La ópera 'Adriana Lecouvreur' cierra la 34 Temporada Lírica del Teatro Cervantes de Málaga

La 34 Temporada Lírica del Teatro Cervantes de Málaga se despide este fin de semana con el verismo aristocrático y "de interior" de 'Adriana Lecouvreur', una producción escénica propia de la obra cumbre de Francesco Cilea firmada por Joan Anton Rechi.

La soprano armenia Lianna Haroutounian, el tenor asturiano Alejandro Roy, la mezzosoprano francesa Clémentine Margaine y el barítono madrileño Luis Cansino encabezan el elenco de esta versión comandada en el atril por el maestro Óliver Díaz, con la participación de la Orquesta Filarmónica de Málaga en el foso y el Coro de Ópera de Málaga, dirigido por María del Mar Muñoz Varo, en la escena.

Según informan, aún quedan entradas disponibles para las funciones del viernes 19 y el domingo 21 de mayo, que serán las primeras representaciones del título de Cilea en el ciclo operístico patrocinado por Unicaja Banco y la Fundación Unicaja.

La gran actriz trágica amiga de Voltaire en cuya historia se basa la ópera más representada de Cilea estará encarnada en Málaga por Lianna Haroutounian, que ya protagonizó con notable éxito la Tosca de la pasada temporada.

La mezzo francesa Clémentine Margaine, otra intérprete asidua de los escenarios líricos internacionales, debuta en el Teatro Cervantes en el papel de la Princesa de Bouillon, la rival de Adriana.

Los dos roles masculinos principales los desempeñan dos solistas conocidos en estas temporadas líricas. Maurizio, conde de Sajonia, papel que asumió Caruso en el estreno en Milán en 1902, será interpretado por el tenor Alejandro Roy, mientras que Luis Cansino será Michonnet, director de escena de la Comèdie Française. El resto de papeles los representan David Lagares (Príncipe de Bouillon), Luis Pacetti (Abate de Chazeuil), Alba Chantar (Jouvenot), Mar Esteve (Dangeville), Pau Armengol (Quinault) y Néstor Galván (Poisson).

El director de escena Joan Anton Rechi ha facturado para el Cervantes un montaje inspirado en intérpretes que han encarnado a actrices en el cine, de Bette Davis a Gena Rowland pasando por Marisa Paredes y Romy Schneider, un montaje que ha presentado este lunes junto al director musical, Óliver Díaz, y los solistas Alejandro Roy, Clémentine Margaine y Luis Cansino, en una rueda de prensa conducida por Javier Hernández, asesor artístico de la Temporada Lírica.

En la presentación de 'Adriana Lecouvreur' también ha intervenido Gema Domínguez, responsable de Artes Escénicas de la Fundación Unicaja, a quien acompañó Juan de Mata Sanz, director de Área de Relaciones Institucionales Sur-Madrid de Unicaja Banco.

Las entradas tienen un precio que oscila entre los 25 euros de paraíso y los 100 del patio de butacas y palcos de platea y primer piso. Hernández ha anunciado además la apertura al público del ensayo general del próximo miércoles, como ya es tradición en el ciclo lírico. A las 8.30 horas del miércoles 17 de mayo se repartirán invitaciones en las taquillas del Cervantes (dos por persona) para la prueba, que comienza a las 20.00 horas del mismo día.

Un drama con verismo aristocrático

'Adriana Lecouvreur', punto culminante de la creación musical del compositor transalpino, es un título que aún no se había escenificado en los ciclos operísticos del Cervantes tras su reinauguración. El libreto de Arturo Colautti, basado en el drama homónimo de Eugène Scribe y Ernest Legouvé, se inspira en un personaje real, una de las más grandes actrices trágicas que han existido en la historia del Teatro Nacional de la Comèdie-Française de París.

Trata de su amor por un supuesto oficial, en realidad un importante aristócrata, Maurizio, conde de Sajonia, que seduce tanto a Adriana como a la princesa de Bouillon, en este caso por razones de conveniencia política.

La acción del libreto se desarrolla en 1730 en el ostentoso ambiente parisino de la corte francesa, aunque la Adriana Lecouvreur de Rechi para el Teatro Cervantes se inspira en el mundo del cine clásico, que sirve de marco para ese contraste entre los sentimientos de amor verdadero y la frivolidad de los amores falsos e interesados.

Una trama metateatral y un espíritu de verismo histórico y "de interior que cala en el espectador como si de un trozo natural de la vida se tratara", según escribe la musicóloga y pianista Irene de Juan Bernabéu en las notas al programa de esta producción, caracterizan 'Adriana Lecouvreur'.

El director de escena de esta representación en Málaga, Joan Anton Rechi, asegura: "Siempre he sentido fascinación por las óperas, obras de teatro y películas que hablan del mundo del escenario. He pasado gran parte de mi vida en un teatro y todo lo que rodea ese universo me resulta querido y cercano. Desde películas como 'Eva al desnudo' o 'Todo sobre mi madre' a óperas como 'Ariadne Auf Naxos', la farándula ha servido como fuente de inspiración para explicarnos la vida a través de los actores y actrices. Y 'Adriana Lecouvreur' es un claro ejemplo de ello".

"Inspirada en la vida de la legendaria actriz amiga de Voltaire, Adriana nos muestra una historia de amor y celos entre la actriz y algunos personajes de la nobleza. Pero al mismo tiempo también nos muestra lo que pasa entre cajas: el director Michonnet, enamorado de la diva, las jóvenes actrices que la tienen como referente, la fascinación de los espectadores por esos personajes que ven en el escenario y la dificultad que tienen de verlos tal cual son en la vida real... Mil y un aspectos tras el telón que nosotros intentamos desvelar en esta producción", añade.

La 34 temporada lírica culmina este fin de semana con el verismo de 'Adriana Lecouvreur', en una producción propia que marca la nueva senda del Teatro Cervantes de Málaga: una mayor implicación en producciones y coproducciones escénicas facturadas junto a otros teatros de la Asociación Ópera XXI, caso del Diálogos de carmelitas abordado en colaboración con el Teatro Villamarta de Jerez y que llegará a Málaga en la 35 Temporada Lírica.

La apuesta por la excelencia que impregna la programación lírica del Teatro Cervantes se está extendiendo este año al ciclo Ópera en el Albéniz, con el que el mundo de la lírica se abre al gran público a través de la proyección en el cine municipal de grandes producciones operísticas internacionales.

Aún quedan tres de las diez citas programadas, que tendrán lugar el 16 de mayo con 'L'ittaliana in Algeri' (Salzburg Festival, 2018); el 13 de junio, con 'Macbeth' (Scala de Milan, 2021); y el 11 de julio, con 'Turandot' (Bregenz Festival, 2016).