el Festival de Videojuegos más grande del sur de Europa.

De hecho, el año pasado se rompieron todos sus récords durante el sexto aniversario de Gamepolis: literalmente se dobló el espacio para recibir a más de 50.000 visitantes.

Así que si pasas por Gamepolis, no dejes de visitar las tiendas frikis de Málaga para pillar el atuendo apropiado.

Al XXXIII Festival de Teatro Villa de Mijas vuelve Rafael Álvarez 'El Brujo' a la localidad mijeña, donde ya creemos que debería tener una casa; se lo ha ganado.

Este señero Festival de Teatro Villa de Mijas se desarrolla desde este día 18 al domingo al 21 de julio, en el Auditorio Municipal Miguel González Berral. Las funciones son gratuitas hasta completar el aforo y tendrán lugar a partir de las 22:30 horas.

Así, este viernes 19 subirá al escenario 'El Brujo', un asiduo de esta cita, que repasará con su obra 'Cómico' sus últimos diez años.

El sábado día 20 será el turno del musical 'Viva Broadway' de la compañía Show Time Producciones, que repasará obras como 'Grease', 'Mamma Mia', 'Chicago' y 'Cabaret', 18 musicales con 200 piezas de vestuarios, pantallas, luces y elementos aéreos.

Y, para cerrar el festival, el domingo 21 la compañía Teatro Mijas, con la obra 'Descripción de un Paisaje', representará la venganza de dos hermanas contra el que fuera diez años atrás amante de la más joven.

Desde este jueves 18 de julio al próximo 4 de agosto, podremos disfrutar en vivo del musical 'West Side Story' en el Teatro Cervantes.

Desde la primera nota hasta el último suspiro, 'West Side Story' es uno de los musicales más importantes y representativos del teatro universal. La historia continúa tan conmovedora y actual como el primer día, la música es unánimemente reconocida como una de las mejores en la historia de los musicales y las coreografías originales ocupan un lugar de honor en la leyenda del baile contemporáneo.

Así, cualquiera que ame el género musical y se pirre por una historia tan romántica como trágica, tiene una oportunidad este viernes 19 y sábado 20 de julio para disfrutar de esta obra a las 18:00 y las 20:00 horas. O este domingo 21 de julio, a las 17:00 y las 21:00 horas.

Festival UMA POPS! en La Térmica

Este viernes 19 de julio el centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, La Térmica, acoge la primera edición del Festival UMA POPS!

A partir de las 19:30 horas, los jardines de La Térmica serán el escenario de los conciertos de La Estrella de David, Hazte Lapón, Lidia Damunt y Rebe.

Este festival, que cierra la programación de los cursos de verano 2019 de la Fundación General de la Universidad de Málaga, completa al mismo tiempo el curso 'Tres generaciones de música pop española', celebrado en 2018 para mostrar las propuestas musicales de artistas españoles pertenecientes a diferentes generaciones.

También el viernes 19 de julio tenemos otra cita con el ciclo Julio Musical 2019, durante el cual la Alcazaba y Gibralfaro serán escenario de una decena de conciertos. La cita se desarrollará entre los días 11 y 31 de julio, y todos los conciertos comenzarán a las 22.00 horas.

Así, este viernes 19, en la Alcazaba, Cecilia Lavilla Berganza (soprano) y Miguel Ituarte (piano) interpretarán 'Cantos de España. Tonadilla, Zarzuela y Canción Española'. Obras de M. García, E. Granados, P. Sorozábal, G. Giménez, J. Turina, A. Vives y M. de Fall, supone un espectáculo digno de disfrutar.

Las entradas costarán, como en años anteriores, 10 euros y podrán adquirirse en la página mientrada.net, por teléfono, o presencialmente en las oficinas de Correos y en el hospital noble los días de los conciertos en el castillo y en la alcazaba los días de sus conciertos, a partir de las 20.00 horas.

La sexta edición del ciclo de conciertos 'Julio Musical' se ha convertido en una de las citas musicales del verano en Málaga.

Myles Sanko en el Portón del Jazz

El artista Myles Sanko actúa este viernes 19 de julio en el Portón del Jazz. Y es que en Alhaurín de la Torre, el mes de julio se vive desde mediados de la década de los 90, en clave de jazz gracias a la Finca El Portón del Jazz.

Este ciclo ha ido ganando en calidad y convocatoria. La atmósfera que se crea en esta cita consolidada del verano es mágica y amigable, con gran ambiente no sólo durante los conciertos, sino también de forma previa en las actuaciones de teloneros y concursantes del concurso para promesas del jazz.

