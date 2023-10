Un nuevo mapa para leer la naturaleza

Si en Málaga es bien conocido el compromiso social y político que guio siempre el oficio de librero en la figura del recordado Francisco Puche, fundador de la Librería Proteo, no lo es menos su empeño en incluir dentro de ese activismo el ecologismo como pieza fundamental de un bienestar amplio, común e incluyente. Puche fue, en este sentido, un pionero adelantado a su tiempo, como en otras tantas cuestiones, al considerar que la creación literaria y cultural debía apresurarse a incluir los valores derivados de la atención al medio ambiente para la conformación de sociedades seguras e igualitarias; y cuando, en plena dictadura, apenas tenida en cuenta la clave ecológica en el debate intelectual del momento, Puche distribuía de manera clandestina lecturas surcadas de ideas peligrosas, no dudaba en incluir entre ellas ensayos tanto científicos como filosóficos que ahondaban ya en la raíz del problema. Con el tiempo, el medio ambiente ha ocupado un espacio central en el debate ya no intelectual, sino general, aunque a marchas forzadas dada la urgencia con la que muestra sus efectos el temido cambio climático; pero hubo mucho antes hombres como Francisco Puche que comprendieron cuánto había en juego cuando ni siquiera se hablaba de calentamiento global en los informativos. Ahora, desde su Librería Proteo, el sello Ediciones del Genal pone en marcha la colección Aula Savia, en la que verán la luz distintos títulos relacionados con el ecologismo y el mundo natural al cuidado de Héctor Márquez. Los tres primeros ya están a disposición del lector de la mano de tres referentes nacionales indiscutibles del activismo, la divulgación y la investigación científica: Emboscadas, de Joaquín Aráujo; Naturaleza en calma, de José María Montero Sandoval y La consolación de la clorofila, de Aina S. Erice.

Con esta colección, Ediciones del Genal responde a una demanda creciente entre lectores de toda índole respecto a la literatura científica y divulgativa centrada en el medio ambiente y los retos más notables en la materia. Frente al ruido mediático, la dejadez política y las más variopintas teorías de la conspiración, la voz de los expertos resulta ahora más que imprescindible a la hora de encontrar respuestas en un mar de turbulencias. En este sentido, la primera apuesta de Aula Savia sienta al debate sobre lo que podemos hacer y lo que podemos esperar a tres autores con sobradas garantías.

Joaquín Araújo (Madrid, 1947) es uno de los naturalistas más reconocidos y leídos en España, con una bibliografía que supera los doscientos títulos. Campesino, agricultor ecológico y pastor residente en Villuercas, es también documentalista, articulista y referente reclamado en universidades dentro y fuera de España, reconocido por la ONU y galardonado en dos ocasiones con el Premio Nacional de Medio Ambiente. En su libro Emboscadas, Araújo propone una inmersión en el bosque, un recorrido por todos sus estímulos y un repaso al modo en que la civilización partió de una convivencia con el ecosistema natural para pasar después a explotarlo y agotarlo. Y lo hace como manual de instrucciones y de resistencia empeñado en recuperar aquella cultura de convivencia y en arrojar luz ante el desastre cantado: “Por mucho que le estemos viendo las orejas al colapso, estoy convencido de que podemos evitar que llegue. Sencillamente porque también sabemos sentirnos parte, curar, defender y hasta hacer bien las cosas: todas”.

Aina S. Erice (Palma de Mallorca, 1985) es bióloga y una de las principales divulgadoras científicas en España. Es autora del exitoso podcast La senda de las plantas perdidas y de diversos ensayos, libros ilustrados y artículos sobre etnobotánica, en los que indaga sobre la relación de la especie humana y el reino vegetal. Ahora, en su libro La consolación de la clorofila, Erice presenta un ejercicio reflexivo sobre, en sus palabras, la “botánica imaginal”: a través de su propia experiencia, y sin apelar a estructuras metodológicas, trenza un compendio de textos sobre el modo en que una nueva relación con la naturaleza abre las puertas a una nueva comprensión del mundo, más equilibrada y al mismo tiempo necesaria. Erice aborda también la idea del cambio en un contexto marcado a fuego “por el ansia de control y el estrés”; el resultado permite intuir hasta qué punto ese mundo natural contiene las respuestas a las cuestiones más candentes de la encrucijada contemporánea.

Por último, el periodista José María Montero Sandoval (Córdoba, 1963), director de los programas de Canal Sur Televisión Tierra y mar y Espacio protegido, brinda al lector Naturaleza en calma (Cómo explicar la crisis ambiental sin perder la esperanza), síntesis del blog que el autor ha escrito durante más de una década a modo de laboratorio de análisis del mundo natural, sus conflictos y sus posibles soluciones. Montero presenta, de nuevo, un manual de urgencia en el que reclama a la ciudadanía una observación atenta y sosegada del patrimonio natural como premisa idónea a su defensa y protección: “La calma que anuncia este libro es la del observador, la que se requiere para enfrentarse al reto de ese conocimiento, un esfuerzo en el que necesitamos implicar a la razón, a los sentimientos y a la conciencia”, explica el autor, quien, igualmente, ofrece argumentos contra el desánimo: “Hay oscuridad y zozobra, lo sé, pero no me vale la angustia, ni el pesimismo, ni la apatía”.