Este viernes 19 es el turno de Myles Sanko. Con su tercer álbum, 'Just Being Me', este cantante, compositor, productor, músico, diseñador y cinematógrafo añade otro capítulo a su particular e intenso viaje. Este trabajo habla de amor, esperanza e incluso política y tiene un pedazo del artista en cada parte.

Artistas de primer nivel con tal grado polifacético son una rareza hoy en día, máxime si se divierten creando, lo que se traslada a un trabajo artesano, honesto y personal de principio a fin: compone y escribe las letras, los ritmos, las melodías; su afición es la fotografía, diseña sus propias portadas y graba y edita los videoclips

Tras años trabajando con los mismos músicos repartidos entre Cambridge y Londres, con los que ha tocado en más de 200 conciertos por Europa, las grabaciones en el estudio dan vida a sus ideas. Se conocen y aprecian y se divierten mucho tocando juntos, lo que se traduce en canciones con amalgama de hip-hop, soul y jazz, con uso de instrumentos clásicos como el violín o el chelo.

Myles Sanko ha apostado por una producción clásica del jazz, lo que no ha sido óbice para toques groovy y matices que nos trasladan a nuevos y excitantes lugares.

VII Finde en Blanco de Cártama

El VII Finde en Blanco de Cártama se celebra desde este viernes 19 al domingo 21 de julio y promete dejarnos todo un fin de semana en, literalmente, en blanco. Porque las personas que acudan vestidas de blanco durante estos días a los distintos establecimientos participantes, por cada consumición, se beneficiarán de un descuento y entrarán en el sorteo de diferentes premios.

Este evento tendrá lugar en restaurantes, bares de copas y heladerías. Organizado por un total de 17 establecimientos de hostelería de Estación de Cártama, con la colaboración del Ayuntamiento de Cártama y distintas empresas, tiene como fin ofrecer una nueva alternativa de ocio en las noches de verano e impulsar la actividad económica de la zona.

Además, se contará con un servicio gratuito de ludoteca en la Casa de Castilla y León, donde los más pequeños podrán disfrutar de animación y variados juegos de manos de monitores.

La Familia Addams asusta a Estepona

La Familia Addams ha llegado a Estepona para asustar y matar de risa a todos aquellos que quieran pasarse por alguna de sus funciones que se desarrollan desde este jueves 18 al domingo 21 de julio.

Tras el éxito arrollador en su estreno en Madrid y en la gira, llega a Estepona esta comedia musical de Broadway. Un espectáculo funesto e hilarante donde acompañaremos a la familia más terrorífica de Central Park en su búsqueda de la normalidad. Sea lo que esto sea.

El espectáculo se representa en el escenario de Teatro Auditorio Felipe VI de modo que: días 19 y 20 de julio, 18:00 horas y 21:30 horas; y día 21 de julio, a las 17:00 y 21:30 horas.

Nájera Jazz llega a Antequera

Otra edición del Nájera Jazz llega a Antequera. Hasta este viernes 19 de julio, Antequera acoge una nueva edición de este encuentro de jazz pensado para las noches del verano.

El Nájera Jazz 2019 se cerrará, de este modo, en la noche del viernes a las 22:00 horas, en la plaza del Coso Viejo de Antequera con un espectáculo de carácter popular y gratuito de la mano de 'Gran Canarias Big Band' que realizará un tributo a Frank Sinatra.

Pata Teatro representa el 'Lázaro de Tormes' en Málaga

La compañía teatral Pata Teatro representa el 'Lázaro de Tormes' en Málaga este viernes 19 y este sábado 20 de julio en el patio del Colegio Prácticas Nº 1 (calle Rodríguez Rubi, 1, Málaga) a las 22:00 horas los dos días.

Tras ocho años de éxito consecutivo, vuelve el ciclo 'Clásicos en verano' en un marco incomparable de la mano de esta reconocida compañía de teatro. Así, el patio del Colegio Prácticas Nº1 se convierte, un año más, en Corral de Comedias.

Una de las obras más leídas de nuestra literatura española por su originalidad, su valor humano y su trascendencia literaria y cultural.

La vida de Lázaro sirve de crónica para escenificar una época, el Siglo de Oro español, donde crece su protagonista: un pícaro al que el destino le lleva de amo en amo, sufriendo desgracias desde su nacimiento junto al río Tormes, pasando por su mísera infancia, hasta su matrimonio, ya en la edad adulta.

Una cita solidaria con Cudeca

También este viernes 19 de julio tenemos una cita solidaria con Cudeca en el Restaurante Vino Mio situado en la plaza del Teatro Cervantes de Málaga.

En este local se va a celebrar su evento mensual "Heal the World" a beneficio de Fundación Cudeca-Cuidados del Cáncer.

Este "Heal the World" es un proyecto de Helene Mostertman, propietaria del restaurante, que nace para ayudar a las ONGs y darlas a conocer, de modo que cada mes apadrinan a una y realizan diversas actividades como la degustación de un menú solidario, con un coste de 29 euros y de los cuales se destinan 7 euros a la ONG del mes.

También hay una copa solidaria los viernes de 17:00 a 19:00 horas, con la que se destinarán 3 euros por copa.

Y muchas cosas más. Cudeca agradece a Vino Mío esta oportunidad de dar a conocer la labor que ofrece en la provincia de Málaga, así como la oportunidad de recaudar fondos para seguir dando vida a los días.

Taller matinal: 'Léele un cuento a Otto'

El taller matinal: 'Léele un cuento a Otto' es de carácter gratuito y está dirigido a ocho menores de entre 6-12 años este viernes 19 de julio.

Se divide en dos sesiones: una a las 11:00 horas y otra a las 12:00 horas, que tendrán lugar en la sala juvenil de la Biblioteca Cánovas del Castillo, del Centro Cultural María Victoria Atencia (MVA).

Conducida por Laura Brinkmann y su perro Otto, esta actividad se enmarca dentro del programa READ de Perros y Letras, realizada con perros adiestrados especialmente para leer con menores.

La Biblioteca Cánovas del Castillo, con la colaboración de Unicaja Banco, organiza esta actividad que fomenta las habilidades lectoras de los más pequeños creando un clima apropiado para que la experiencia sea diferente, divertida y mágica.

El objetivo inicial es la mejora de las habilidades de lectura en los menores ya que la experiencia ha demostrado la eficacia en otros ámbitos, fundamentales para el correcto y satisfactorio desarrollo del niño: autoestima, seguridad en sí mismo, relajación, atención, motivación, relación con los demás...

XXV Circuito provincial de Baloncesto 3x3 2019 en Villanueva del Trabuco

El viernes 19 a las 18:00 horas llega el XXV Circuito provincial de Baloncesto 3x3 2019 a Villanueva del Trabuco.

En la plaza de la Libertad este circuito de baloncesto 3x3 llevará a sus participantes a un verano lleno del mejor baloncesto en la calle.

El XXV Circuito Provincial de Baloncesto 3x3 contará en esta edición del 2019 con 20 citas y se llevará a cabo hasta el próximo 22 de septiembre, culminando su recorrido en Marbella.

Esta actividad está organizada por el área de cultura y deportes de la Diputación de Málaga junto con la colaboración de la delegación en Málaga de la Federación Andaluza de Baloncesto.

El circuito comprende desde la categoría Preminibasket a la categoría Absoluta +45, que será otra de las grandes novedades de esta edición.

La inscripción al torneo cuesta 3 euros por jugador en concepto de seguro deportivo.

Puede inscribirte online.

Espectáculo de la Peña Flamenca de Estepona

El vienes 19 de julio la Peña Flamenca de Estepona nos ofrece en la plaza de las Fuerzas Armadas, a las 22:00 horas un espectáculo flamenco con el baile de Alejandra Aguilar e Isaac Tovar.

Al cante tendremos a Manuel Peralta y a la guitarra a Gaspar Rodríguez en un encuentro que los amantes del más puro flamenco no debería siquiera pesar en perderse.

Festijoven en La Caja Blanca

Este viernes 19 de julio, a las 20:00 horas es el turno del Festijoven en La Caja Blanca con una actuación de teatro musical y cabaret titulada: 'Un beso de 5 segundos'.

Montado por la compañía/colectivo de Jóvenes de Danza y Teatro de Teatinos el evento, no recomendado para menores de 16 años, tiene una entrada gratuita hasta completar el aforo.

Las invitaciones se repartirán desde una hora antes del comienzo del espectáculo.

Festival de Cine Abierto de Málaga

El Festival de Cine Abierto de Málaga es un cine de verano, la gran cita del celuloide durante los días de verano.

Un año más, el Festival de Málaga hace realidad esos ratos en familia para disfrutar del cine en nuestras noches de verano.

Además de las playas de la capital (La Malagueta, La Misericordia y El Dedo), las proyecciones de Cine Abierto están presentes en todos los distritos de Málaga, en todos los espacios abiertos al disfrute del cine y el verano.

Así, el viernes 19 de julio en el Distrito 1, Centro, en la playa de la Malagueta se proyecta 'Operación Cacahuete 2. Misión: Salvar El Parque' a las 22:15 horas mientras que en el Distrito 3 de Ciudad Jardín, en el parque de la Alegría, qué casualidad, 'El Doctor de la Felicidad', también a las 22:15 horas.

Por la mañana, a las 11:00 horas, en el Distrito 1, Centro, en el cine Albéniz veremos 'Hotel Transilvania 3: Unas Vacaciones Monstruosas'.

Danza Invisible en el escenario del Marenostrum

El sábado 20 de julio a las 22:30 horas, Danza Invisible 'romperá' con su música el techo del Marenostrum de Fuengirola.

Así, este grupo mítico, todo un referente del pop nacional nos regalará un concierto de lujo en un lugar llamado a ser leyenda: no por nada el próximo 8 de agosto JLO actúa por primera vez en Málaga en este espacio.

La banda de Javier Ojeda llega para conmemorar el 30º aniversario del gran concierto que ofreció en la Plaza de Toros, una Noche Rosa mítica con su disco más vendido, 'A tu alcance'.

Regata de jábegas en El Palo

De 11:00 a 14:00 horas del sábado 20 de julio, habrá una regata de jábegas en la playa de El Palo.

Esta celebración de la regata del GP de en la playa de El Palo es parte de la octava edición de la Liga de Jábegas 2019 Copa Pepe Almoguera.

Todo un espectáculo que la Liga de Jábegas organiza para los apasionados de esta embarcación.

XXV Circuito provincial de Baloncesto 3x3 2019 en Almáchar

El sábado 20 a las 18:00 horas llega el XXV Circuito provincial de Baloncesto 3x3 2019 a Almáchar.

En el parque María Zambrano este circuito de baloncesto 3x3 llevará a sus participantes a un verano lleno del mejor baloncesto en la calle.

El XXV Circuito Provincial de Baloncesto 3x3 contará en esta edición del 2019 con 20 citas y se llevará a cabo hasta el próximo 22 de septiembre, culminando su recorrido en Marbella.

Esta actividad está organizada por el área de cultura y deportes de la Diputación de Málaga junto con la colaboración de la delegación en Málaga de la Federación Andaluza de Baloncesto.

El circuito comprende desde la categoría Preminibasket a la categoría Absoluta +45, que será otra de las grandes novedades de esta edición.

La inscripción al torneo cuesta 3 euros por jugador en concepto de seguro deportivo.

Puede inscribirte online.

XIII Encuentro Rociero en Alhaurín de la Torre

También el sábado 20 de julio tendrá lugar el XIII Encuentro Rociero en Alhaurín de la Torre en la Finca El Portón a las 22:00 horas.

De esta forma, se desarrollará este tradicional encuentro de coros que contará con la participación de grupos de Archidona, Humilladero, Coín y Alhaurín el Grande.

Organizado por la Asociación Cultural Trébol de Agua, los amantes de la música rociera tienen una cita con el ya tradicional encuentro de coros.

En esta ocasión, han sido invitadas siete agrupaciones, seis coros y un grupo de baile: el Coro Romero Jabalcuza (Alhaurín de la Torre), el de la Hermandad de la Fuensanta de Coín, el coro Al Compás del Tamboril de Archidona, el coro A la Grupa de Humilladero, el Coro Virgen de Gracia de Alhaurín el Grande y el propio grupo de la asociación Trébol de Agua de Alhaurín de la Torre. Actuará también el grupo de baile de Raquel Arias.

El espectáculo, como cada año, es de entrada libre y gratuita hasta completar aforo, y el escenario será nuevamente el auditorio al aire libre de la Finca municipal El Portón.

El Portón Rociero, en sus trece años de vida, se ha convertido en una de las citas clásicas del género de toda Málaga y Andalucía.

Festival de Cine Abierto de Málaga

El Festival de Cine Abierto de Málaga es un cine de verano, la gran cita del celuloide durante los días de verano.

Un año más, el Festival de Málaga hace realidad esos ratos en familia para disfrutar del cine en nuestras noches de verano.

Además de las playas de la capital (La Malagueta, La Misericordia y El Dedo), las proyecciones de Cine Abierto están presentes en todos los distritos de Málaga, en todos los espacios abiertos al disfrute del cine y el verano.

Así, el sábado 20 de julio, en el Distrito 7, Carretera de Cádiz, en la playa de la Misericordia será el turno de ver 'Jumanji: Bienvenidos a la Jungla' a las 22:15 horas.

Y en el Distrito 11, Teatinos-Universidad, en el parque Balsa de la Decantación: 'Sherlock Gnomes' también a las 22:15 horas.

Eros Ramazzotti en Starlite

El cantante Eros Ramazzotti actúa este domino 21 de julio en el festival Starlite.

Así, uno de los artistas italianos más famosos del mundo, vuelve al escenario Auditorio de Starlite 2019 este domingo 21 con su gira 'Vita ce n'è'.

Con esta nueva gran aventura en vivo, y celebrando 35 años de carrera, el icónico italiano centra su último espectáculo en la esperanza de una buena vida para deslumbrar, como de costumbre, con su voz; uno de los rasgos más aclamados y característicos durante toda su trayectoria.

Starlite volverá así a ser testigo del amplio repertorio del cantante, desde los grandes éxitos de la historia de Ramazzotti ('La cosa más bella', 'Fuego en el fuego', 'Nada sin ti'…), hasta las canciones de su producción discográfica más reciente en las que ha colaborado con aclamados artistas como Luis Fonsi, en el tema 'Por las calles las canciones'.

Una cita irreemplazable para bailar y cantar al amor en Starlite Festival 2019.

Julio Musical 2019

También el domingo 21 de julio también tenemos una cita con el ciclo Julio Musical 2019, durante el cual la Alcazaba y Gibralfaro serán escenario de una decena de conciertos.

La cita se desarrollará entre los días 11 y 31 de julio, y todos los conciertos comenzarán a las 22.00 horas.

De este modo, el domingo 21 de julio, en el patio de Armas del Castillo de Gibralfaro, la Accademia del Piaccere, junto a Ghalia Benali, Carmen Linares y Dani de Morón interpretarán 'Romances entre Oriente y Occidente. Canto Andalusí'. Obras de canto gregoriano, tradición egipcia, flamenco, L. de Narváez y J. del Encina.

Las entradas costarán, como en años anteriores, 10 euros y podrán adquirirse en la página mientrada.net, por teléfono, o presencialmente en las oficinas de Correos y en el hospital noble los días de los conciertos en el castillo y en la alcazaba los días de sus conciertos, a partir de las 20.00 horas.

La sexta edición del ciclo de conciertos 'Julio Musical' se ha convertido en una de las citas musicales del verano en Málaga.

Regata de jábegas en Fábrica de Málaga La Araña

De 11:00 a 14:00 horas del domingo 21 de julio, habrá una regata de jábegas en la playa de Fábrica de Málaga La Araña.

Esta celebración de la regata del GP de en la playa de Fábrica de Málaga La Araña es parte de la octava edición de la Liga de Jábegas 2019 Copa Pepe Almoguera.

Todo un espectáculo que la Liga de Jábegas organiza para los apasionados de esta embarcación.

II Jornadas de Teatro de Comedias del Siglo de Oro de Alhaurín de la Torre

En la Finca El Portón el domingo 21 de julio tendrán lugar las II Jornadas de Teatro de Comedias del Siglo de Oro de Alhaurín de la Torre, a las 21:30 horas.

Debido a la buena acogida, Decaulión vuelve a la carga con estas jornadas de Teatro Clásico que se representarán los domingos 21 y 28 de julio.

Dos funciones de la misma obra: 'De farsantes y de comediantes', adaptación a su vez de varios autores clásicos.

Cuenta la historia de Escaramilla y Ossorio, dos cómicos de la época que, en su eterno deambular por los teatros se ven envueltos en una divertida trama en la que el público se convierte en elemento esencial del propio argumento.

Las entradas tienen un precio de 6 euros.

Festival de Cine Abierto de Málaga

El Festival de Cine Abierto de Málaga es un cine de verano, la gran cita del celuloide durante los días de verano.

Un año más, el Festival de Málaga hace realidad esos ratos en familia para disfrutar del cine en nuestras noches de verano.

Además de las playas de la capital (La Malagueta, La Misericordia y El Dedo), las proyecciones de Cine Abierto están presentes en todos los distritos de Málaga, en todos los espacios abiertos al disfrute del cine y el verano.

De este modo, el domingo 21 de julio en el Distrito 10, Puerto de la Torre, en la caseta municipal del recinto ferial se proyectará 'La tribu' mientras que en el Distrito 2, Málaga Este, en la playa Las Acacias-Pedregalejo se podrá ver 'Campeones'. Ambas citas son a las 22:15 horas.

Volver al inicio